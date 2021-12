Megteltek a Balaton-parti szállodák: sok helyen már egyáltal nincs szoba szilveszterre

Sokan döntöttek úgy, hogy a tavalyi bezártság után idén megünneplik a szilvesztert, méghozzá szállodában. Ennek megfelelően szinte megteltek a Balaton-parti szállodák, ahol rengeteg beltéri és kültéri programmal várják a vendégeket.

Szinte megteltek a Balaton-parti szállodák. Mindenki már a szilveszterre készül. Sok helyen szabadtéri programokkal is várják az érdeklődőket, de az éttermek, szórakozóhelyek is külön programokkal várják a 2021-es évet búcsúztatókat - számol be a HírTV.

A koronavírus-járvány az utazási kedvet a vártnál kevésbé vetette vissza: 2022-ben a COVID előtti időszakban tapasztaltnál is magasabb lehet a fogyasztók utazási hajlandósága, még ha új trendek erősödésével is – derül ki a Szallas Group és a Nielsen IQ legfrissebb közös kutatásából. Megállapították azt is, hogy a szállodák mellett egyre keresettebbek a kisebb szálláshelyek, ahol a pihenni vágyók a tömegtől elszeparáltan kapcsolódhatnak ki.