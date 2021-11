Turmix (44. hét): Új helyen használható SZÉP-kártya, kettős gyilkos a Vaterán, kifakadt galériás

Szia! Ez a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevelének 44. heti (webes) kiadása. Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb anyagaink november első hetében.

Elindult az Első Yard

Mielőtt belecsapnánk az elmúlt hét fontosabb anyagaiba, egy szolgálati közleménnyel kezdenénk. A múlt heti Turmixban beharangoztuk, hogy október 29-én (pénteken) elindul, és valóban el is indult az Első Yard, a Pénzcentrum podcastsorozata. Olyan magyarokról szól, akik maradandót alkottak az üzleti szektorban. Egyebek mellett azokra a kérdésekre keressük a választ, hogy mi motiválja őket, hogy nőttek fel, hogyan viszonyulnak a pénzhez.

Az első epizód, ami Gerő Viktor befektetőről, a Vatera korábbi ügyvezető igazgatójáról szól, már meghallgatható a Soundcloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten és a Google Podcasten is, de ha máshova jársz podcastekért, akkor érdemes rákeresni, mivel nagy eséllyel ott is elérhetőek vagyunk. Az első részről – melyben arról is szerepel egy történet, hogy a rendőrség hogyan fogott el egy kettős gyilkost a Vaterán – itt írtunk bővebben. Ha nem akarsz lemaradni a következő részről, akkor érdemes lehet feliratkozni az Első Yard csatornájára az előbb linkelt podcsatgyűjtő felületek valamelyikén.

Zsebre megy

Már nem álom a 200 ezres minimálbér: Jelentős előrehaladást ért el a jövő évi bérmegállapodás részleteinek kidolgozásában a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma. A felek a legfőbb pontokban kompromisszumra jutottak, a minimálbér tehát 200 ezer forintra, a garantált bérminimum 260 ezer forintra emelkedik januártól. A foglalkoztatók megfelelő ellentételezését éves szinten több mint 660 milliárd forint összértékű adócsökkentés szolgálhatja, a megtakarítást a hazai vállalkozások bérfejlesztésre fordíthatják. Részletek itt.

Nemcsak az autósoknak fáj a benzinár: hanem mindenkinek, aki eszik zöldséget vagy gyümölcsöt. Átlagosan a polcokra kerülő zöldség-gyümölcs árának 3-8 százaléka függ a szállítmányozás költségétől, tehát nem döntő mértékben, de azért már érzékelhetően emelkedhet ezen a termékek ára a szárnyaló benzintarifa miatt. Cikkünkből az is kiderül, hogy általánosságban mi befolyásolja a zöldségek és gyümölcsök árát – jóval nagyobb mértékben, mint a benzin.

Hamarosan bővül, hol verheted el a SZÉP-kártyád egyenlegét: a Wolton. A főként ételkiszállítással foglalkozó cég azt közölte a Pénzcentrummal, hogy hamarosan náluk is lehet majd SZÉP-kártyával fizetni. Ez különösen azért jó hír, mert december 31-ig még átjárhatók a kártyához tartozó alszámlák, így pedig lehet ételt is rendelni az egyébként nehezebben elkölthető szállás- és szabadidő alszámlákról. Részletek itt.

Tiszta sírkő, rendes ház: Ahogy Európában sok helyen, Magyarországon is problémát okoz az elöregedő társadalom, amelynek egyik vetülete, hogy ki fogja gondozni az elhunyt rokonok sírját? Ha egy családnak nincs rá ideje vagy a hozzátartozók egészségügyi állapota nem engedi, akkor maradnak az ezzel foglalkozó vállalkozók. A költség egy dupla sír esetén évi 100 ezer forint is lehet, részletek ebben a cikkben.

Nem mindegy, hol bankolsz, ha nagy pénzekkel machinálsz: Ha gyakran utalsz nagyobb összeget bankban, érdemes lehet utánajárni, hogy ezt milyen díjon teszi meg a szolgáltatód. Kollégánk az előzetes bejelentési összeghatár és egy 10 millió forintos utalás költsége alapján hasonlította össze a hazai pénzintézeteket. Nagyok a különbségek, cikkünkből ide kattintva tájékozódhatsz.

