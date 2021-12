Itt a tuti megoldás: így győzhető le egyszerűen a karácsonyi elhízás, nem is kerül sokba

Közeledik a karácsony, a tévé már most tele az emésztést segítő gyógyszerek reklámjaival, mi pedig számolgatjuk a pénzünket, hogy mennyibe is fog fájni nekünk a karácsonyi menü elkészítése. Ilyenkor a bőségé a főszerep, fogás követ fogást, az ünnepek végére pedig sok magyar felkapkod pár kilogrammot magára. Egy dietetikust faggattunk arról, hogy hogyan tehetnénk a karácsonyt tudatosabbá az étkezés szempontjából is.

Az inflációnak köszönhetően a karácsonyi menü minden eleme drágult, de ez sem tartja vissza a magyar családokat attól, hogy büntetlenül élvezzék az ünnepi falatokat. Ilyenkor sokan akár napi többször is leülnek enni, a látogatások alkalmával több sütemény is elfogy, amelyet gyakran üdítők és alkohol kísér. Sokan túleszik magukat, rengeteg ételt ki is dobunk, éppen ezért Szarka Dorottya dietetikust kérdeztük arról, hogy mivel lehet a karácsonyt egészségtudatosabbá tenni.

Bár az elmúlt 5-10 év során egyre felkapottabb a reformtáplálkozás, amelynek egyik alappillére az, hogy a karácsonyi menüsort is megpróbáljuk reformálni, egészségesebbé tenni, mégis sokan rosszul kezdenek neki a reformáláshoz, és karácsonykor is diétáznának.

Az ünnepkört illik élvezni, és a reformálás nem jelenti azt, hogy minden klasszikust át kell variálnunk. Inkább a szemléleten kell változtatni, élvezzük a karácsonyi falatokat, ne ilyenkor diétázzunk, de legyünk tudatosak. Ez a tudatosság már a vásárláskor is megjelenhet, hiszen a túlfogyasztás, pontosabban a “túlvásárlás” már itt elkezdődik.

- mondta lapunknak Szarka Dorottya, aki hozzátette, hogy a tudatosság már a vásárlásnál, amolyan nulladik pontként megkezdődhet, és a menütervezésnél folytatódhat. Rengeteg élelmiszerhulladékot termelünk, gyakran alapanyagot is ki kell dobnunk, felhasználatlanul, és bár csökkenő ez a tendencia, még mindig sok étel kerül a szemétbe.

Az élelmiszerhulladék-termelés mérséklését kezdhetjük azzal, hogy kisebb adagokat készítünk, ezzel egyébként a túlevést is elkerülhetjük, hiszen ha nem egy nagy kondérral főzünk, úgy nem is érezzük a szükségességét annak, hogy mindent megegyünk.

Ebbe a hibába szinte mindenki beleesik

Az ünnepek során a legnagyobb, és egyben leggyakoribb hiba, amibe sokan beleesünk, az a túlevés. A karácsonyi ünnepeknek szociális vonása is van, rokonokat látogatunk, és mindenhol illik megkóstolni a finomságokat. Fontos a rendszeres étkezés, azonban itt gyakran, akár illemből is dupla annyit eszünk, mint egy átlagos napon.

Aki eddig nem evett naponta 5 ötször, az ne karácsonykor kezdjen ennek neki, hiába jellemző ez erre az időszakra. A mértéktelen desszertezést is kerüljük, hiszen a karácsonyi sütemények nem csak cukorban, hanem zsírban is gazdagok, ami plusz energiabevitelt jelent, ez pedig meglátszódhat a súlyunkon. Bár, ha előtte egészségesen ettünk, és ehhez vissza is térünk, úgy ezek a kilók nem lesznek maradandóak, azonban mégsem jó a lelkünknek, ha az új évet plusz kilókkal kezdjük.

- fejtette ki a szakértő, aki hozzátette, hogy fontos hangsúlyozni a folyadékfogyasztást is az ünnepek alatt, hiszen a sok cukros üdítő szintén nehéz lehet az emésztésnek. Az alkoholfogyasztásról nem olyan régen kiderült, hogy már kisebb mértékű rendszeres alkoholfogyasztás is káros az egészségre, pedig az ünnepi asztalnál bizony ebből is sok fogy.

A menüt is reformálhatjuk

Készülhetünk az ünnepekre úgy is, hogy a menüt reformáljuk, már vannak olyan családok, akik ebben igen sikeresek. Apró lépésekkel lehet az egészséges életmódot belecsempészni a karácsonyi menüsorba is, amelyet a dietetikus is támogat.

A menü egészségesebbé tétele jó, azonban a mindenki által kedvelt nagymama bejglijét nem feltétlenül kell újragondolni, nem kell mindent megreformálni. Ha valaki azonban kísérletező kedvében van, és otthonosan mozog a reformkonyhában, akkor ilyenkor meg lehet próbálni új finomságokat, recepteket alkotni, kísérletezhetünk a karácsonyi ízekkel, újraalkothatunk desszerteket akár fele-fele arányban használhatunk teljes kiőrlésű lisztet és finomlisztet, esetleg egyéb lisztekkel is kombinálhatunk, sőt őrleményekkel is. Használhatunk kevesebb cukrot, édesítőszert is, viszont akinek még nem voltak a kezében ilyen alapanyagok, az ne az ünnepek alatt kísérletezzen.

- fűzte hozzá a dietetikus, aki azt is elmondta, hogy ezen felül érdemes olyan süteményeket előtérbe helyezni, amelyeknek alacsonyabb a zsírtartalma, például kevert tésztákat, piskótákat. Beemelhetjük a tengeri halakat a menübe, esetleg soványabb húsféléket, mint a baromfiféléket, vöröshúsból a marhalábszárat, esetleg sertésből a szűzpecsenyét, amelyek szintén soványabb húsnak számítanak. Köretként használhatunk barnarizst, kuszkuszt, bulgurt, hajdinát, és ha még korábban nem volt ilyennel dolgunk, úgy készíthetünk ezekből kisebb mennyiségben köretet. A töltött káposztát is elkészíthetjük árpagyönggyel, barnarizzsel, bulgurral vagy akár hajdinával, ezzel is egészségesebbé téve azt.

Összességében elmondható, hogy a menü megfőzésére használjunk kevesebb zsiradékot, lisztet, és cukrot is. Ha ezekből a tippekből csak kettőt megfogad az ember, már elmondható, hogy reformosította a karácsonyt, és hozzájárult a saját és családja egészségéhez.

- zárta gondolatait Szarka Dorottya, dietetikus, aki hangsúlyozta, hogy már kis lépések, változtatások is sokat segíthetnek, és nem mindig a radikális megoldások a legjobbak.