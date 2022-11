Testhosszal előz minket Csehország, Románia: na, így nehéz lesz a túlélés a magyar turizmusnak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A turizmus fontos szerepet játszik számos európai régió, különösen a kevésbé fejlettek fejlődésében, mivel jelentős kiáramló és munkahelyteremtő potenciállal rendelkezik. Hazánkban is erős a törekvés, hogy minél több, minél gazdagabb térségek utazóit csábítsunk ide, ám vendégágyak tekintetében van még hová fejlődnünk. Jelenleg nagy riválisunk, Csehország is köröket ver ránk, de keleti szomszédunk, Románia is több venfdégággyal várja a turistákat, mint hazánk.

A 2021-es évben EU-ban a becslések szerint összesen 28,1 millió férőhely állt rendelkezésre az összesen 597 ezer turisztikai szálláshelyen. Ezen belül a teljes rendelkezésre álló kapacitás valamivel több mint egyharmadát Olaszország és Franciaország adta, az egyenként kb. 5,1 millió férőhelyével. Őket követte Spanyolország (3,8 millió férőhely, ami az összes férőhely 13%-a) és Németország (3,5 millió; 12%). A legfrissebb hírek, időrendben ITT! De miért fontos a turizmus? Európa a világ vezető turisztikai célpontja. A turizmus fontos szerepet játszik számos európai régió, különösen a kevésbé fejlett régiók fejlődésében, mivel jelentős kiáramló és munkahelyteremtő potenciállal rendelkezik, különösen a fiatalok körében. A turizmusra jelentős rugalmasság és állandó növekedés is jellemző, amely még a legutóbbi gazdasági válság alatt sem változott. A turizmus természetesen szoros kapcsolatban áll a természeti, történelmi és kulturális értékek használatával és fejlesztésével, illetve a városok és régiók vonzerejével, ahol élünk, dolgozunk, és ahova szívesen ellátogatunk. Emellett a látogatók által vásárolt és kedvelt termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez, innovációjához és sokszínűségéhez is kapcsolódik. Megtépázott ágazat A 2009-től 2019-ig tartó folyamatos növekedést követően az EU turizmusa a Covid által 2020-ban leginkább érintett ágazatok közé tartozott. Az uniós szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2020-ban a felére esett vissza 2019-hez képest. 2021-ben a fellendülés egyértelmű jelei mutatkoztak, és a 2019-es pandémia előtti szint közel kétharmadát érte el, míg a 2022-es havi adatok eddig azt mutatják, hogy a növekvő tendencia 2022-ben is folytatódik. A 2022. szeptember 27-én közzétett számok szerint a 2022 első hat hónapjában az eltöltött vendégéjszakák száma elérte a 2019 első hat hónapjának 86%-át. Az utazók száma azonban nem egyenletes, ahogy a vendégágyak száma sem. Az alábbi frisseen közreadott adatokból készült táblázatban azt láthatjuk, Európa mely országai rendelkeznek a legtöbb ember fogadásásra alkalmas hellyel: Ahogy a grafikonon is látszik, hazánk eléggé a lista végén kullog: a 2021-es adatok szerint a 344 ezer ággyal a 18. helyen vagyunk, ami az EU-s összeértéknek mindössze az 1,22 százaléka. Párizs, az EU leglátogatottabb városa A 2020-as referenciaévtől kezdve az Eurostat adatokat gyűjt a kiválasztott városokban eltöltött éjszakákról, beleértve az összes fővárost és a legalább 200 ezer lakosú városokat, valamint néhány más, a turizmus szempontjából különösen fontos várost. 2021-ben több mint 44 millió vendégéjszakát töltöttek Párizsban, az EU leglátogatottabb városában, amelyet Berlin és Madrid követ 13,8 millió, illetve 12,5 millió vendégéjszakával. A fővárosok igen jelentős részesedése volt megfigyelhető Luxemburgban (36,9 %), Magyarországon (20,0 %), Csehországban (16,5 %) és Dániában (15,9 %), valamint Izlandon (32,3 %) is. Másodlagos desztinációk Hazánk és a környező országok, beleértve Szlovákiát, Csehországot, Lengyelországot és Ausztriát, keresleti dinamikája azért nagyban különbözik olyan, szintén kontinensen belüli, de dél-európai, vagy nyugat-európai úti céloktól, mint Spanyolország, Franciaország, Olaszország. A 2022-es év nálunk, a CEE régióban is elhozta a rég várt felgyorsult ütemű növekedést, de ezzel együtt teljesítményükben egyértelműen másodlagos desztinációkról van szó, amelyek Londonnal, Párizzsal, vagy a kifejezetten szabadidős közönségkedvenc Mallorcával nem összevethetőek - mondta el korábba a Pénzcentrumnak Takács Márton, a Moore Global Hotel és Turizmus munkacsoportjának globális vezetője. Az összeurópai nyitásnak és a fundamentumoknak köszönhetően a kelet-közép európai keresleti fejlődésnek is egyértelmű és lendületes íve, ám a fent említett országokkal összehasonlítva természetes, hogy jelenleg versenyhátrány Ukrajna földrajzi közelsége, ennek piaci bizonytalanságot fokozó hatása erősebb, mint mondjuk Franciaországban. A régióból mégis kiemelném Magyarországot, aki fejlődési üteme régiósan kiemelkedő 2021-hez képest. Például májusban Budapest a 2. helyen szerepelt az említett országok között szállodapiaci teljesítményindikátorokban. Kicsivel előztük meg Csehországot: Budapesthez képest Prága eggyel lejjebb szerepelt a listán.

