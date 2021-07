Ítéletidő: nem elég az özönvízszerű esőzés, a Duna áradása keddre eléri Magyarországot

Az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki, felhőszakadás miatt pedig Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas és Zala megyékben elsőfokú, minden további megyében másodfokú riasztás lépett érvénybe. A nap folyamán további másodfokú riasztásokat adhatnak ki.

A meteorológiai szolgálat kiemelte: az ország nyugati, északnyugati tájain fokozatosan stabilizálódik a légkör, máshol viszont ismétlődő zivatarok kialakulására lehet számítani, amelyek száma az esti óráktól fokozatosan csökken. Az elsődleges veszélyforrás a felhőszakadás, rövid idő alatt 25-30 milliméternyi, helyenként akár 50 millimétert meghaladó csapadék is hullhat, emellett néhol jégesőre, viharos széllökésre is készülni kell.

Dolgozott a katasztrófavédelem

Rövid idő alatt mintegy ötven helyszínre riasztották a katasztrófavédelem egységeit Budapesten és Pest megyében a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt hétfőn kora reggel - mondta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője hétfőn. A legtöbb bejelentés eddig Szigetszentmiklósról, Törökbálintról, valamint a főváros V., VI. és VII. kerületéből érkezett. A szóvivő elmondta, hogy vasárnap 175 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. Az esetek kétharmadánál okoztak problémát kidőlt fák, leszakadt faágak, amelyek utakra, házakra, elektromos vezetékekre dőltek. Az elmúlt nap 8 épületben keletkezett kár, 43 helyszínen pedig pincékben, alagsorokban összegyűlt esővízhez riasztották a tűzoltókat.

Mukics Dániel elmondta, hogy Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével mindenhol okozott károkat a vasárnapi vihar. Győr-Moson-Sopron megyében, Dunakilitin több épület is beázott. Borsod megyében, Jósvafőn kilépett a medréből a Baradla patak a sok eső miatt. A tűzoltók a helyiekkel ötezer homokzsákot helyeztek el. Kapuváron családi házba csapott a villám, 5 négyzetméteren megrongálta a tetőt - ismertette a részleteket a szóvivő. Jelenleg is felhőszakadás miatt van narancsriasztás érvényben. A legtöbb riasztás most a fővárosból és Pest megyéből érkezik.

Lebénult a BKK, késik a MÁV

A viharos időjárás miatt több BKK-járat közlekedése jelentősen megváltozott a fővárosban - tudatta a BKK Info hétfő reggel a Facebook-oldalán. A 4-es és a 6-os villamos helyett pótlóbusz jár a Jászai Mari tér és a Blaha Lujza tér között, a 75-ös és a 79M trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Vágány utca/Dózsa György út megállót - írták. Terelve közlekedik a 30-as, a 30A, a 105-ös, a 178-as és a 230-as autóbusz is, és nem érintik a Vágány utca/Dózsa György út és a Hősök tere megállót. A 20E autóbusz terelve közlekedik, a Keleti pályaudvar felé nem érinti a Hősök tere megállót. A Dózsa György úton a Podmaniczky úti vasúti aluljáró a nagy mennyiségű esővíz miatt nem járható - olvasható az oldalon, amely szerint a 47-es és a 49-es villamos ismét a teljes vonalon közlekedik.

A Nyugati pályaudvarról induló és az oda érkező vonatok menetideje 10-30 perccel megnövekedhet biztosítóberendezések meghibásodása miatt - közölte a Mávinform hétfőn a honlapján. A ceglédi vonalon a monori S50-es vonatok Kőbánya-Kispestre érkeznek és onnan indulnak - minden óra 53-kor - Monorra. A Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest közötti utazásra bármely vonat felármentesen vehető igénybe. A

A lajosmizsei vonalon az S21-es vonatok budapesti végállomása Kőbánya-Kispest. A Nyugati pályaudvarról az utasok a minden óra 23-kor Debrecen-Nyíregyháza felé induló IC-kkel utazhatnak Kőbánya-Kispestig, az IC-k Kőbánya alsón is megállnak, és azon a szakaszon felár nélkül vehetők igénybe. Az S21-es vonatok átszállás után, körülbelül 10 perces késéssel indulnak Kőbánya-Kispestről Dabas, Lajosmizse felé - közölte a Mávinform. Az esztergomi vonatok Angyalföldről indulnak és oda is érkeznek a Nyugati helyett. A Mávinform tudatta: a BKK elfogadja a Nyugati és Újpest központ között a 3-as metró járatain a vasúti bérleteket és jegyeket.

Jön az árvíz a Dunán

Többfelé az első fokot, Nagybajcsnál a másodfokú készültséget is elérheti a vízállás. Kisebb árhullám jön a Dunán. Az Országos Vízjelző Szolgálat vízállás előrejelzése alapján

a tetőzés kedd, szerda környékére várható.

A víz magassága a folyó északi szakaszain több helyen elérheti a készültségi szintet. Komáromban, és Esztergomban elsőfoknak, Nagybajcsnál másodfoknak megfelelő szintig emelkedhet a Duna.

Szlovákiában már el is kezdett gyorsan emelkedni a Duna vízszintje, írja a Parameter.sk alapján a Telex. A lap szerint szombatról vasárnapra virradóra még 405 centiméter körül mozgott a Duna szintje Pozsonynál, vasárnap délutánig viszont már csaknem egy méterrel emelkedett és közel van az ötméteres határhoz.

Bécsben egy óra alatt több eső esett, mint előtte két hónap alatt. Ausztria nyugati részén a heves viharokat követően több folyó is kilépett medréből és óriási károkat okozott. Salzburgban és Tirolban évtizedek óta nem tapasztaltak ilyen magas vízállást. A víz településeket árasztott el, földcsuszamlásokat okozott, a vihar fákat csavart ki.

Mint ismeretes, a heves esőzések és árvizek súlyos károkat okoztak Németországban, illetve Belgium és Hollandia egyes részein, az árvízben elhunytak száma a leginkább sújtott Németországban megközelítette mostanra a 200-at, több százan megsebesültek.