Itt keress házat, ha rajtamaradtál A nagy ho-ho-horgászon: Több mint félmillió magyar horgászik rendszeresen, így ez hazánk egyik legkedveltebb hobbija. Ha te is köztük vagy és szeretnél egy saját vízparti ingatlant, akkor ez a cikkünk neked szól. A holtágakon könnyebb, a folyókon nehezebb stéges ingatlant találni, a legnépszerűbb terület pedig – nem meglepően – a Balaton déli partja. Gyorsan le kell ugyanakkor csapni a horgásztelkekre, mivel azok hamar elkelnek.

219 000 forint ütheti a markod: ha önfoglalkoztatott vagy olyan területeken, ahol egyébként járt volna ágazati bértámogatás, de azt alkalmazottak híján nem tudtad igénybe venni. Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásában főként a kiskereskedelemben, turizmus-vendéglátásban, szálláshely-szolgáltatásban vagy szabadidő ágazatokban tevékenykedő vállalkozók részesülhetnek. Az átmeneti korlátozásokkal érintett 56 főtevékenység valamelyikét folytató önfoglalkoztatók a garantált bérminimummal megegyező összeget kaphatnak. Részletek, határidő itt.

Tényleg csak bombafizetések vannak a vendéglátásban? Hát nem. A legfrissebb, foglalkozások szerinti bérstatisztikák szerint a szakácsok, pincérek, de még a közhiedelem szerint vagyonokat kereső kamionosok is átlagosan a mediánbér alatt visznek haza Magyarországon. A medián és az átlagbér közötti különbségről, valamint az egyes szakmákban megfigyelt átlagkeresetekről ebben a cikkünkben olvashatsz bővebben.

Üdvözlöm

A héten interjút készítettünk Földvári Zoltán antikváriussal, aki könyves vállalkozása mellett a Trapéz Galéria és a nemrég megnyitott November Galéria tulajdonosa is. Az egész interjút érdemes elolvasni, mivel kiderül belőle, hogy milyen viszonyok uralkodnak ma a műtárgypiacon, a kereskedő pedig az MNB műtárgyvásárlásairól is elmondta a véleményét. Egy részlet azonban álljon itt is:

Pénzcentrum: Szerinted lehet a kortárs művészetre befektetésként tekinteni?

Földvári Zoltán: Alapvetően mindenre lehet befektetésként tekinteni, de ha valaki elkezd gyűjteni, nem gondolom, hogy első körben ezt befektetésként kell kezelnie. Vagy nem biztos, hogy az a legjobb taktika. De vannak, akik sikeresek befektetőként is azzal, hogy vásárolnak kortárs műtárgyakat. Hogy ennek milyen az aránya, az egy másik kérdés. Nyilván ez egy kockázatos világ.

INDUL A TURMIX, A PÉNZCENTRUM HETI HÍRLEVELE! Ha a napi hírzaj nélkül szeretnéd olvasni a Pénzcentrum legjobb anyagait, IRATKOZZ FEL HETI HÍRVELEÜNKRE, A TURMIXRA. A legizgalmasabb sztorijaink, heti egyszer, egyenesen a postaládádba.

[...]

Ha jön hozzád egy érdeklődő, aki „valami szépet” szeretne otthonra, de jelzi, hogy befektetésként is értelmezhető legyen, tudsz neki segíteni?

Megbeszéljük, hogy milyen dolgok tetszenek neki, és ha talál olyat, amivel a galéria rendelkezik, akkor nyilván. Mi azt gondoljuk, hogy az általunk képviselt művészekbe hosszabb távon érdemes pénzt tenni, akár fiatal, akár idősebb művészről van szó. De azt tudni kell, hogy nem lehet rövid távon gondolkodni; különösen egy magyar kortárs művész esetében, viszonylag szűkösek a csatornák. Úgyhogy elsősorban az a lényeg, hogy mi tetszik az érdeklődőnek.

Persze érdemes olyan galériáktól vásárolni, akiknek jók a "track recordjaik", olyan művészekkel foglalkoznak, akiket sikerre vittek, és akkor van esély arra, hogy jó befektetést vigyél haza.

