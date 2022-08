Ez nem játék: 150 ezres bírságot kockáztat, aki ezekben a magyar tavakban, vízpartokon fürdik

Bírság is lehet a vége!

Aki tiltott helyen csobban, az szabálysértést követ el. A 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet rendelkezik a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól. E szerint helyszíni bírságot kiszabhat rendőr, közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr, és még a halászati őr is, ennek mértéke 5 és 50 ezer forint között bármennyi lehet. Viszont ha hat hónapon belül ismét elkapnak minket, hogy a tilosban fürdünk, akkor 70 ezer forintra is megbüntethetnek. Ám ha fel is jelentik a szabálysértőt, akkor akár 150 ezer forintra is megbüntethetik.