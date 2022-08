5 alig ismert tóparti nyaralóhely Magyarországon: hihetetlenül olcsó és kevés a turista

A nyár vége, ősz eleje tökéletes időpont arra, hogy felkeressük Magyarország kevésbé ismert, de csodálatos vízpartjait. Összegyűjtöttük azokat a helyeket, melyekről jó eséllyel még nem hallottál, de egyszer feltétlenül érdemes meflátogatni őket.

Nyár közepén egyre riasztóbb hírek érkeztek a hazai tavak és folyók állapotáról. 2022. január és július közötti időszak 1901 óta a legszárazabb 7 hónap volt Magyarországon. Ez idő alatt az átlagosnál 45 százalékkal kevesebb eső esett, vagyis az ilyenkor megszokott csapadék mintegy fele hiányzott

Július második felére hazánk nagy részén rendkívül vízhiányos helyzet alakult ki, augusztus közepére pedig már az ország szinte teljes területét sújtotta az aszály, a legkomolyabban az Alföld középső és déli részeit.Nagy tavaink is megszenvedték a szárazságot: a Velencei-tó vízszintje rekord alacsonyra süllyedt, és a Balaton is apadásnak indult - áll a Belügyminisztérium Vízügyi Főigazgatóságának közleményében.

De kisebb tavaink sem úszták meg az aszályt, a csapadékhiány és a felmelegedés miatt kiszáradt a bicsérdi tó, a Dunántúl népszerű horgásztava és a Vekeri-tó Debrecen közelében, ami a debreceniek kedvelt pihenő- és kirándulóhelye. A mórahalmi Nagyszéksós-tónál pedig el is kellett költöztetni a bivalyokat is a kiszáradt tó területéről, Bogyiszlói Holt-Dunából a vízmennyiség fele hiányzik, és a horgászat is ellehetlenült. Sopronnál majdnem teljesen kiszáradt a Gida-patak tározó – rengeteg ilyen hírt olvashattunk a nyár folyamán.

Az augusztus 20-i hétvégére érkező, hullámzó hidegfront számottevő javulást hozott a vízhiányt illetően: az akkor és azóta lehullott csapadék hatására az ország nagy részén mérséklődött az aszály. Az esőnek hála a sárguló növényzet mostanra több helyen is újra kizöldült, valamint a kezdenek megtelni ismét a kisebb tavaink, víztározóink. Még épp jókor, hiszen a nyár vége, ősz eleje tökéletes időpont arra, hogy felkeressük Magyarország kevésbé ismert, de csodálatos vízpartjait

Hársas tó – Őrségi Nemzeti Park

Elárasztott völgyről lévén szó, a tó alakja hosszúkás. Mindkét végén gépkocsiparkoló van. A tóparti köves úton gyalogosan használható; a körséta közel 2100 méter hosszú. Legnagyobb mélysége északon, a völgyzáró gát előtt ez egykori mederben kb. 7 m. Az egykori mederben viszonylag mély, a völgytalpon a partok felé általában egyre sekélyebb, de a rendezetlen részen néhány hosszanti zátonyon (ezek egykor parti hátak voltak) fél méterig csökken. Délen, a patak torkolatához közel és a strandnál, a rendezett részen a víz sekély. A tavat és környékét a nemzeti park a tó északi oldaláról (induló, 1,5 km hosszú tanösvényen mutatja be. A nyolc bemutatóhelyen az Őrség és a Vendvidék természeti és építészeti értékeivel, örökségével ismerkedhetünk.

Borostyán tó

A 35 hektár vízfelületű, tiszta vizű tó a Zalalövő nyugati határában fekszik. Átlagos vízmélysége 3 méter, halállománya igen változatos, így a tó, a horgászok számára is ideális.A kiépített strandon sporteszköz kölcsönzés (kajakok, kenuk, csónakok, vizibiciklik), strandröplabda és strandfoci pálya áll a vendégek szolgálatába. Az igazán aktív kikapcsolódásra vágyók egy 20 állomásos erdei tornapályán mérhetik fel erőnlétüket, illetve fejleszthetik azt. A tó körül kialakított, ösvényen végig vezető pályarendszer táblákkal mutatja az irány és az adott feladatsort.

Nagyteveli víztározó

Nagytevel község határában elhelyezkedő, völgyzáró gáttal létrehozott tározó, folyamatos vízutánpótlással, illetve zsilipszabályozású leeresztéssel. Területe: vízmagasság függvényében: 25-30 ha. Átlagos vízmélység: 4-5 m. Egész évben kedvelt helye a horgászoknak, nyaranta viszont a nyugodt strandolás hívei is felkereshetik: vize nemcsak kellemes hőmérsékletű, de az utóbbi évek mérései alapján kristálytiszta is.

Deseda tó (Somogy megye)

A Kaposvártól északra fekvő mesterséges tó a leghosszabb Magyarországon. Nem csak kedvelt pihenőhely, de kerékpárral is járható túraútvonal veszi körbe. Szinte az egész tó körbejárható két keréken aszfaltozott útvonalon. Ha jó az idő, a kirándulóhajóra is felszállhatunk, de nyugaton kilátó is várja a látogatókat, ahonnan a tó mellett a környékbeli erdőkre is fantasztikus kilátás nyílik.

Tarcali bányató – a magyar „Kék lagúna”

Tokajtól alig negyedórányi távolságra, Tarcal mellett igazi kis gyöngyszemre található. A türkizkék színű Tarcali tó egy bányató a Nagy Kopasz hegy lábánál. A tó vize nagyon tiszta, nyáron láblógatáshoz kellemesen felmelegszik, de strandolni sajnos nem szabad. A sziklás partja hirtelen, gyorsan mélyül.