Ezek a legjobb wellness szállodák 2022 -ben: itt a magyarországi toplista

Ha belföldi turizmusban gondolkozol, ám a mozgalmas kirándulások helyett a pihenésre, a gasztro-élvezetekre és a fürdőzésre helyeznéd a hangsúlyt, mindenképpen nyisd a nyaralószezont a legjobb magyar wellness szállodák egyikében – nem csak a Balatonon! Összeszedtük, melyek a legjobb wellness szállodák 2022 évében, hova utazz pároddal, sőt, akár a gyerekeiddel!

Cikkünkben a legjobb wellness szállodák 2022 évi listáját mutatjuk be: melyek a legjobb balatoni wellness szállodák, mik a legjobb wellness szállodák Kelet-Magyarországon, ha nem akarsz messzire utazni? A legjobb téli wellness szállodák mellett bemutatjuk, hova utazzunk tavasszal és nyáron, illetve, hogy melyek a legjobb gyerek wellness szállodák, ahol a kicsik is zavartalanul élvezhetik a kikapcsolódást nyújtó szolgáltatásokat.

Legjobb wellness szállodák 2022

Magyarország legnépszerűbb turisztikai látványosságai közé tartoznak a különféle termálvizes strandok és wellness szállodák, hiszen az egészséges, tiszta gyógyvizekből bőséges mennyiségben találhatunk forrásokat hazánkban. A magyar wellness szállodákban számtalan izgalmas és egyben pihentető szolgáltatást vehetünk igénybe – a legjobb wellness szállodák kínálatában rendszerint fellelhető szolgáltatás a hideg-, vagy melegvizes medence, a finn szauna és az infraszauna, illetve a különféle masszázsok, test- és arctisztító kezelések. Nézzük a listát!

A legjobb wellness szállodák Budapesten

A népes fővárosban lakó magyarok számára sokszor a legkézenfekvőbb megoldás az, ha helyben foglalnak szállást a legjobb budapesti wellness szállodák egyikében. A közelség előnye, hogy szabadnapjainkból nem telnek el súlyos órák utazással, mondhatni, elég „a szomszédba átruccannunk” a kikapcsolódásért. Nézzük, melyek a legjobb wellness szállodák helyben, a fővárosban!

Aquaworld Resort Budapest****

A Budapest szélén található Aquaworld Resort a medencék és csúzdák igazi birodalma: bárki jöhet, aki vidám felüdülésre vágyik, ám nem szeretne túlságosan messzire elutazni a fővárostól. A különböző szaunák mellett található a wellness hotelben gőzkamra, jégbarlang, ülő pezsgőpad, kneipp taposómedence és igénybe vehetünk megannyi kellemes masszázs szolgáltatást is.

Margit-sziget, Budapest

Danubius Health Spa Resort Margit-sziget****

A közelmúltban milliárdos beruházásból felújított, négycsillagos margitszigeti hotel teljesen új arculatot öltött: a kényelmes bútorok és a földszínek mellett rengeteg üvegfelülettel találkozhatunk, melyeknek köszönhetően kiélvezhetjük a természet közelségét. Mindenképpen érdemes kipróbálni a gyógyászati részleget és a termálfürdőt, illetve kigőzölnünk magunkból a méreganyagokat a szaunában. A hotelhez tartozó Primer Fitness edzőterem 0-24 órában nyitva – egy kiadós edzés után érdemes részt vennünk egy aromaterápiás masszázson is.

A legjobb balatoni wellness szállodák

Rengeteg magyar köti össze wellness-pihenését egy kis balatoni kirándulással – nemhiába, hiszen mind a déli, mind az északi part egyedülálló kincsekkel, ízletes magyar borokkal, helyi finomságokkal és természetesen a gyönyörű balatoni látképpel kecsegtet.

Hotel Európa Fit Hévíz****

Ha a Balaton északi partjára kívánkozunk, kihagyhatatlan lehetőség a maximális kényelmet és kikapcsolódást nyújtó Hotel Európa Fit, ahol számtalan különféle szauna lehetőség áll rendelkezésünkre, például finn- és infraszauna, herbárium, sókabin, sőt, még naturista szauna is van. A gyógymedence és a csendes jóga- és relaxációs tér mellett külön érdekesség a trópusi élményzuhany. Fontos tudnunk, hogy nem csak passzív, hanem aktív pihenésre is van lehetőségünk: a heti rendszerességű sportprogramokon és vízi tornákon jól átmozgathatjuk fáradt izmainkat.

Hotel Wellamarin Zamárdi****

A Balaton déli partján található négycsillagos hotel lakótereit a feng shui alapelvei szerint rendezték be, hogy tökéletes nyugalmat és harmóniát árasszanak a pihenni vágyók részére. A Black & Orange wellnessrészleg gyertyafényes caladariummal, élménymedencékkel, masszázslehetőséggel, illetve gőzkabinnal és jégbarlanggal segíti a vendégeket ellazulni. A hotel elegáns éttermében igazán különleges, ínyenc fogásokat kóstolhatunk végig, hiszen szinte biztosan megéhezünk egy átfürdőzött nap után.

