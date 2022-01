Komoly gondok a Kifli.hu raktárában: akadozik a rendelés, a kiszállítás

"Sajnos nem vagyunk elegen a raktárbam, ezért kevesebb rendelést és korlátozott számú terméket tudunk szállítani a következő napokban" - olvasható az online bolt nyitólapján.

Aki mostanában szeretne élelmiszert házhoz rendelni a Kiflitől, az számítson arra, hogy csak korlátozott számú termékhez fér hozzá, és korlátozott idősávokban. Az ok munkaerőgondok, nincs elég ember a raktárban. Erre fel is hívják a figyelmet a honlapon és az applikációban is:

Ahogy arról a Pénzcentrum már korábban beszámolt, az új évben is gőzerővel keresi a raktári dolgozókat a vállalat. A tavalyi évhez hasonlóan idén is kétszeres növekedést terveznek,és ehhez legalább 160 új kollégát szeretnének szerződtetni minél gyorsabban. Mindezt erős fizetési ajánlatokkal teszi vonzóvá. Egy 7 nappal ezelőtti közlemény szerint

három nyitott pozícióra keresik a munkavállalókat: raktári dolgozókat bruttó 457 000 forint, a targoncavezetőket bruttó 537 000 forint, a műszakvezetőket bruttó 781 000 forint kezdőfizetéssel.

Mindhárom műszakpótlékkal együtt elérhető garantált kezdő fizetés, ami 20 százalékos átlagos növekedés a tavalyi bérekhez képest. A béreken túl pedig cafeteriával és Kiflis vásárlásokból jóváírt 10 százalékkal is támogatja a munkavállalókat.

A koronavírus-járvány kitörése nyomán az egekbe szökött a munkanélküliség, most viszont már az Egyesült Államokat és Európa számos térségét is súlyos munkaerőhiány sújtja. Az alapanyaghiány mellett így újabb problémával néznek szembe a cégek, amely visszavetheti a növekedésüket. Széles a palettája azoknak a tényezőknek, amik egy-egy szektorban előidézik, hogy nincs elég szakember: az elöregedés mellett a gyermekgondozási létesítmények hiánya, a protekcionista piacvédelem, de a fiatal generációk megváltozott igényei, sőt, a túl jól működő szociális rendszerek is közrejátszhatnak abban, hogy a vállalatok nem találnak elég munkás kezet - áll a Portfolio elemzésében.