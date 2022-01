Itt a matek: ennyit spórolhatnak a családok februártól a hatósági árakkal az élelmiszereken

A Policy Agenda elemzésében azt vizsgálta meg, hogy a kormány által a 6+1 termékkörben bejelentett maximalizált árazás, milyen megtakarítást jelent egyes társadalmi csoportok esetében. A fogyasztási adatok, és a KSH által mért havi árak alapján az intézkedés kb. 250 forintos egy főre jutó megtakarítást jelenthet egy családnak.

2021. évben az infláció mértéke meghaladta az 5 százalékot, az élelmiszerek esetében pedig átlagosan több mint 8 százalékot, és a folyamat várhatóan fenn is maradhat - írják az elemzésben. Egyelőre nem látszik, hogy az árfolyam változásának hatása, a bérek emelkedése, és a kormányzati beruházások által keltett nyomás mikor normalizálódik a fogyasztói árak esetében. Az árak növekedésére rakódik rá a nemzetközi energiapiaci sokkhatás is.

Fontos aláhúzni, hogy ezek az árak nem hatósági árak lesznek abban az értelemben, hogy kiszámítható módon lehet tudni mekkora a maximum eladási ár. Elsősorban a 2021. október 15-ei bolti árakat kell nézni (nem számítva az akciós árakat), vagy annak hiányában az ahhoz közeli referenciapontot, illetve ha ez sem áll rendelkezésre, akkor a KSH által közölt árakat

- emlékeztettek az elemzők. Ugyanakkor ez a csirkefarhát esetében problémás, ugyanis a KSH az infláció számításakor nem is vizsgálja ezt a termékkört.

Két darab százas és egy ötvenes

Annak érdekében, hogy érthető legyen ennek az intézkedésnek a társadalmi jelentősége, érdemes megnézni, vajon az átlagos fogyasztások esetében a KSH által ismert átlagárakat nézve, milyen megtakarítást jelent ez a lépés.

Egyértelmű, hogy a családok egyes fogyasztási szokásai nagyon eltérőek lehetnek. A fogyasztási adatokat nézve az átlagos havi egy főre jutó költés az intézkedésbe vont termékek esetében 2021. januárjában még 7393 forint, 2021. decemberi árakon nézve 8304 forint volt.

Az eltelt három hónapban - október és december közötti – ez az összeg 250 forinttal emelkedett. Azaz a hatósági árazás 250 forintot csökkenést jelenthet a fogyasztásban, feltéve, hogy más termékekkel nem hárítják át ezt a kereskedők a vásárlókra. 2021. január és október között a hatósági árasított termékek körében 700 forintos drágulás történt.

Megvizsgálták azt is, hogy egy 5 százalékos áfakulcs alkalmazása ezen termékkörökre mit jelentene - a 6+1 termék esetében a húskészítmények és a tej már most is ebbe a kisebb adókulcsba tartozik.

Amennyiben az étolaj, a cukor és a liszt esetében 22 százalékpontos áfacsökkentés lenne - és ezt képes is lenne a kormányzat érvényesíteni az árakban - akkor ezzel a decemberi árakat nézve 8 062 forint lenne egy átlagos kosár összértéke, azaz pontosan annyi, mint a kiskereskedőkre ráterhelt hatósági ár.