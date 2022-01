Rendkívül értékes papír lapul sok magyar fiókjában: nem is tudják, mennyi helyen elfogadják

A magyar útlevél továbbra is a világ legerősebbjei között található. Jelenleg az okmánnyal 183 országba lehet vízummentesen belépni, ez pedig a világon összesítettben a 8. legtöbb.

Vannak olyan útlevelek, amelyek hatalmas szabadságot biztosítanak tulajdonosaiknak - főleg, ha az illető rendelkezik az oltási igazolvánnyal is. Idén is megjelent a Henley Passport Indexe, amelyben Japán és Szingapúr jár az élen, ugyanis ezekkel az útlevelekkel mintegy 192 országba léphetnek be a tulajdonosaik vízumkötelezettség nélkül. Őket követi Németország és Dél-Korea 190 országgal.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokát holtversenyben 3 EU-s tagállam foglalja el, ezek Finnország, Olaszország és Spanyolország, valamint ott van Luxemburg is. Ezen országok útleveleinek birtokosai ugyanis 189 országba léphetnek be vízummentesen.

Bár az Amerikai Egyesült Államok nincs a rangsor élén, az ő útlevelük továbbra is igen erős, ugyanis 186 országba léphetnek be komolyabb korlátozások nélkül azok, akik amerikai útlevéllel rendelkeznek, csak úgy, mint Új-Zéland, Norvégia, Svájc, Belgium vagy az Egyesült Királyság állampolgárai. A világ legfejlettebb országainak lakói igen jól állnak az útleveleikkel, éppen ezért nem meglepő, hogy a top 10-ben gyakorlatilag majdnem az összes EU-s tagállam ott van, ahogy a legfejlettebb amerikai, illetve ázsiai országok is. Az adatokból kiolvasható az is, hogy Magyarország is igen előkelő helyen áll a listán,

hazánk útlevele ugyanis összetettben a 8. legerősebb a világon, Lengyelországgal osztozva.

A magyar útlevéltulajdonosok a világ 183 országába bejuthatnak ezzel a papírossal anélkül, hogy vízumot kellene igényelniük. Míg az európai országok zöme igen szerencsés helyzetben van, addig a lista végén kullogó országok már kevésbé örülhetnek. Az afganisztáni, iraki és szíriai útlevéllel rendelkezők számára például a világ kevésbé nyitott. Az afganisztáni útlevél rendelkezik a legkevesebb hatalommal a rangsorban, mindössze 26 úticél lehetséges vízummentesen. Hasonló a helyzet Irak (28) és Szíria (29) esetében is, de Pakisztán (31), és Jemen (33) is a sor végén kullog.

Így utazhatunk idén

Azonban hiába rendelkezünk erős útlevéllel, ha az Európai Unió területén belül, sőt, kívül is különböző utazási korlátozások vannak életben, tekintettel a járványhelyzetre. Így ha valaki utazna, mindenképpen rendelkeznie kell védettségi igazolással, sőt, uticéltól függően nem árt, ha kitöltjük az előre elérhető dokumentumokat, amelyben szerepel az elérhetőségünk, valamint az, hogy milyen címen fogunk tartózkodni. Bár az elmúlt időszak javában arról szólt, hogy turisztikai célból, kedvtelésből nem utazhatunk, a korlátozások enyhülnek, így körültekintéssel, és a megfelelő igazoló dokumentumokkal ismét útra kelhetünk, ha nem félünk attól, hogy karanténba kerülünk.

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy hogyan utazhatunk idén. Míg a koronavírus jelentős csapást mért a turisztikai szektorra, egy friss kutatásából úgy tűnik, a járvány az utazási kedvet a vártnál kevésbé vetette vissza: 2022-ben a COVID előtti időszakban tapasztaltnál is magasabb lehet a fogyasztók utazási hajlandósága, még ha új trendek erősödésével is. A kutatás olyan utazói elvárásokra is rávilágított, amelyeket a pandémia előtérbe helyezett és várhatóan tartósan, az elkövetkező években is megmaradnak. A megkérdezettek zöme (99%) igényli, hogy a tervezett tartózkodási időt rugalmasan megváltoztathassa és az utazást ingyenesen lemondhassa.

Nem meglepő, hogy a rugalmasság mellett felértékelődtek a kiegészítő higiéniai szolgáltatások (pl. kézfertőtlenítő, maszk, kesztyű) és a megfelelő távolságtartáshoz szükséges feltételek (pl. csökkentett kapacitások, szobában felszolgált ételek) iránti igény is. Érdekesség azonban, hogy a maszkviselést döntően a személyzet részéről várják csak el a válaszadók: közel kétharmaduk nem foglalna olyan szállást, ahol ezt kötelezően előírják a vendégek számára is.

Ráadásul a belföldi desztinációkat tízből kilenc válaszadó jellemzően saját személygépkocsival keresné fel a pandémiától függetlenül is, a COVID hatására azonban 59 százalékról 68 százalékra nőtt azok aránya, akik külföldre is – elsősorban a környező országokba – autóval utaznának.