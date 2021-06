Végre vonattal is le lehet jutni pillanatok alatt az Adriára: ilyen egyszerű

Újra elindul július 2-ától Splitbe a MÁV-START egyik legnépszerűbb éjszakai vonata, az Adria InterCity. A vonat idén először korszerű, légkondícionált fekvő- és hálókocsikkal közlekedik. További újítás, hogy a vonatban a teljes szakaszon étkezőkocsi közlekedik. A jól bevált és közkedvelt útvonalakon július 2-től augusztus végéig heti rendszerességgel a Volánbusz is indít kényelmes, légkondicionált autóbuszokat Splitbe és Porecbe.

A koronavírus-járvány visszaszorulásával, az átoltottság egyre nagyobb növekedésével újra kinyílt a világ, élénkül a belföldi mellett a külföldi idegenforgalom is. A belföldi utasszám növekedés mellett hosszú hónapok után újraindult a nemzetközi vonatforgalom is. A pozitív változások tükrében a vasúttársaság arra törekszik, hogy modern és környezetbarát járművekkel, optimális menetrenddel és utasbarát szolgáltatásokkal bírjon rá mind több embert, hogy nyaralásukhoz is a közösségi közlekedést válasszák. Most minden eddiginél bizakodóbbak vagyunk, a nyári szezonban megnövekedett utasszámra számítunk” – mondta el dr. Homolya Róbert. A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója hozzátette: „Míg áprilisban még csak közel 14 ezer, májusban már közel 26 ezer, míg június eddig eltelt időszakában már közel 19 ezer utas váltott nemzetközi menetjegyet. A statisztikák szerint a legfontosabb célországok Ausztria, Németország, Románia, Szlovákia és Csehország. Rendkívül népszerű az új START Europa ajánlatcsalád, mely június 18-tól már Horvátország és Szlovénia irányába is elérhető”.

Az Adria InterCity Budapestről Splitbe keddenként, péntekenként és vasárnaponként; míg visszafelé szerdánként, szombatonként és hétfőnként közlekedik, menetideje: 14 óra, melynek nagy része az éjszaka alatt történik. A MÁV-START új arculatos, frissen felújított, két háló- és három fekvőhelyes kocsija minden korábbinál magasabb szolgáltatási színvonalat képvisel. A fedélzeti szolgáltatásokat a megújult Utasellátó biztosítja, az idén először a teljes útvonalon közlekedő étkezőkocsival. A vonat Budapestről 18:45-kor indul, a Balaton déli partján haladva éri el az országhatárt, majd Zágrábot elhagyva vág neki a Dinári-hegységnek, ahol a tengerszint felett közel 900 méter magasan fekvő hágók leküzdése után ereszkedik le a tengerpartra, Splitbe 8:46-kor érkezik. Visszafelé, Splitből a vonat 18:28-kor indul, Budapestre másnap 9:35-re érkezik.

Idén a járat 5 darab új arculatos, légkondicionált fekvő- és hálókocsival fog közlekedni, több mint 210 férőhelyet biztosítva. A háló- és fekvőhelyes kocsik utasai számára a megújult Utasellátó minőségi fedélzeti szolgáltatást kínál. A hálókocsik utasai számára az induláskor megágyazott, tisztasági csomaggal ellátott fülkék állnak rendelkezésre, valamint az utaskísérő által az ülőhelyen felszolgált színvonalas reggeli is a szolgáltatás része. A vonat idén először a teljes szakaszon továbbít étkezőkocsit, így a háló- és fekvőhelyes kocsik utasai az étkezőkocsiban is elfogyaszthatják reggelijüket, egyedülállóvá téve a MÁV-START által kínált fedélzeti szolgáltatásokat.

A jegyértékesítés a nemzetközi pénztárakban már június 17-én megkezdődik. A jegyvásárlás folyamata egyszerűsődött, most először a háló- és fekvőhelyes kocsikra szóló jegyek is megválthatók lesznek a következő héttől a megújult ELVIRA felületen, ezzel is elősegítve a korszerű és kényelmes utazást.

Felnőtt jegyek már 48 eurótól, gyermekjegyek már 25 Eurótól is elérhetők rá.

A nemzetközi vonatok díjszabását folyamatosan fejlesztik a MÁV-START szakemberei, ennek köszönhetően az új START Europa ajánlatcsalád egyre több országba elérhető. A Szlovákiába, Romániába, Ausztriába, Csehországba, Lengyelországba, Németországba és Svájcba induló közvetlen vonatokra, átszállás nélkül elérhető célállomásokra a MÁV appban és az internetes ELVIRA felületen is válthatók menetjegyek ingyenes helybiztosítással egyszerűen és készpénzmentesen.

A horvát tengerpart legszebb városainak idei felfedezésében a Volánbusz is segít

A Volánbusz a jól bevált és közkedvelt útvonalakon 2021. július 2-től augusztus végéig heti rendszerességgel indít kényelmes, légkondicionált autóbuszokat Splitbe és Porecbe. A Dalmát expressz budapesti, siófoki és nagykanizsai indulással közlekedik Zadar, Biograd, Vodice, Šibenik, Primošten, Trogir és Split településekre, és a csak online, korlátozott számban megváltható MiniÁr-kedvezményes retúrjeggyel már 17 500 forinttól igénybe vehető. Az Adria expresszel – szintén budapesti, siófoki és nagykanizsai indulással – Rijeka, Optija, Pula, Rovinj és Poreč városok érhetők el, kedvezményesen már 14 900 forinttól.11