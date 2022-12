Ez lehet a magyarok új slágerországa: fillérekért utazhatsz most télből a nyárba

Kevesen tudják, de Egyiptom ősszel, télen egy sokkal barátságosabb arcát mutatja a látogatóknak: a hőmérséklet kellemes, a turistalátványosságok kevésbé zsúfoltak, ár-érték arányban pedig még mindig az egyik legjobb, Európához közeli ország. Egyiptom nagyon számít a turistákra, és szakmai szervezetek sokat tesznek azért, hogy a két ország kapcsolata tovább erősödjék, ezért is hívták meg a magyar utazási szakma képviselőit egy B2B workshopra Kairóba.

Egyiptom az egyik legnépszerűbb úti cél a magyarok körében, 2019-ben, a Covid előtti utolsó békeévben 120 ezer honfitársunk kereste fel az afrikai országot, és az idén várhatóan közel hasonlóan sikeres évet zárnak: a három évvel ezelőtti eredmények 90 százalékát várják. Egyiptom a téli szezonban a Vörös-tenger melletti népszerű üdülőhelyek – Hurghada, Marsa Alam, Sharm el Sheikh – mellett olyan úti cél, amely egyike a Világ legfontosabb kulturális és történelmi látnivalóit kínáló országoknak, arról nem is beszélve, hogy ár-érték arányban szinte verhetetlen. A szakmai szervezetek sokat tesznek azért, hogy a két ország kapcsolata tovább erősödjék, ezért is hívták meg a magyar utazási szakma képviselőit egy B2B workshopra, és Amr Elkady, az Egyiptomi Turisztikai Hivatal vezetője kifejezte abbéli reményét, hogy a jövőben a tengerpartok mellett a magyar utazók az ország kulturális értékeit is jobban megismerik.

Még az esemény előtt Kairóban megtartotta éves közgyűlését a MUISZ, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, melyben az elmúlt évet, a Szövetség által elért eredményeket értékelték. A pandémia utáni világban a tapasztalat szerint egyre több helyen számítanak a magyar turistákra, számos ország turisztikai hivatala kezdeményez találkozót a magyar szövetséggel – ahogy most tett Egyiptom is.

A közgyűlésen kiderült, hogy az ECTAA-val, az Európai Utazási Irodák Szövetségeinek ernyőszervezetével, melynek a MUISZ is tagja, szintén folyamatos az együttműködés. A témák között szerepel többek között a határokon átnyúló szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a vagyoni biztosítékok kérdésköre, annak érdekében, hogy ha nem Magyarországon, hanem más európai országban bejegyzett utazásszervező szolgáltatásait veszi igénybe az utas, azonos védelemben részesüljön. A szakma ugyancsak fontosnak tartja, hogy ne csak az utazásszervezők, de a légitársaságok is rendelkezzenek felelősségbiztosítással, hogy ha az utas repülőjegyet vásárol, ne veszítse el a pénzét egy esetleges csődhelyzet esetén.

A szervezet emellett rendszeresen egyeztet a hazai döntéshozókkal, hogy Budapest turisztikai attrakciói egy városnézés során könnyebben megközelíthetőek legyenek turistabuszokkal és ezáltal bemutathatóak a külföldi turisták számára.

Megoldás a munkaerőhiányra

A Covid által megtépázott, munkaerőhiányos szektor problémáira nyújthat megoldást a közgyűlésen is ismertetett, a Magyar Turizmus Akadémián januárban induló utazási irodai képzés, ahol a tervek szerint olyan szakembereket nevelnek ki, akik aztán gyorsan és sikeresen el tudnak helyezkedni az utazási irodai szektorban – erről részletesebben is beszélt a Pénzcentrumnak adott interjúban a MUISZ elnöke, Molnár Judit.

A jogi, közgazdaságtani alapismeretek átadásán túl a fókusz a digitalizáción lesz, mutatja ezt a kurzus elnevezése is: Utazási irodai értékesítés a digitalizáció világában, de tanulhatnak a leendő hallgatók tárgyalástechnikát és kommunikációs alapfogásokról is. Az elnök elmondása szerint a pandémia utáni időszakban egyre többen fordulnak utazási irodákhoz utazásuk megszervezésének kérésével, ezért szükség van jól képzett, elhivatott szakemberekre a szektorban.

Címlapkép: Pénzcentrum