Ez a hely lett az új Balaton? Itt pihen 2022 nyarán Magyarország elitje

Búbánatvölgyben főleg üdülők és családi házak állnak, közösségi célú épület nincs is a környéken, mégis egyre többen döntenek úgy, hogy itt vesznek ingatlant. Mostanra pedig elmondható, hogy a környék renkívül felértékelődött az ingatlan piacon. A HelloVidék információi szerint az elmúlt évhez képest majdnem 40 százalékkal emelkedtek itt az ingatlanárak.

A Szamárhegy és a Hosszú-hegy közötti völgyben húzódik a Búbánatvölgy, a Duna-Ipoly Nemzeti Park határán. Északról a 11-es főút és a Duna határolja, és a központi belterülettől körülbelül 5 kilométerre, keletre fekszik. A Szamárhegy és a Kerektó vársorésszel együtt teljesen körbe öleli a Szamár-hegy. A városrészben főleg üdülők és családi házak vannak, 2001-ben mindössze 20 állandó lakosa volt, míg 10 évvel később ez a szám 100 főre emelkedett.

Mostanra azonban elmondható, hogy a terület rendkívüli módon felértékelődött a piacon: az elmúlt évhez képest csaknem 40 százalékkal drágultak az árak.

Érdekes módon ez egy olyan rejtett kincse a hazai ingatlanpiacnak, amit a koronavírus-járvány lecsengését követően fedeztek fel a vevők. Igaz, a búbánatvölgyi ingatlanok iránti kereslet 2019-ben volt a csúcson, amiben nagy szerepe lehet annak is, hogy akkor sokkal több eladó ingatlan szerepelt a kínálatban, illetve ezeknek az ára is jóval kedvezőbb volt

– mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A portál kínálatából kiderült, hogy a legolcsóbb ingatlan egy, a kerektóhoz közeli, faházas nyaraló, aminek az ára 13,5 millió forint, míg a legdrágább egy családi ház 58 millió forintért. A két véglet között igazából a teljes skálán találhatunk ingatlant: van felújítandó kertes ház 29 millió forintért, vagy panorámás terasszal rendelkező 35 millió forintos ingatlant a tavak mellett.

De nem csak vásárolni érdemes a környéken, akár csak egy hétvégi kikapcsolódásra is sokan választják a Búbánatvölgyet. A Szállás.hu foglalási adatai alapján 2019-hez képest 70 százalékkal több foglalás érkezettbe az idei évre, ami Esztergom minden szállását figyelembe véve ez az adatt 44 százalék. Ráadásul anyagilag is megéri ezt az úticélt választani: egy négy fős család, két éjszakára már 39000 forintért meg tud szállni, de reggelivel együtt egy hosszúhétvégére 52 ezer forintért is találhatunk már szállodát magunknak