Durván megdrágultak az őszi kirándulások árai: erre számíts, ha utazol

Kiemelkedő forgalmat hoz a négynapos hosszú hétvége a foglalási adatok szerint. Eger, Gyula, Budapest, Hajdúszoboszló és Pécs vezetik jelenleg a legkeresettebb úti célok listáját. Maga az őszi időszak is messze erősebb, mint az előző években, és bátrabban foglalunk távolabbi időpontokat is. Az év végi adatok is biztatóak, már 5 százalékkal nőtt az ünnepi időszakra szóló foglalások száma 2019-hez képest.

Az év második felében idén nem bővelkedünk hosszú hétvégékben. Valószínűleg ez is felértékeli a mostani négynapos, őszi szünetbe torkolló november elsejei hosszú hétvége jelentőségét az utazók körében. Idén október 24-éig közel dupla annyi foglalás áll bent most, mint 2019. október 24-éig az akkori november elsejei hétvégére. Ennek oka lehet az is, hogy anno mindössze háromnapos volt a pihenő. „Ráadásul az idén október 24-éig beérkező, hosszú hétvégére szóló foglalások száma már most meghaladta a 2019. november elsejei hosszú hétvégén leutazott foglalásokat is” – mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője.

A legnagyobb belföldi turisztikai régiók közül Észak-Magyarország (26%), Nyugat-Dunántúl (16%) és a Balaton (14%) részesülnek a legnagyobb arányban a foglalásokból. A települések népszerűségi rangsorát Eger, Gyula, Budapest, Hajdúszoboszló és Pécs vezetik. Őket követi Hévíz, Szeged, Siófok, Zalakaros és Sárvár. Bár a tökfaragás helyett útrakelő vendégek zöme csak a hosszú hétvégére időzik, vannak olyanok is, akik megnyújtják vagy épp eltolják az üdülést az őszi szünet további napjaira. A szállásadók különböző csalogató ajánlatokkal várják a vendégeket. Jellemző ilyenkor a welcome drink, a gyerekprogramok, a kézműves foglalkozások, de lesz élőzenés vacsora sztárfellépővel és hátborzongató halloweenparti is. „Bevett gyakorlat ilyenkor az is, hogy saját szolgáltatásra adnak kedvezménykupont az őket választó vendégeknek, így például a foglalás mellé akciósan választható masszázs vagy éttermi ellátás” – tette hozzá a sajtószóvivő.

Hogy áll az őszi szezon, milyen lehet az év végi ünnepi időszak?

Az október 24-e előtt megtett, őszi dátumokra szóló foglalások mennyisége az idén a legmagasabb tavalyhoz és 2019-hez viszonyítva. Az eddig beérkező adatok szerint tavalynál 3,5 százalékkal, 2019-nél közel 40 százalékkal nőtt az őszi foglalások száma. Az elmúlt évek mintája alapján augusztusban élénkült az őszi időpontok iránt az érdeklődés, szeptemberben tetőzött és októberben is még jelentős volt az értékesítés. Ez a trend megmaradt, de erősödött az augusztusi és az októberi volumen is. Idén azonban már júliusban is nagyobb volt az érdeklődés, mint korábban.

Ez is mutatja, hogy bátrabban merünk előre, távolabbi időpontra foglalni

– magyarázta Kelemen Lili. Ugyanakkor az utolsó pillanatos foglalások aránya is nagyban hozzájárul az összképhez. Az elmúlt héten közel 28 százalékkal nőtt a foglalások darabszáma az őszi hosszú hétvégére.

Az előző évekhez képest trendszerűen nőttek az átlagárak, tavalyhoz mérten átlagosan 10 százalékkal drágább az őszi üdülés egy főnek egy éjszakára, 2019-hez képest pedig 30 százalékhoz közelít a különbség. Így most ősszel átlagosan 11 158 forintba került egy éjszaka egy fő részére. „Az év végi foglalások ezidáig bizakodásra adnak okot, már 5 százalékkal túlszárnyaltuk a 2019. október 24-éig beérkező, év végére szóló foglalásokat” – mondta a sajtószóvivő. Az ünnepi időszak sztárjai Hévíz, Hajdúszoboszló, Eger, Gyula és Budapest a jelen állás szerint.

Mi a helyzet a bezárásokról szóló hírekkel?

A Szallas.hu belföldi szálláshelykínálatában az őszi időszakban közel 16 ezer partner ajánlata található, közülük nagyságrendileg több mint 900 hotel. Ezidáig a hotelek kevesebb mint 1 százaléka jelezte, hogy végleges bezárást tervez vagy már be is zárt. A többség az energiaárak elszállásával indokolja döntését, de van, aki munkaerőhiány miatt nem tud a továbbiakban üzemelni. Kis híján kétszer ennyien vannak, akik átmeneti szünetet terveznek – ki határozott, ki határozatlan időre. Ugyanakkor köztük vannak olyanok is, akik egyébként is, minden évben bezárnak a téli időszakra. A szünetelők közül van, aki most végzi el energetikai, gépészeti korszerűsítési munkálatait, hogy tavasztól újra nyithasson, és hosszú távon működhessen tovább. A portál belső felmérése szerint a non-hotel kínálatban trendszerű a partnerszám változása, nincs kiugrás.

Mi ugyan csak a saját partnerállományunkból látunk adatokat, de a számosságot tekintve ezek jól szemléltetik, hogy jelentős kínálati oldal várja a vendégeket, akiknek így bőséges lehetősége maradt, hogy még az idén feltöltődhessenek egy vagy több belföldi utazás alkalmával

– mondta a sajtószóvivő. A Programok csapata is elkezdte felmérni a turisztikai attrakciók körében, hogy hogyan tervezik a következő időszakot. Az eddig megkérdezett 184 fürdő közül 87 százalék a folyamatos működés mellett döntött.

Top 10 belföldi úti cél az őszi hosszú hétvégén 2022-ben:

Eger Gyula Budapest Hajdúszoboszló Pécs Hévíz Szeged Siófok Zalakaros Sárvár

Top 10 belföldi úti cél az év végi ünnepi időszakban 2022-ben: