Elképesztő kimutatás a SZÉP-kártyákról: rengeteg magyar verte el itt a pénzét

A belföldi turizmus egyik fontos szegmensében, a hazai fürdők népszerűsítésében is fontos szerepe van már a SZÉP kártyának. A Magyar Fürdőszövetség szerint a magyar családok szívesen pihennek, töltődnek fel fürdőkben, uszodákban vagy olyan szállodákban, ahol fürdőhelyi szolgáltatás is van. Mindezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt tíz év alatt a legnagyobb kibocsátónál a kártyabirtokosok közel 44 milliárd forint értékben költöttek rekreációs, főként fürdőhelyi szolgáltatásra.

Amikor az OTP Pénztárszolgáltató 10 éve bevezette a SZÉP-kártyát, a magyar fürdők a hazai lakosság számára a korábbinál még elérhetőbbé váltak. A SZÉP-kártya felhasználási körébe ugyanis a kezdetektől beletartozott a fürdőbelépő. A magyar munkavállalók az elmúlt 10 év alatt összesen több mint 1000 milliárd forintnyi feltöltést kaptak OTP SZÉP kártyáikra, ebből mintegy 44 milliárd forint értékben költöttek fizikai közérzetet javító szolgáltatásokra, főként fürdőkben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Azt, hogy a SZÉP-kártya a pandémia idején a turizmus egyik legfontosabb szövetségese,az is jelzi, mint hogy csak az idei év első 8 hónapjában a szolgáltatónál a SZÉP kártyabirtokosok több mint 9 milliárd forintot költöttek szolgáltatásokra. A magyar turizmus egyik , nemzetközi szinten is kiemelkedő szolgáltatása a hazai fürdőkultúra. A fürdőzés belföldön is egyre népszerűbbé vált az elmúlt 10 év során, legyen az akár egy vidéki wellness hétvége, akár valamelyik budapesti történelmi fürdő felkeresése. A tendenciát nagyban erősítette a SZÉP-kártya. Eleinte csak a szabadidő zsebről lehetett a fürdőkben fizetni, majd 2013 nyarától egy jogszabályváltozásnak köszönhetően már mindhárom zsebből megvásárolható a fürdő- és strandbelépő. A jogszabályváltozással járó keresletnövekedést a Magyar Fürdőszövetség tapasztalatai is visszaigazolják. A fürdők egyre növekvő népszerűségét igazolja, hogy ezeken a helyeken 2013 óta évente átlagosan 21%-kal többet költöttek a magyar munkavállalók az előző évhez viszonyítva, illetve kiemelkedőek voltak a a 2013-as és 2019-es évek, mikor az átlagosnál is nagyobb növekedést tapasztaltak a fürdők SZÉP-kártya forgalmában. A szövetség adatai szerint a 2019-es esztendőben 30-40 %-kal nőtt a fürdőhelyek SZÉP-kártyás forgalma, de van olyan kelet-magyarországi fürdő, ahol 64%-os volt a növekedés az előző évhez képest. A Magyar Fürdőszövetség tapasztalatai szerint főként azon fürdőknél váltanak be SZÉP-kártyás juttatásokat, amelyeknél a belföldi vendégkör számít elődleges célcsoportnak, valamint ahol szálláshely szolgáltatás is kapcsolódik a fürdőhelyi szolgáltatáshoz. A fürdők visszajelzései alapján a vendégek szeretik, ha SZÉP-kártyával is fizethetnek a szolgáltatásokért, főként, ha az adott helyen egyszerre több zsebből, sokoldalúan tudják felhasználni juttatásaikat (fürdőszolgáltatás, szállásdíj, vendéglátás).

