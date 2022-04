Árrobbanás a Balatonnál: ennyivel kerülhetnek többe idén a büfés kaják

Már készülnek a nyitásra a balatoni büfések. A Sonline-nak nyilatkozó étterem-tulajdonos szerint az általános drágulás miatt természetes, hogy a magyar tengernél is 25-30 százalékkal többe kerül majd egy menü.

"Aki naponta vásárol, az látja, hogy egyik napról a másikra mennek fel az árak, a vendéglátás ezeket a változásokat már nem tudja követni" - nyilatkozta a Sonline-nak egy fonyódi étterem-tulajdonos, aki szerint ellátási problémák is várhatók. „Mindenki tanácstalan, hogy mennyit emeljen a fennmaradása érdekébe” – jegyezte meg Makkos Péter. „A fővárosban 30–40 százalékos drágulás tapasztalható, a balatoni éttermekben 25–30 százalékos emelkedésre kell számítani, az 1500 forintos napi menüt el kell felejteni" – húzta alá az étterem-tulajdonos.

A Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Országos Érdekképviseleti Szövetsége fonyódi térségének elnöke külön kiemelte, hogy ha az árstop nem marad, akkor az étolaj ára legalább duplájára emelkedik, és ezt be kell építeni például a lángos árába is. Az alapanyagok mellett pedig az üdítők és az alkoholos italok árai is emelkedtek, emellett a közüzemi díjak drágulása, a szakmunkás minimálbér emelése és a munkaerőhiány sem kedvez a balatoni vendéglátásnak. Bizakodásra legfeljebb az ad okot, hogy talán több diákmunkásra számíthatnak, mint a korábbi években, a 25 év alattiakra vonatkozó szja-mentesség miatt ugyanis 15 százalékkal többet kereshetnek a fiatalok.