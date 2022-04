Elképesztő értékes papír lapul a magyaroknál: hihetetlen, hány helyen fogadják el

Rendszeresen összeállítja a világ legerősebb és leggyengébb útleveleinek listáját a londoni székhelyű Henley Passport Index. Február óta számos ország lazított a belépési feltételein, határokon, eltörölte a vízumkötelezettséget az ukrajnai háború miatt, így értelemszerűen változott a lista.

Az ukrán útlevél előre, az orosz hátra lépett a listán. Az orosz-ukrán konfliktus az útlevél rangsorra is hatást gyakorolt, az ukránok több helyen vízummentesek, míg oroszok számára több állam egyszerűen már nem bocsát ki vízumot.

Az Európai Unió, az Egyesült Államok és Kanada teljesen kitiltotta az orosz légi járatokat a légteréből, és reptereiről, sok állam pedig egyszerűen már nem bocsát ki vízumot orosz útlevél tulajdonosoknak. Ennek következtében az orosz útlevél az értéktelen kategóriába süllyedt, egy szintre a világ leggyengébb, harmadik világbeli országok úti okmányaival.

Bár mindez most még nem látszik az orosz útlevélnek a rangsorban elfoglalt helyén, ez hamarosan változni fog – állítják a Henley Passport Index összeállítói. A rangsor készítői egyébként a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetségtől szerzik be, és összesítik az adatokat. A lista pedig úgy áll össze, hány országba lehet vízum nélkül belépni az adott állam útlevelével. Minél több helyre lehet eljutni vele vízum nélkül, annál előkelőbb helyre kerül a rangsorban az útlevél.

2022 második negyedévében az ukrán útlevél egy helyet lépett feljebb: jelenleg a 34. a sorban, ez 143 célállomás elérését teszi lehetővé az ukránoknak vízummentesen. Az orosz okmány négy helyet csúszott vissza: most a 49., és 117 helyet lehet vele elérni anélkül, hogy vízumra lenne szükség a belépéshez. Az elemzés megállapítja, hogy a háború valószínűleg mélyrehatóbb és nehezen visszafordítható változásokat hoz a szabad utazás eddig megszokott formáinál.

A lista élén nincs változás, ott továbbra is Japánt és Szingapúrt találjuk, amelyek úti okmányaival 192 helyet lehet vízum nélkül felkeresni. A lista végén még mindig az afgán útlevél áll: ezzel mindössze 26 ország kereshető fel vízummentesen.

A legjobb tíz útlevél

A legutolsó elemzés óta történt némi mozgás a listán, a januári adatok nagyrésze azonban még most is aktuális. Az új rangsor alapján az első továbbra is Japán és Szingapúr,ők 192 országba utazhatnak útleveleikkel. Őket követi Németország és Dél-Korea van, egyaránt 190 elérhető úti céllal, majd 3. helyen Finnország, Olaszország, Spanyolország és Luxemburg követi 189 ponttal. A negyedik helyen találjuk Ausztriát, Dániát, Svédországot és Hollandiát 188 ponttal, illetve felkereshető célállomással, viszont ebből a körből Franciaország lecsúszott az ötödik helyre. A franciák mellé zárkózott fel a hatodik helyről az Egyesült Királyság, ahol márciusban feloldották az összes járványügyi korlátozást. Mellettük még ott van Portugália és Írország 117 úti céllal.

Az USA maradt a hatodik helyen 186 felkereshető célállomással, Belgiummal, Svájccal, Norvégiával és Új-Zélanddal osztozva a helyen. Nincs változás a hetedik helyen, ahol továbbra is Görögországot, Csehországot, Máltát, Ausztráliát és Kanadát találjuk.

A nyolcadik helyezését megtartotta Magyarország, mellőle egyet visszalépett Lengyelország.

A kilencediken láthatjuk még Litvániát és Szlovákiát is. A tízes listát Észtország, Szlovénia és Lettország zárja 181 lehetséges úti cél elérésével.A felmérés alapján továbbra is egyértelmű, hogy az uniós útlevelek erősek.