Özönlenek a magyarok a Balatonhoz: mindenki erre a strandra igyekszik?

A balatoni utasok száma meghaladta a járvány előtti utolsó év eredményét, több mint 1,16 millióan utaztak a magyar tengerhez az idei szezonban.

A nyári menetrend bevezetése óta, a vasúttársaság teljes hálózatán közel 10,2 millió jegyet értékesített a MÁV-START. Az Utasellátó pedig folyamatosan bővíti szolgáltatásainak körét, a fejlesztések a belföldi, illetve a nemzetközi járatokon az étkező-, háló- és fekvőhelyes kocsikat igénybe vevő utasok, valamint a vonatra várakozók kényelmét is szolgálják.

A balatoni járatokon augusztus második hétvégéjéig több mint 1,16 millióan utaztak ebből 790 ezren a déli, 368 ezren pedig az északi partot választották. Ez több mint fél százalékkal több a koronavírus-járvány előtti utolsó évhez képest. Három új emeletes KISS motorvonat közlekedik a Balatonhoz, hétvégente pedig már közvetlen összeköttetést biztosít a vasútársaság Szolnok és a Dunakanyar térségéből is.

Az Utasellátó balatoni étkezőkocsijai már az előszezoni menetrendben üzemeltek, hét Balaton InterCity járaton, Budapest és Keszthely között. A főszezonban az összes Balaton InterCity-járaton lehetőség van az utazás közbeni étkezésre.

A legkedveltebb fogások közé tartozik a hamburger, amelyből idén augusztus 8-ig 2352 darab, csapolt sörből pedig 6848 korsó fogyott. Érdekesség, hogy idén a hamburgerből több fogyott, mint sörből.

Az Utasellátó szolgáltatásait az utasok igényeihez igazítja a vasúttársaság. Idén a kínálat összeállításánál figyeltek a különféle étel-intoleranciákkal élők igényeire is, ezért barna cukor és édesítőszer is kérhető, a kávéféleségeket pedig kínálják laktózmentes tejjel, valamint mandulaitallal is. A hamburgereket gluténmentes hamburgerzsemlével is lehet kérni.

Nemzetközi járatok

Az európai városok közül a Hungária EuroCityvel Hamburgba lehet eljutni, aminek étkezőkocsiján az árak a korábbiaknál kedvezőbbek. Ezen a járaton a legnépszerűbb ételek a gulyásleves, a hamburger és a marhapörkölt volt.

Újra lehet utazni naponta fekvőhelyes kocsival Brassóba a Corona InterCityvel; Zürichbe a Wiener Walzer EuroNighttal; Münchenbe pedig a Kálmán Imre EuroNight vonattal is. Az ezekre szóló menetjegyek ára üdvözlőcsomagot és reggelit is tartalmaz, valamint büfékínálat is elérhető.

Aki a tengerhez vágyik, az Adria InterCity vonattal teljes egészében Utasellátó-kocsikkal tud utazni Splitbe. Az egy étkező-, két háló- és három fekvőhelyes kocsiból álló vonat heti három alkalommal, az eddiginél magasabb minőségű szolgáltatást nyújtva jár, mind a háló-, mind a fekvőhelyes kocsikat tekintve. A jegyár a hálókocsi utasainak az étkezőkocsiban elfogyasztható reggelit is tartalmazza. Az Istria expresszvonat pedig Koperba közlekedik naponta, közvetlen hálókocsikkal Fiuméba (Rijekába), augusztus végéig. A vonattal elérhető Ljubljana, Postojna, Abbázia (Opatija) is. Az üdvözlő reggeli jegyárba foglalt szolgáltatás, míg a fedélzeti büfékínálat a korábbinál tartalmasabbá vált.

Az Utasellátó további fejlesztése részeként megnyílt a Keleti pályaudvaron a nem csak belsőleg, de szolgáltatás tekintetében is megújult Üzleti váróterem. A korábbinál bővebb és színvonalasabb díjmentes kínálat, valamint térítés ellenében fogyasztható minőségi desszertek és italok fogadják a vonatra várakozó utasokat. A várótermet belföldi és nemzetközi első osztályú jeggyel lehet igénybe venni.

A közeljövőben további járatokon tervezi elindítani az Utasellátó-szolgáltatást a MÁV-START. Szeptember elejétől várhatóan a Metropol EuroNighton is lehet hálókocsival utazni Berlinbe. Szeptember közepétől pedig a Brassóba járó Corona InterCity-n étkező- és hálókocsi; a Münchenbe tartó Kálmán Imre EuroNighton hálókocsi várja újra az utasokat.