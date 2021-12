Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. december 23.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2021. december 23.

Névnap

Viktória

Deviza árfolyam

EUR: 368.18 Ft

CHF: 353.3 Ft

GBP: 433.67 Ft

USD: 324.82 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2021. december 15.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 50. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 12, 19, 25, 28, 29, 35



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 86 db

5-ös találat: 3073 db

4-es találat: 43121 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 15600 Ft

MOL: 2470 Ft

RICHTER: 8605 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.12.24: Éjjel jobbára borult lesz az ég, majd napközben főleg az ország délnyugati területein felszakadozhat a felhőzet, több-kevesebb napsütés is lehet. Estefelé ott is újból erősen megnövekedhet a felhőzet. Éjjel, illetve napközben főleg az ország északkeleti felén többfelé várható csapadék: általában eső, de a nap első felében az északi, északkeleti megyékben még havazás, havas eső, néhol ónos eső, fagyott eső is előfordulhat. Estétől elszórtan délnyugaton is számíthatunk esőre. A délnyugati szél sokfelé megerősödik. Hajnalban -8, +2, kora délután 2, 14 fokot mérhetnek, ezen belül északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton az enyhébb az idő.

2021.12.25: Délelőtt vékonyabb, szakadozottabb, délutántól országszerte vastagabb lehet a felhőtakaró. A nap első felében szórványosan, majd többfelé valószínű eső, zápor. A délutáni, esti óráktól az északi, északkeleti megyékben helyenként havas eső, hó is hullhat, éjjel néhol ónos eső sem kizárt. Helyenként megélénkül a délnyugati, majd északi szél. Hajnalban -1, +8, kora délután általában 7, 12, északkeleten 2, 6 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Összességében továbbra is kedvezően alakul a levegőminőség, legfeljebb a reggeli, illetve az esti órákban lépheti át az egészségügyi határértéket a PM10 koncentrációja. (2021.12.23. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Melegfronti hatás érvényesül, ami fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható mind a munkában, mind pedig a járművezetéseben. (2021.12.23)

