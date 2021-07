Horror árak a Balatonnál: már tényleg annyiba kerül a sör, a fagyi, mint az Adrián

A külföldre készülő magyarok körében idén is Horvátország a legnépszerűbb úti cél: viszonylag közel van, hála a jól kiépített úthálózatnak gyorsan elérhető és az árak sincsenek elszállva - legalábbis a Balatonhoz képest nem sokkal drágább a fagyi, a sör, vagy a pizza a partmenti sétányon. A Pénzcentrum összegyűjtötte, mi olcsóbb és mi drágább az Adrián, mint a magyar tenger partján.

Habár a magyarok többsége idén is belföldön fog nyaralni, azért külföldön is összefuthatunk magyar turistákkal: körükben Horvátország (42%), Törökország (11,4%), Görögország (11,4%) és Montenegró (5,7%) a legkeresettebb úti célok. A horvát tengerpartra igyekvők körében Dalmácia és a Kvarneri-térség vonzza idén a legtöbb magyart - derül ki a szállás.hu friss felméréséből, amelyben arról is tájékozódhatunk, hogy országos viszonylatban a szálláshelyeken átlagosan 11,5 százalékkal kerül többe egy éjszaka egy főnek, míg a Balatonnál 8 százalék körüli a drágulás.

Ez azt jelenti, hogy ma már akár ugyanannyiért (bizonyos esetekben olcsóbban) is kaphatunk szállást a dalmát tengerparton, mint a Balaton mellett, így nem csoda, ha sokan inkább vállalják a hosszabb utazást a tengerpartért cserébe. Sok úton-módon eljuthatunk az Adriára, ebben a cikkben kiszámoltuk, melyik a legolcsóbb utazási mód. A helyzet azóta annyit változott, hogy július 2-ától elindult Splitbe a MÁV-Start egyik legnépszerűbb éjszakai vonata, az Adria InterCity, melyen a felnőtt jegyek 48 eurótól, gyermekjegyek 25 eurótól érhetők el.

De nézzük meg az árakat, hiszen a szálláson és az útiköltségen kívül ez az a nagy tétel, amivel számolnunk kell. Mint ahogy arról a Pénzcentrum nemrég beszámolt, a magyar tengernél 15-20 százalékos áremelés volt a büfékben tavalyhoz képest. Akad olyan hely, ahol 1400 forintba kerül egy lángos, a sör pedig ezer forint.

Ha valaki a horvátországi árak felől érdeklődik, akkor érdemes felkeresni a helyi diszkontláncok honlapját. Itt azt láthatjuk, hogy például a Lidl-ben, vagy a Konzumban nagyon hasonló árak vannak, mint itthon: a tej akciósan 170-200 forint, a dinnye kilója 150 forint, egy doboz sör 330 forint körül van, a sajt kilója 2500 forintnál kezdődik.

Ha azonban a parti árakat keressük, már nincs ilyen könnyű dolgunk, hiszen az nem csak területenként változhat az árképzés, de nehezebb megtalálni az információkat.

Horvátországi beutazási szigorítások Július elsejétől szigorította a magyar turisták belépésének feltételeit Horvátország. A Horvát Idegenforgalmi Közösség friss tájékoztatása szerint július 15-ig lesznek érvényesek az intézkedések. a horvát Polgári Védelmi Igazgatóság rendelkezésével a lakosság Covid-19 betegség elleni védelme érdekében ideiglenesen korlátozták a beutazást Horvátország összes határátkelőhelyén. A döntés nem vonatkozik azokra a személyekre, akik közvetlenül az Európai Unió országaiból érkeznek, és rendelkeznek az uniós zöld kártyával (digitális Covid-igazolvány). Azok a magyar állampolgárok, akik nem rendelkeznek az uniós zöld kártyával, a következők egyikének bemutatásával léphetnek be a Horvát Köztársaságba: oltási igazolás, negatív PCR- vagy BAT-teszt vagy Covid-19 betegségen történt átesettség igazolása - írja a Turizmus.com.

Érdemes különböző közösségekhez csatlakozni, melynek tagjai szívesen osztanak meg egymással információkat, szállásról, látnivalókról, az aktuális határhelyzetről és a kinti árakról is. Ilyen csoport például a Facebookon a Horvátország nyaralás, szállás tippek, melynek egy friss bejegyzésének köszönhetően valós, friss árakat láthatunk a népszerű Crikvenica és környékéről. Ezek szerint a

pizza 1850- 3750 forint

fagyi 400-500 forint (de lényegesen nagyobb adag, mint amekkorát itthon kapunk)

fagylaltkehely 1250 – 1500 forint

koktél 2500 forint

kávé 450 forint

ice tea (0,25 l) 800 forint

ásványvíz (1l) 1000 forint

limonádé 800 forint

sör (0,5 l) 1000 forint

hamburger 1750 – 3150 forint

hotdog 950 – 1350 forintú

tengeri tésztaételek étteremben 3800 – 5400 forint

rizottó 3100 – 4750 forint

lasagne 3500 forint

csirkemell + hasáb 3750

csevap + hasáb +ajvár 3300 forint

rántott szelet +hasáb 3650 forint

marha steak + köret 7750 forint

Ha összehasonlítjuk az idei balatoni átlagárakkal, őrületes nagy különbséget nem találunk, nagyjából hasonló árakkal működnek a vendéglátóhelyek a magyar és az adriai tenger partján is.