A teljes interjú itt olvasható.

Még több jó cikk

Álmos reggelek: Újfent elmúlt október utolsó hétvégéje, így pedig beköszöntött a téli időszámítás Az éves kétszeri óraátállítás eltörlésére ugyan már született elvi döntés az EU-ban, azonban a megvalósítást több dolog is nehezíti, ezek közé tartozik, hogy a tagállamok nem tudnak egymással megállapodni, hogy a téli vagy a nyári időszámítás váljon állandóvá. A Pénzcentrum olvasói egyébként a nyárit preferálnák, részletek ebben a cikkben.

Ha eddig felvágottnak etted a parizert, van egy rossz hírünk. Nem az. Bár sokan gondolják, hogy minden, ami a csemegepultban van, az felvágott, de ez nincs így. A Magyar Élelmiszerkönyv több fajta húskészítményt megkülönböztet, és a parizer bizony nem ugorja meg a felvágotti státuszhoz szükséges szintet. Konkrétan a húsmozaikok hiányoznak belőle. Ha eddig te is felvágottként tekintettél a párizsira, érdemes kattintani, mivel cikkünk más, a csemegepultokkal kapcsolatos tévképzetek eloszlatására is alkalmas.

Mutatjuk a sárga kukát: Friss adatokat közölt az Európai Unió statisztikai hivatala arról, hogy 2019-ben mennyi hulladékot termeltek az uniós lakosok, és annak mekkora részét hasznosították újra. Magyarország a műanyag csomagolások esetében ez az arány mindössze 33 százalékos, amivel a közösségi rangsor alsó harmadában tanyázunk. Részletek itt.

Új applikáció jelent meg korábbi sztrók-betegek számára: Egyre szélesebb körben ismert, hogy a sztrók korai felismerése nagyban segítheti a gyógyulási folyamatot, a túlélők körében ugyanakkor sok esetben olyan betegség, zavar alakul ki, amelyek miatt részben vagy teljesen mások segítségére szorulnak, kiesnek a munkából, sokan pedig kommunikálni sem képesek. A betegek számára sokszor nem is a fizikai korlátozottság jelenti a legnagyobb gondot egy sztrók után: az esetek közel harmadában kommunikációs problémák alakulnak ki. Ezt nevezzük afáziás állapotnak. Ha ismersz olyat, aki ebben szenved, akkor jó hír, hogy egy ingyenesen elérhető, bárki által letölthető applikációt adott most ki az Afázia Egyesület. Cikkünk a témában itt érhető el.

Recseg-ropog az új autók piaca: Hónapok óta kevesebb új autót adnak el Magyarországon, mint a korábbi években. Szeptemberben még legalább a 2018-as szintet meghaladta az értékesítés, októberben viszont már azt sem, így 2018, 2019, és 2020 októberében is több új autót vettek itthon, mint idén. Az élen ugyanakkor nincs változás. Továbbra is a Suzuki Vitara a magyarok kedvenc autója, őt a szintén Suzuki által gyártott SX4 követi, a harmadik helyért pedig a Dacia Duster, a Fiat500-as, a Kia Ceed és a Skoda Octavia harcolnak. Részletek itt.

A használtak ára meg az egekben. Maradva az autós témánál. Az átlagos hirdetési ár csak az idei évben közel 25 százalékkal, az elmúlt 12 hónapban pedig mintegy 50 százalékkal emelkedett a legnagyobb hazai autóhirdetési portálon. Ráadásul minél olcsóbban üzemeltethető egy autó, annál jelentősebb az áremelkedése. Ebben a cikkben azt is mutatjuk, mire elég most 1,5 millió forint a használt autók piacán.

Máshol olvastuk

Lehet, mégsem lesz kötelező a tanároknak oltatni? Két pedagógus szakszervezet szerdán több órán keresztül tárgyalt az Emberi Erőforrások Minisztériumában többek között a kötelező oltás visszavonásáról - írta a Népszava. A kormány jövő hét szerdáig átgondolja a szakszervezetek követelését a kötelező oltás visszavonásáról, és új javaslatot tesznek majd.