Érik az óriási üzlet? Több fapados légitársaság is összeolvadhat

Michael O'Leary a Financial Times című londoni üzleti napilap hétfői kiadásában megjelent nyilatkozatában felfedte, hogy ő is többször megpróbálkozott a Wizz Air felvásárlásával, de már letett erről a szándékáról. Az easyJet - a legnagyobb brit olcsójegyes légitársaság - a múlt héten hivatalosan bejelentette, hogy nem sokkal korábban előzetes felvásárlási célú megkeresést kapott.

A Londoni Értéktőzsdén (LSE) közzétett tájékoztatásból nem derült ki, hogy melyik cég kereste meg az easyJet vezetését, de számos brit médiatársaság és lap - köztük a BBC és a Financial Times - az ügyet közelről ismerő illetékesekre hivatkozva olyan értesülést közölt, hogy a Wizz Air kereshette meg az easyJetet az átvételi ajánlattal - jelentette Kertész Róbert az MTI tudósítója.

Az easJet közölte, hogy a cégvezetés egyhangúlag visszautasította "az alacsony árfolyamprémiumot tartalmazó, nagyon feltételes jellegű, teljes egészészében részvénycserés" tranzakcióra vonatkozó megkeresést. A brit légitársaság közlése szerint a vevőjelölt azóta jelezte, hogy immár nem érdeklődik az ügylet iránt. Az írországi központú Magyarországon is aktív Ryanair vezérigazgatója a hétfői Financial Times-interjúban kijelentette:

az easyJet és a Wizz Air vagy "összeolvad", vagy szükségszerűen más cégek "szerzik meg" a két céget.

Michael O'Leary szerint több nagy nemzeti légitársasági csoport, köztük a British Airwayst birtokló IAG, a Lufthansa vagy az Air France is megpróbálkozhat rivális cégek - akár diszkont vagy kisebb útvonalhálózatot működtető légitársaságok - felvásárlásával.

A repülési ágazatban konszolidációra van szükség és ez meg is fog történni. Ez elkerülhetetlen, különösen a koronavírus-járvány utáni ilábalás időszakában

- mondta a Financial Timesnak a Ryanair vezetője.

Hozzátette: a légitársaságoknak a puszta fennmaradás érdekében hatalmas méreteket kell ölteniük, és a szétaprózódott európai piac hosszú távon fenntarthatatlan lesz.

A Financial Times kommentárja szerint az easyJettel az "ambiciózus" Wizz Air rögtön komoly jelenlétre tehetne szert Nyugat-Európában, ahol a cég - amely az elmúlt 15 évben hazai piacán, Kelet-Európában növekedett - lassú ütemben terjeszkedik.

A Ryanairhez hasonlóan azonban a Wizz Air is "félelmetesen erős" működési modellt épített ki azzal, hogy nagyon alacsonyan tartja működési költségeit. Ha a cég egyesül az easyJettel, az ügylet magasabb költségeket eredményezne, és drágább repülőterek használatával is járna - áll a Financial Times hétfői értékelésében.

Michael O'Leary a londoni üzleti napilapnak nyilatkozva szintén utalt erre, kijelentve: a kérdés az, hogy a Wizz Air javítaná-e az easyJet költségszerkezetét, "vagy az easyJet költségei rombolnák-e le a Wizz Air költségbázisát".

A Ryanair vezérigazgatója hozzátette, hogy eddig többször is kísérletet tett Wizz Air megvásárlásával, de egyszer sem sikerült megállapodásra jutni az árról, jelenleg azonban nem is érdeklődik az ügylet iránt, tekintettel arra, hogy a repülőgéptársaság piaci tőkeértéke immár 5.5 milliárt font, azaz 2300 milliárd forint környékén jár. Ráadásul kijelentette, hogy tart attól, hogy egy ilyen tranzakció felforgatná a vállalat hatékony üzleti modelljét.