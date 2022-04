Alattomos nyavalya leselkedik a magyar utazókra: simán ledönti a lábáról, aki nem vigyáz

Sokan rendelnek maguknak alkoholos italt a repülőn, akár ünneplésként, akár azért, hogy egy kicsit ellazuljanak. Azonban arról fogalmuk sincs, hogy gyakran az alkohol, a sok ülés, a kevés étel és a levegőben létrejövő nyomásváltozás miatt akár gyorsabban is megárthat az ital, mint egyébként.

Van, aki esküszik arra, hogy a repülőn egy pohár bor, vagy sör segít leküzdeni a repüléshez köthető szorongást, segít elaludni, sőt ha munka után megiszunk egy koktélt, akkor miért ne tennénk ezt egy repülőn? Azonban ez nem túl jó ötlet, mint ahogy alkoholt fogyasztani egyébként sem az, azonban repülés közben még többet árt egy koktél legurítása.

A Huffpost a végére járt az igazságnak, hogy tényleg jó ötlet a repülőn alkoholt fogyasztani,vagy sem. Dietetikusokat és orvosokat kérdeztek, azonban a válasz nem egyszerű. Mint írták, az, hogy valaki megiszik a gépen egy sört, vagy bort az személyes döntés, azonban a repülőn különösen figyelni kell a mértékre, mert máshogy hathat ránk az ital, mint a földön.

Az alkoholfogyasztás rengeteg mellékhatással jár, sőt, mivel a gátlásaink is lazulnak, még az is elképzelhető, hogy a repülőn is többet kötözködünk, zavarjuk az utastársainkat. A repülőn azonban ha nem tudunk viselkedni, le is szállíthatnak bennünket indulás előtt, így érdemes jól megfontolni, hogy mennyit iszunk indulás előtt. Sokan arra fogják a repülőn történő italozást, hogy nem gyakran utaznak, és ez segít nekik ellazulni.

Ha szorongunk a repülőn, úgy egy ital talán valóban ellazíthatja az utast, kicsit hétköznapibbá téve az utat, a folyamatot

- emelte ki Wendy Bazilian, dietetikus. Van, aki jól viseli az alkoholfogyasztást a repülőn, azonban sokakat érinthetnek mellékhatások. Egyes utasok azért isznak, hogy a hosszú repülőúton jobban tudjanak aludni, a szakértők azonban ezt is cáfolják.

Sokan gondolják úgy, hogy egy ital kellően ellazítja majd őket ahhoz, hogy jól aludjanak. Az ellazulásban segíthet, azonban az alvást teljesen megzavarhatja

- emelte ki Amy Shapiro, dietetikus, aki szerint pont a mélyalvás szakaszát zavarja meg az alkohol, így nem számíthatunk pihentető alvásra, ha előtte ittunk.

Ezekkel a mellékhatásokkal kell számolnunk

Az alkoholnak rengeteg mellékhatása van, ami kihat nem csak az alvásra, de az egészségünkre is. Mivel az alkohol vízhajtó, ezért ha alkoholizálás mellé nem iszunk elegendő vizet, úgy az út végére ki is száradhatunk. Shapiro mellékhatásként kiemelte azt is, hogy ez azért is veszélyes, mert úgy rúghat be az utas, hogy azt észre sem veszi.

Nem csak a vízhajtó hatás, és a dehidratáció az, ami miatt veszélyes ilyenkor inni. A repülőgépen nem eszünk annyit, nem érhető el annyi étel, éhgyomorra viszont könnyű többet inni

- tette hozzá Dr. Karen Jubanyik, egyetemi docens. Mint kiemelte, megfelelő étkezés nélkül már a kis mennyiségű alkohol is okozhat bódultságot, ráadásul mivel sok időt töltünk ülve, mire felkelünk, hirtelen érezhetjük az alkohol hatását, és kihathat a koordinációnkra, így már a mosdóig is nehezebben jut el az utas.

Azonban az alkoholos bódultsággal nem csak magunknak ártunk, hanem utastársainknak is. Mivel alkoholittas állapotban bátrabban fejezzük ki a véleményünket, előfordulhat, hogy összezörrenünk utastársainkkal, akár már egészen apró, banális dolgokon is, esetleg hangoskodunk, megzavarva ezzel a többi utas nyugalmát.

Ennek ellenére sokan vannak, akik mégis szeretnének a repülőn inni, akár azért, hogy megünnepeljék az utazást, akár más okból. Shapiro szerint pár tipp betartásával biztonságosabbá tehetjük a gépen történő italfogyasztást. A szakértők ajánlása szerint igyunk sok vizet, mindenképpen együnk az italfogyasztás előtt, igyunk mértékkel és tartsuk fejben azt, hogy a repülőn kínált mini italok lehet, hogy nagyobbak, mint amit a boltban vásárolnánk. Továbbá ne zavarjuk utastársainkat, ha pedig a repülés után autót is bérelnénk, úgy végképp ne alkohollal próbáljuk megnyugtatni magunkat az úton.

Biztos, hogy azért iszunk, mert jól esik?

Az alkoholizmus világszinten súlyos probléma, az alkoholfogyasztáson a pandémia nem, hogy nem segített, de kifejezetten rontott. Mint korábban írtuk Magyarország a felmérések szerint az Európai Uniós országok listáján egészen hátul foglal helyet, de így is közel 900 ezerre tehető az alkoholisták száma.

Magyarországon már a koronavírus-járvány előtti időkben is komoly problémának számított az alkoholfogyasztás, a pandémiás helyzet pedig csak mélyebbre rántotta az ezzel küzdőket. A NAV jövedéki termékekre vonatkozó statisztikái szerint a 2020-as pandémiás időszak alatt 10 százalékkal több alkohol fogyott, mint az ezt megelőző évben, míg a felmérés szerint februárban 75, márciusban 50 százalékkal több, mint az ezt megelőző években.Ezek után az adatok után pedig nem meglepő, hogy a KSH szakemberei szerint 389 ezer fő körül van hazánkban az alkoholisták száma. Ez persze nem pontos adat, hiszen a szakemberek szerint ez a szám akár a KSH által mért adatok duplája is lehet, míg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai már közel egymillió fővel számolnak.

Bár szeretünk azzal büszkélkedni, hogy mennyit isznak a magyarok és mi az alkoholisták országa vagyunk a helyzet szerencsére nem annyira szörnyű, mint elsőre látszik. Annak ellenére sem, hogy az EU statisztikái szerint az unió összlakosságának 8,4 százaléka, azaz minden tizedik felnőtt fogyaszt napi rendszerességgel alkoholt. A 2019-es felmérés szerint hazánkban a felnőtt lakosság 6,3 százaléka fogyaszt naponta alkoholt, amivel az európai országok listáján a 16. vagyunk.