Brutális áremelessél köszönt ránk az idei síszezon: ennyibe kerül egyetlen nap a slágerhelyeken

Az elmúlt két szezon covidválsága után most teljesen új irányból kapott csapást a turizmus: az energiaárak fektetnék két vállra. A nyárinál bőven energiaigényesebb téli utaztatás olyan kihívásokkal néz szembe, melyre nem számított. Ezt a szezon még biztosan elviszi a lendület, azaz a korlátozások nélküli téli kikapcsolódás öröme, de a korábbi éveknél markánsabb áremelésekkel kell számolnia az utazóknak: a bérletek alsó hangon 10 százalékkal, a szállások 20 százalékkal kerülnek többe, mint a mögöttünk lévő szezonban.

Az elmúlt két coviddal terhelt szezon után idén ismét teljesen szabadon síelhetnek a téli sportok kedvelői – legalábbis eddig úgy néz ki. Beindultak már a foglalások is, sőt a szektorban dolgozók szerint már el is keltek a legjobb helyek:

"Bőven beindult már az érdeklődés és foglalás a következő téli szezonra, idén az emberek hamarabb elkezdtek mozgolódni, mint tavaly. Ezt leginkább annak tudjuk be, hogy tavaly ilyenkor még a covid, és a különböző oltások, oltási igazolások korlátozták a külföldre utazást. Sokan nem mertek hónapokkal előre tervezni.

Vannak, akik két kihagyott szezon után jönnek újra. A legjobb helyek, legjobb ár-érték arányú szállások jellemzően már szeptemberben elkelnek

– mondta el a Pénzcentrumnak Lengyel Ádám, a Travelex vezetője, majd hozzátette:

mint mindenhol, itt is tapasztalhatunk áremelkedést. Elsősorban francia síutakról tudok nyilatkozni: itt az eddig megszokott évi 3-7% helyett idén 15-20% közötti lesz jellemzően. A szállás árak csak picivel növekedtek jobban, mint ahogy azt eddig megszoktuk, de az üzemanyag drágulása miatt az utazás költségének növekedése jelentős.

Az áremelkedés tapasztalható a síbérletek terén is, mivel a felvonók üzemeltetésének energiaköltsége az egekbe szökött. Én úgy tudom, hogy Olaszországban, Ausztriában ennél is nagyobb drágulás történt tavalyhoz képest.

Jellemző tendencia, hogy több olyan család jön velünk Franciaországba síelni, akik eddig Ausztriába, Olaszországba jártak. Egyszerűen azért, mert ott már túl nagy a drágulás, míg a januári és márciusi francia csomagajánlatok még bőven megfizethetőek.

Egyelőre azt tapasztalják, hogy nincs jelentős lanyhulás az érdeklődések számában. Tavalyhoz képest a gazdasági helyzet csökkenti az érdeklődők számát, viszont többen mennek Franciaországba, illetve idén már az oltásokkal sincs probléma, senki nincs korlátozva a mozgásában, ami viszont növeli az utazók számát - tudtuk meg. A legjobb ár-érték arányú utak továbbra is Les 2 Alpes, Alpe d’Huez, Serre Chevalier, Evasion Mont Blanc és Isola 2000 síterepeire vannak. Januárban egyéni utazással

akár fejenként 170 euróért lehet egyhetes szállás-síbérlet csomagot kapni, de buszos utazással együtt is jellemzően fejenként 280-450 euróba kerül, természetesen síterep mérettől és szállás minőségtől függően.

Családi sítáborok a legmenőbbek

Továbbra is azok a családi sítáborok a legnépszerűbb ajánlatok az Inviánál, melyek sok esetben tartalmazzák a síbérletek árát is. A legnépszerűbb desztinációk Szlovákia, illetve Ausztriában Kreischberg/Murau és Schladming/Dachstein. Az iroda képviselője szerint áremelkedés az idei szezonra nagyon széles spektrumon mozog, így átlagot nem igazán érdemes meghatározni.

A modern, felújított szállodák olyan fűtési technikákkal rendelkeznek, amelyeket a gázáremelkedés kevésbé érint, így ezeknél a tavalyi évhez képest csekélyebb, csupán 5%-os áremelkedés figyelhető meg. A kisebb panzióknál azonban a fűtés és az emelkedő élelmiszerárak hatására az áremelkedés mértéke elérheti a 18-20%-ot is.

A síbérletek árai kisebb mértékben, átlagosan 8-10%-kal emelkedtek. Illetve mivel mind a szállások, mind pedig a síbérletek esetén euróban értendők az árak, a magyar utasoknak ezek mellett az árfolyamváltozással is számolniuk kell.

