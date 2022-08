Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. augusztus 20.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2022. augusztus 20., szombat.

Névnap

István

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 404.26 Ft

CHF: 420.04 Ft

GBP: 476.34 Ft

USD: 402.71 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2022. augusztus 19.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 33. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 13, 32, 39, 41



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 1 db

4+2-es találat: 0 db

4+1-es találat: 32 db

4-es találat: 58 db

3+2-as találat: 27 db

3+1-as találat: 777 db

2+2-es találat: 470 db

3-as találat: 1687 db

1+2-es találat: 2503 db

2+1-es találat: 10121 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 9148 Ft

MOL: 2834 Ft

RICHTER: 7970 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.08.21: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, inkább csak északkeleten valószínű több-kevesebb napsütés. Sokfelé várható eső, zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordul.(Tartósabb eső főleg a Dunántúlon eshet, hevesebb zivatarok elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki.) Az északi, északnyugati szél sokfelé megerősödik. Zivatarok térségében viharos vagy erősen viharos széllökésekre is számítani lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15, 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20, 27 fok között várható, de a kevésbé felhős, csapadékos északkeleti tájakon 28, 32 fokot is mérhetnek.

2022.08.22: Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, inkább csak északkeleten valószínű több-kevesebb napsütés. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordul.(Tartósabb eső főleg a Dunántúlon eshet, hevesebb zivatarok elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki.) Az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik. Zivatarok térségében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19, 27 fok között várható, de a kevésbé felhős, csapadékos északkeleti tájakon 28, 32 fokot is mérhetnek.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A csapadékos időjárás hatására a levegőminőség kedvezően alakul. (2022.08.21. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hidegfront érkezik, emiatt főleg az ország nyugati, majd középső részén az arra érzékenyeknél fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. Keletebbre még marad a forróság. (2022.08.19)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!