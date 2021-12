Robottechnológiával működő automata ipari mosót fejlesztett a Logicon Invest Magyarország Kft. (x)

A high-end robottechnológia innovatív megoldásai révén egyedülálló fejlesztést valósít meg a Logicon Invest Magyarország Kft. robotizált autóipari göngyölegek mosására alkalmas gépek beszerzésével. A beruházás Európa-szerte unikális, a berendezésekkel és az üzemi folyamatokkal kapcsolatos kérdéseinkre Tirpák István, a Cordys Holding Vagyonkezelő Zrt. és a Logicon Invest Magyarország Kft. tulajdonosa, illetve Számel Zoltán a Logicon Invest Magyarország Kft. ügyvezetője válaszolt.

Mi az oka a beruházásnak?

Számel Zoltán: A Logicon Invest Magyarország Kft. a folyamatainak automatizálását már több, mint 2 éve tervezte, melynek célja egyrészt az egyre nagyobb méreteket öltő munkaerőhiány kivédése, másfelől a növekvő minőségi követelmények miatti folyamatfejlesztés volt. Ezzel parallel kiemelt célként jelöltük meg, hogy az automatizált gépsorok a folyamatosságból adódóan nagyfokú kapacitásnövekedést eredményezzenek, ezáltal újabb és újabb vevőt tudjunk kiszolgálni probléma nélkül.

Fontos, hogy lépést tudjunk tartani a növekvő vevői igényekkel, a technológia fejlődésével, hiszen nagyon könnyű lemaradni a versenytársaktól. Beruházásunk ebben a szegmensben Európában is egyedülállónak számít.

Balról jobbra: Számel Zoltán, Tirpák István és Veréb Norbert a Portfolio Property Awards 2021 eseményén.

Pontosan milyen berendezést szereztek be és az miért, miként felel meg a minőségi követelményeknek?

Számel Zoltán: A Logicon Invest Magyarország Kft. a már meglévő gépparkját kívánta automatizálni úgy, hogy közben bővítette is azt. Az automatizálási folyamatokat robotokkal is támogatjuk, melyek az egyik legnevesebb gyártótól származnak. Nem akartunk kockáztatni kevésbé ismert cég termékeivel, bár ma már nagyon sok kiváló minőségű berendezéseket gyártó cég képviselteti magát a piacon.

Közel 4 éve egy Szlovákiában működő céggel dolgozunk együtt az ipari göngyölegtisztítás kapcsán, akinek a stratégiai partnerévé váltunk. Ezzel a céggel kezdtük el a gépparkunk fejlesztését még 2017 tavaszán, így nem volt kérdés, hogy az automatizáláshoz kapcsolódó projektünket is együtt vigyük véghez. Partnerünk folyamatos fejlesztésekkel járult hozzá ahhoz, hogy elérjünk egy magas minőségi szintet. A közös munka eredménye, hogy azonnal tudunk reagálni a felmerülő problémákra és azokat hatékonyan tudjuk kezelni. Ez a szlovák cég több vevőnek szállítja a gépeket, a Logicon pedig szívesen szolgál referenciaként is. Nagy öröm számunkra, hogy a mi mintánkra sikerült egy másik vevőjüknek is egy fejlett üzemet berendezni.

A Cordys és Logicon üzleti szellemiségének része, hogy napi szinten monitorozzuk, miként tudjuk javítani az eredményességünket, hol, melyik ponton van lehetőségünk a folyamatainkat még eredményesebbre csiszolni és időben kiválasszuk, ehhez milyen innovatív módszertan vagy épp eszköz szükséges.

Logicon. Robotizált autóipari göngyölegek mosására alkalmas gépek.

Mitől egyedülálló a berendezés?

Számel Zoltán: A berendezés az egyedi fejlesztésektől különleges, hiszen hosszú évek munkája ötvöződik benne. Az, hogy valaki ipari göngyölegtisztítási folyamatot automatizáljon, nagyon ritka. Cégünk neves multinacionális autóipari cégeknek nyújt ilyen szolgáltatást nagyon speciális igények alapján, ezért sem egyszerű megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Egyedi igényre pedig csak egyedi fejlesztésekkel lehet reagálni. A tisztítandó göngyölegek sokrétűek, emiatt az automatizálás rendkívül nagy kihívást jelentett számunkra.

A beruházás eredményeként a munkatársak milyen más munkával tudják tölteni az időt?

Tirpák István:

Az automatizálás természetesen nem jelenti a teljes munkavállalói létszám leépítését, hiszen továbbra is vannak és lesznek is olyan feladatok, amelyekhez szükséges az emberi erőforrás.

A beruházással az volt a célunk, hogy megnöveljük a kapacitásunkat és így újabb vevői igényeket tudjunk kiszolgálni, ezáltal a meglévő emberi erőforrást átcsoportosítva kínáljuk a szolgáltatásainkat. Fontos megjegyezni, hogy a robotokat is „ki kell szolgálni”, így a meglévő munkavállalók képzésével tudjuk újrahangolni a tevékenységünket.

A korábban meglévő gépek kevésnek bizonyultak a munka ellátására?

Számel Zoltán: Nem, azonban nem állhatunk meg a fejlődés útján. Ha megkeres minket egy új vevő, nem mondhatjuk azt, hogy várjon még 6-7 hónapot, mire kapacitást tudunk növelni és meg tudjuk kezdeni a szolgáltatást. Ez már a "lemarad" kategória, amelynek mi nem szeretnék a részesei lenni.