A legjobb téli wellness szállodák

Nem csak nyáron szeretünk ám wellnessezni, télen is szükségünk van a frissítő kikapcsolódásra – különösen jó ilyenkor egy hosszabb szauna-szeánsznak alávetni magunkat, hogy megszabaduljunk a szervezetünkben felgyülemlett méreganyagoktól.

Avalon Resort & Spa Miskolctapolca*****

A legjobb wellness szállodák 2022 évi listájáról nem lehet lehagyni a miskolctapolcai Avalon Parkot, ami az International Hotel Awards ötcsillagos minősítése szerint a világ legjobb hoteljei közé tartozik. A medencék, szaunák, és a különféle kabinok mellett a hotel híres a kiváló masszázsszolgáltatásokról, az arckezelésekről és az esztétikai, bőrfeszesítő kezelésekről is, hogy ne csak felfrissüljünk, hanem meg is szépüljünk a wellness végére. Érdekesség az Erdei Dizájn Spa is, amit a külön szállodaszárnyban megszálló vendégek vehetnek igénybe az alapszolgáltatások mellett – itt télen-nyáron fűtött infinity medencékben lehet fürdőzni, a természet közvetlen közelében. A wellness szolgáltatások mellett kiváló étterem és gyermek játszóház várja a magyar családokat.

Sódomb Egerszalókon

Saliris Resort Spa & Konferencia Hotel Egerszalók****

Mára már Egerszalók jelképévé vált a jellegzetes, gyönyörű Sódomb – ilyen természeti képződmény a világon csak két helyen található, a hazain kívül az amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban - és a festői, természetközeli környezet. Az óriási wellnessrészleg alapterülete 10.000 négyzetméter, a számtalan medence mellett található medencés bár, jakuzzik, taposómedence, különféle relaxáló és aromakabinok, szaunák és igénybe vehetünk olyan szépségápolási szolgáltatásokat is, mint a manikűr és a pedikűr; mindemellett még gyerekmedence is van.

A legjobb wellness szállodák Kelet-Magyarországon

Nem csak Budapesten és a Balaton környékén vannak igazán nagy, izgalmas wellness szállodák – a legjobb wellness szállodák jelentős része található keleten, ami az ország szélére eső vidékiek számára igazán kézenfekvő megoldás, ha nem szeretnének messzire utazni.

Hotel Eger & Park****

A négycsillagos egri wellness szálloda két különböző stílusban van berendezve: a modern szárny mellett a Park szárny igazán izgalmas, barokk stílusú berendezésével kápráztatja el az oda látogatókat. Az úszó- és élménymedence mellett a pihenni vágyók kipróbálhatják a pezsgőfürdőt, a kombiszaunát, a finn szaunát, a bioszaunát, ám van gőzkabinjuk, aromakabinjuk, oxigénnel dúsított szobájuk és sószobájuk is, a tökéletes feltöltődés érdekében.

Spirit Hotel Thermal Spa Sárvár*****

Magyarországon a legjobb wellness szállodák egyike biztosan az ötcsillagos sárvári Spirit Hotel, amit a nemzetközileg elismert Gault & Millau 2016-ban az ország legjobb wellness hoteljének választott meg. A 10.000 négyzetméteres Oázis wellness- és fürdőrészleg mellett a legmodernebb eszközökkel felszerelt gyógyászati részleg várja a vendégeket. A különböző szaunák, kamrák és medencék (egész pontosan 22 darab) mellett a hotelnek saját gyógyvízforrása van. A masszázst se hagyjuk ki, ha erre járunk!

A legjobb gyerek wellness szállodák

Nem csak a felnőtteknek, hanem a lurkóknak is jár a kikapcsolódás: Magyarországon a legjobb gyerek wellness szállodák az ő számukra is biztosítják a zavartalan pihenést, ahol nem kell csendben lenniük, nyugodtan játszhatnak és lubickolhatnak a többi gyerkőccel közös medencében, vagy vehetnek igénybe kifejezetten gyerekek számára ajánlott spa szolgáltatásokat.

Kolping Hotel Spa & Family Resort Alsópáhok****

Aki próbált már családi nyaralást szervezni, akár egészen kicsi gyerekekkel, tudhatja, milyen nehéz megtalálni azt a wellness hotelt, ami minden korosztály igényeit kielégíti, hiszen míg anya és apa pihenni szeretne, addig a gyerekek telis-tele vannak energiával. A Kolping Hotelben külön gyerekek részére kialakított, játékos gyerekmedencék várják a legkisebbeket is, hogy ők is új élményekkel gazdagodhassanak.

Velencei Resort & Spa**** + Superior

A Velencei-tó első család- és gyerekbarát barát szállodája a négycsillagos Velencei Resort & Spa superior szálloda. A kisgyerekek számára külön játszószoba, gyerekmedence, játszótér és homokozó áll rendelkezésre. A kiemelt időszakokban, kiváltképp az iskolai szünidők idején szakképzett pedagógus vigyáz a legkisebb gyerekekre, hogy a szülők zavartalanul élvezhessék a pihenést.