HungaroControl: Lengyelország és Litvánia felé is megnyílik a szabad magyar légtér

Moldova, Lengyelország és Litvánia is csatlakozott a HungaroControl elképzelései alapján életre hívott délkelet-európai szabad légtérhasználathoz, a SEE FRA-hoz (South East Europe Free Route Airspace), ezzel olyan összefüggő légtér jött létre, amelyben a Fekete-tengertől egészen a Balti-tengerig szabad útvonalon közlekedhetnek a légi járművek - közölte a HungaroControl az MTI-vel csütörtökön.

A magyar légiforgalmi szolgálat 2015-ben vezette be a HUFRA (Hungarian Free Route Airspace) eljárást, amelyhez elsőként Bulgária és Románia csatlakozott 2019-ben, majd 2021 januárjától a szlovák légi navigációs szolgálat is bevezette a számos előnnyel járó forgalomszervezési koncepciót - írták.

A lengyel és a litván légteret összefogó Baltic FAB és Moldova 2022. február 24-i csatlakozásával létrejött Európa egyik legnagyobb, összefüggő szabad légtere, amelyben a légitársaságok járatai a hét minden napján és a nap 24 órájában "a számukra legoptimálisabb, szabadon megválasztott útvonalon" repülhetnek - hangsúlyozta a szolgálat.

Hozzátették, a SEE FRA viszonylag egyszerű bővítését a moduláris csatlakozási módszer teszi lehetővé, amely nem igényel költséges fejlesztéseket az új tagállamok irányító rendszerein. A HungaroControl szakemberei által kidolgozott innovatív eljárás hatékonysága abban rejlik, hogy hatalmas útvonal-adatbázisok helyett elegendő a szomszédos országok navigáció pontjait megosztaniuk egymással az útvonalak tervezéséhez és a járatok biztonságos kezeléséhez - áll a közleményben.

A délkelet-európai szabad légtérhasználati koncepció hamarosan új tagokkal bővül: Csehország mellett már Ukrajna is kifejezte szándékát. A hossz útávú tervek között szerepel az is, hogy a SEE FRA összeolvad az Ausztriát, Albániát, Bosznia-Hercegovinát, Észak-Macedóniát, Horvátországot, Montenegrót, Szerbiát és Szlovéniát tömörítő SECSI FRA (South East Common Sky Initiative Free Route Airspace) rendszerrel, így létrejöhet egy több mint 15 ország légterét magába foglaló szabadlégtér-együttműködés - írta a HungaroControl.