Proaktívan működve már most arra törekszünk, hogy plusz kapacitásunk legyen az esetlegesen megnövekvő igényekre. Ez mindig is egy kardinális stratégiai pillére volt mind a Cordys-nak, mind a Logiconnak!

Ezzel a beruházással mennyivel nőtt meg vagy fog megnőni a cég kapacitása? Mit várnak a beruházástól?

Tirpák István: Az elsődleges számítások szerint a kapacitást másfélszeresére növeljük, amennyiben minden modul beüzemelése megtörténik és hibátlanul tud működni.

A beruházástól azt várjuk, hogy még rugalmasabban tudjunk alkalmazkodni a piac kihívásaihoz úgy, hogy közben a minőségi szintet jelentősen növeljük.

Az autóiparban zajló változások markáns követelményeket támasztanak a beszállítók felé is. Egyre szigorúbbá válnak az elvárások, amelyeknek megfelelni többek között az előremutató megoldások és az innováció által lehet. Ez vezethet csak kedvező kimenetelre úgy, hogy közben a cégünk eredményessége is javul.

Pontosan hány fő munkaerő kiváltására alkalmas a gép?

Számel Zoltán: Számításaink szerint az emberi erőforrások 40-50%-a váltható ki az automatizált folyamatok által.

Csúcskategóriát képviselő robottechnológia a Logicon Invest Magyarország Kft.-nél.

A gép kezelésének betanítása mennyire egyszerű vagy bonyolult?

Tirpák István: Új eszközök és folyamatok bevezetése soha nem egyszerű feladat, főképp akkor, ha ilyen mértékű a változás. A betanítás időigényes és folyamatos felügyeletet igényel. Újfajta szemléletre van szükség a munkavállalók részéről. Az új munkafolyamatok elsajátítása csak lépésről lépésre működhet, hogy minden részfeladat egyértelmű és tiszta legyen az üzemben tevékenykedő kollégáknak. Az automatizált folyamatokban minden apróságnak jelentősége van, és amennyiben valami nem úgy sikerül, ahogyan azt terveztük, az akár nagyobb problémákat, sőt, akár anyagi kárt is jelenthet a cégnek, ezért kiemelten fontos a jól felépített képzési folyamat. Nehézséget jelenthet a nyelvi hiányosság is, hiszen nagyon gyakran a kezelőfelületen csak angolul láthatunk információt, így ez egy újabb kihívás lehet számukra.

Mi jellemzi a berendezés paramétereit?

Számel Zoltán:

Az új automatizált folyamatoknak köszönhetően a mosóberendezések teljesítményét 100-150%-os szintre tudjuk majd emelni szemben a jelenlegi 60-80%-os szinthez képest.

Ez egy rendkívüli eredmény amellett, hogy a kieső üzemidők szinte teljesen eltűnnek, hiszen nincs szükség műszakváltásra, amikor is a gépek leállnak és nem termelnek.

Hány darab berendezésről van szó?

Számel Zoltán: A projektnek köszönhetően az üzembe 6 darab új robot, 1 darab új blisztermosó berendezés és 1 darab pántoló és csomagolócella, valamint az azokat összekötő automata konvejor pálya kerül telepítésre.

A berendezés miként járul hozzá a fenntarthatósági célokhoz, a környezetvédelemhez?

Tirpák István: Az automatizált rendszer saját maga szabályozza a vegyszer- és vízadagolást a szükséges tisztasági követelményeknek megfelelően, emberi, manuális beavatkozás nélkül. Ezáltal elérhető az optimális, azaz lehető legkevesebb vegyszer-koncentráció, továbbá jelentősen csökkenthető a vízfelhasználás is, számottevően javítva a környezetterhelési mutatókat és a technológia gazdaságosságát. A Cordys és Logicon kiemelten elkötelezett a környezettudatos működés mellett, minél kisebb környezeti lábnyomot kívánunk magunk után hagyni.

Mit terveznek a jövőre nézve?

Számel Zoltán: A projekt lezárását követően az automatizálást szeretnénk a tevékenységünk további munkafolyamataira is kiterjeszteni. A robotizált anyagmozgatás meglévő technológia a logisztikai szolgáltatóknál. Ennek bevezetése, azaz paletták mozgatása tárhelyre, illetve onnan a technológiai térre lényegesen javítaná az üzem hatékonyságát, illetve a tárhelyek optimális kihasználtságát. Emellett természetesen tovább szeretnénk fejleszteni az automatizált folyamatainkat, hogy még hatékonyabbá és még biztonságosabbá tegyük a tevékenységünket.

Tirpák István: A működésünk alapja többek között az innováció, folyamatosan új terveink vannak, hiszünk abban, hogy ez is a kulcs a sikeres, eredményes és hosszútávú működéshez. Hangsúlyos szerepet szánunk a fenntarthatósággal kapcsolatos céljainknak.

Logicon Invest Magyarország Kft. 2006-ban alakult és raktározásra, logisztikai szolgáltatásra, ipari göngyölegtisztásra szakosodott. Tevékenységüket a 2017-ben bevezetésre került MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerint végzik. A Logicon Invest Magyarország Kft. tulajdonosa a Cordys Holding Vagyonkezelő Zrt.