Budget ajánlatok

Az ALDI Utazás tapasztalata szerint is nagy a kereslet a síelős utak iránt. A szállásoknál mintegy 10-20%-os, a síbérleteknél hozzávetőleg 10-15% áremelkedések tapasztalhatóak szerintük. Jelenleg számos kedvező árú síelős desztináció foglalható. Golling an der Salzach-ban egy 3 éjszakára szóló szállás all inclusive ellátással mindössze 55 490 forint/fő-ért foglalható, 9 éves korig két gyermek számára pedig ingyenes lehetőséggel. Egy másik népszerű síterepen Katschbergnél két éjszaka személyenként 62 215 forintért foglalható félpanziós ellátással. Murauban a négycsillagos Hotel Stigenwirthben két éjszaka mindössze 55 190 forintos indulóártól foglalható. Az olaszországi Stelvioban a háromcsillagos Hotel Stilfserhofban síbérlettel személyenként 90 990 forinttól elérhető két éjszaka. A svájci Grindelwaldban ugyancsak jár a síbérlet és a reggeli az Eiger Lodge szálláson, amely már 119 990 forinttól foglalható.

Ausztria megvár

Abban reménykedhetünk, amit a korábbi évek tapasztalatai bizonyítottak is, hogy a turizmus és a téli sportok egy kifejezetten reziliens szegmens, hiszen olyan egyedi élményeket nyújt, melyre az emberek kifejezetten vágynak és hiányzik nekik, ha nem férhetnek hozzá. Jól látszik, hogy az utazás az egyén mentális egészsége szempontjából is fontos. Az augusztusi adatokból kiderült, hogy az utóbbi 25 év legjobb hónapját produkálta a szektor. De feltehetően belassul a turizmus, hiszen olyan indikátorok vannak jelenleg az életünkben, melyek hatására nem tehet mást - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban ősszel Oskar Hinteregger, az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal Közép-európia régiójának vezetője. A magyarok által leggyakrabbam látogatott téli úti célról, a kinti helyzetről részletesen Kovács Balázs Ausztriában élő nemzetközi turisztikai szakértő, a bécsi GD Consulting tanácsadó iroda vezetője beszélt lapunknak:

Ausztriában a tömeges étterembezárások nem jellemzőek , egy-egy esetről lehet olvasni, azt ott is felkapja a sajtó, de a turisztikai államtitkár is megerősítette, hogy ez a jelenség nem rendszerszintű. Az energiahatékonysági szint növelése minden szektorban, így a turizmusban is prioritást élvez - erre egyébként vannak kormányzati támogatások is.

Ausztriában a szállások esetében 15-20 százalékos drágulást valószínűsítenek a főszezonra, az éttermek, sífelvonók esetében 10-15 százalék várható. Az energiaköltségeket azonban csökkenteni kell, így a síelők számíthatnak arra, hogy a síliftek lassabban fognak haladni, az ülésfűtéseket lekapcsolják, a hóágyúzást is visszafogják, megeshet, hogy a kevésbé frekventált, félreeső utakat, nem ágyúzzák idén.

A legkedvezményesebb napijegy 45-60 euró között lesz, de akár 70 euróig is felmehet a napijegy ára szélsőséges esetben. A szezonbérlet 650-820 euró között várható. Feltétlenül érdemes online, előre megváltani a jegyeket, bérleteket, ezzel lehet még spórolni valamennyit.

Ennek ellenére élénk az érdeklődés: éppen a múlt héten tett közzé az Österreich Werbung egy tanulmányt, melyben felmérték a főbb küldőpiacokon a turisztikai keresletet, ami egy felettébb optimista képet vázolt fel: az érdeklődés élénk, a legtöbb helyen a 2-3. helyen áll Ausztria. Számukra nagyon fontosak a németek, a hollandok, a csehek, a szlovákok. A magyarok esetében azt emelték ki, hogy itt az emberek saját anyagi helyzetüknek megítélése a legpesszimistábbak – de a téli sídesztinációt illetően Ausztria a második helyen szerepelt itthon.

Azzal érvelnek egyébként a jó szezon mellett, hogy az elmúlt két pandémiával terhelt év után az emberek már nagyon vágynak a téli sportokra, a covidhoz már nagyjából hozzászoktak. Ausztria egyéként jól vizsgázott, ami a biztonságos sportolást illeti, ezt idén is tudják garantálni. Tartományról tartományra változik, milyen biztonsági intézkedéseket alkalmaznak ebben a szezonban, főszabályként már csak enyhe intézkedések vannak érvényben: patikában, kórházakban kell maszk, Bécsben a tömegközlekedési eszközökön, de a síterepeken egyelőre nem. A következő hetekben ezzel kapcsolatban biztosan nem várható változás.

Címlapkép: Fortepan / Urbán Tamás