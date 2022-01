Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. január 21.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2022. január 21., péntek.

Névnap

Ágnes

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 357.8 Ft

CHF: 345.15 Ft

GBP: 429.33 Ft

USD: 315.87 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 17690 Ft

MOL: 2652 Ft

RICHTER: 8345 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.01.22: Éjjel és délelőtt keleten változóan, az ország nyugati felén-kétharmadán inkább erősen felhős idő lesz a jellemző. Délután többfelé kisüt a nap, főleg a nyugati és északkeleti megyében lehetnek erősebben felhős területek. A nap első felében az ország nyugati felén-kétharmadán többfelé várható, másutt csak néhol valószínű hószállingózás, havazás. A nyugati megyékben helyenként havas eső, eső is előfordulhat. A nap második felében a csapadék visszaszorulhat a Nyugat-Dunántúlra. Az északnyugati szelet több helyen erős lökések kísérhetik. Hajnalban többnyire -8, -1 fok várható, de a szélcsendes, fagyzugos tájakon hidegebb is lehet. Délután jobbára -1, +4 fokot regisztrálhatunk, ugyanakkor a szelesebb nyugati vidékeken magasabb értékeket is mérhetnek.

2022.01.23: A Nyugat-Dunántúlon maradhatnak tartósan felhős vagy borult területek, másutt változóan felhős időre számíthatunk hosszabb-rövidebb napsütéssel. A Nyugat-Dunántúlon több helyen előfordulhat hószállingózás, havazás. Helyenként vegyes halmazállapot is lehet. Máshol számottevő csapadék nem valószínű, hószállingózásra inkább az északkeleti megyékben van még esély. Az északnyugati, északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A minimum-hőmérséklet általában -8 és 0 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélcsendes részeken hidegebb lehet. A maximum többnyire -2 és +4 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A gyakran szeles idő jótékonyan befolyásolja a levegőminőséget. Alacsonyan alakul a légszennyező anyagok koncentrációja. (2022.01.21. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Markáns hidegfronti hatás érvényesül. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál. (2022.01.21)

Akciók

