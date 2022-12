Tovább bonyolódik L.L. Juniorék válása: vajon mi lesz a hatalmas vagyon sorsa?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bonyolult válási procedúra elé néz L.L. Junior és felesége. A rapper idén augusztusban jelentette be, hogy válófélben vannak Körtvélyessy Kingával - a Blikk most a részletekről is írt.

A pár kapcsolata évek óta viharos volt, többször szakítottak, ám mindig visszataláltak egymáshoz. Kislányuk, Lili 2020 szeptemberében jött világra, és ekkor úgy tűnt, már semmi és senki nem választhatja szét őket - írja a bulvárlap. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Látszólag idilli körülmények között éltek, Lili érkezésére pedig fészket raktak: a rapper Törökbálinton vásárolt egy többszintes, minden igényt kielégítő luxusotthont, amit a saját elképzeléseik szerint újított fel. A boldogság azonban nem tartott sokáig, Junior már tavaly nyáron meghirdette az ingatlant 280 millió forintért, felesége, Kinga pedig albérletbe költözött a kislányukkal. Több békülési kísérlet után – amikor Kinga egy időre visszaköltözött a házba – végül idén áprilisban ismét meghirdették a luxusotthont, ezúttal 335 millió forintért. A lap úgy tudja, Kinga jelenleg albérletben él a lányával, míg Junior maradt a családi fészekben. Sőt, a rapperre azóta a szerelem is rátalált: új párjával, Dárdai Blankával idén nyár végén vállalták fel a kapcsolatukat. Az viszont mindenképpen különös, hogy Kinga költözött el a házból, jóllehet, az hivatalosan az ő tulajdona. A Blikk által lekért tulajdoni lapon jól látszik, hogy Junior felesége 2020 januárja óta 1/1 részben birtokolja az ingatlant, amit 65 milliós hitel terhel.

Címlapkép: Getty Images

