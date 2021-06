Tényleg autóval éri meg jobban? Kiszámoltuk: így juthatsz el a legolcsóbban a horvát tengerpartra

A magyarok közel egyharmada tervezi, hogy idén nyáron külföldön is nyaral majd, legnépszerűbb úti cél egyértelműen a közeli Horvátország, amely nem csak autóval, de vonattal és busszal is könnyedén elérhető. Ellentétben a Balatonnal, a szállások árai lényegében nem változtak tavalyhoz képest, viszont rengeteget spórolhatunk, ha kiválasztjuk a számunkra legideálisabb utazási formát.

Habár várhatóan idén nyáron is a belföldi turizmusé lesz a főszerep, előzetes felmérések szerint a magyarok egy jelentős része, közel 30 százaléka külföldi úti célokkal is szemez. Visszatérhetnek tehát nyáron a magyar turisták a hagyományosan kedvelt tengerpartokra, idén folyamatosan indulnak a charterjáratok Törökországba, Tunéziába, Egyiptomba is, a legnépszerűbb mégis a közeli Horvátország, mely az elsők között nyitott és bármilyen oltást vagy negatív PCR tesztet elfogad – mondta el a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke, Molnár Judit. A szállások árai lényegében nem változtak, de a tavalyi évhez képest több akciós ajánlattal találkozhatunk, melyek nem feltétlenül az árak csökkenését, hanem adott esetben a szolgáltatások minőségének javulását jelenti.

A szállás árai mellett azonban nem szabad megfeledkezni az utazás költségeiről sem: kiszámoltuk, melyik a legtakarékosabb utazási mód.

Autóval a horvát tengerpartra

A hozzánk legközelebb fekvő félsziget, a magyarok által kedvelt Isztria legtávolabbi pontjára, Pulába küldjük most el fiktív négytagú családunkat, hogy segítségükkel illusztráljuk, hogy a leggazdaságosabb lejutni a tengerpartra. Ha a Pénzcentrum szerkesztőségétől indulnak, a 613 kilométeres utat saját autóval várhatóan 6 és fél óra alatt tesz meg a család, de érdemes inkább 7,5 órával számolni, ki tudja mi lesz a határon, és pihenni is csak kell útközben.

A NAV Gépjárművek fogyasztási normáiról szóló tájékoztatása szerint átlagosan 8,6 literes fogyasztással lehet számolni egy személygépjármű esetében, így mi is ezt tesszük most: így az 1226 kilométeren 105 liter benzinre egészen biztosan szükségünk lesz, amit ma 427 Ft/liter áron kaphatnak meg itthon, összesen tehát 44 800 forintot kell majd benzinre költeniük. Kellene, ha az egyik tankolást nem Horvátországban ejtenék meg, ahol ma éppen 478 forint a 95-ös üzemanyag ára, így körülbelül 3000 forinttal többel kell számolnunk, azaz 47 ezerbe kerül majd a benzin. (Csak érdekességképpen tavaly nyáron a benzin ára lényegesen alacsonyabb volt, 360 forint körül mozgott, így kb. 35 ezer forint volt az útiköltség.)

De ez még nem minden, hiszen az autópályadíjakról sem szabad megfeledkezni:

Gorican - Zágráb szakasz: 44 kuna

Zágráb - Rijeka szakasz: 70 kuna

Rijeka - Pula (Medulin) szakasz: 63 kuna

Rijeka - Rovinj szakasz: 48 kuna

Rijeka - Porec szakasz: 58 kuna

Rijeka - Umag szakasz: 75 kuna

Zágráb - Krk sziget: 70 kuna

Zágráb - Rab szigeti komplehajtó: 60 kuna

Zágráb - Pag szigeti komplehajtó: 86 kuna

Krk híd ára: 35 kuna

A határtól Puláig 250 kuna oda-vissza, azaz 11 ezer 500 forint.

Ez összesen 56 300 forintba kerül a családnak.

Beutazási szabályok Horvátországba 2021. 05. 06-tól Magyarország állampolgárai - a két országban hatályos járványügyi és rendészeti szabályokra is figyelemmel - korlátozás (negatív teszt, kötelező karantén) nélkül léphetnek be Horvátországba a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltottságot igazoló magyar illetékes hatóság által kiállított érvényes megfelelő igazolással (védettségi igazolvány), függetlenül az oltáshoz használt vakcina típusától. Az oltottságot igazoló, érvényes védettségi igazolvány tulajdonosa Horvátország területén ugyanolyan jogokat, kiváltságot élvez, s ugyanazon szolgáltatások igénybevételére jogosult, mint a horvát védettségi igazolvány birtokosai. A Horvátországba történő beutazás magyar védettségi igazolvánnyal - a jelenlegi gyakorlat szerint - a következő módon lehetséges: A beutazónak fel kell mutatnia a védettséget igazoló plasztikkártyát és a papíralapú oltási igazolványát, amelyen mindkét oltási dátum szerepel. A Magyarországon kiállított oltási igazolásokat a horvátországi beutazáshoz nem kell külön fordítással ellátni. A beutazás akkor lehetséges kétdózisú vakcinák esetén, ha a beutazó a második oltását is megkapta, míg egydózisú (Janssen) vakcina esetében az oltást követően 14 napnak kell eltelnie. (A 12 év alatti kiskorúak mentesülnek a tesztelési és karantén-kötelezettség alól, amennyiben szüleik/felnőtt kísérőjük társaságában utaznak, és a szülők/kísérők rendelkeznek a fent előírt védettségi dokumentációval. Ez azt jelenti, hogy a 12-18 év közötti – az előzőekben említett oltással nem rendelkező – fiatalkorúak beutazása főszabályként teszttel lehetséges.) A Pfizer/Moderna/Sputnik vakcina első dózisával oltott személyek esetében Horvátország szabad és korlátozásmentes belépést biztosít, ha az első dózis felvétele után eltelt 22 nap, de nem telt el 42 nap. Tehát, az első dózis felvételét követő 22. és 42. (negyvenkettedik!) nap közötti időszakban. Az AstraZeneca vakcina első dózisával oltott személyek esetében Horvátország szabad és korlátozásmentes belépést biztosít, ha az első dózis felvétele után eltelt 22 nap, de nem telt el 84 nap. Tehát, az első dózis felvételét követő 22. és 84. (nyolcvannegyedik!) nap közötti időszakban. Fontos azonban, hogy a korlátozásmentes belépés kizárólag ebben az időszakban, ezekben az idősávokban érvényes. Ha az első dózis felvételét követő mentességi időszak (a 42. nap, illetve 84. nap) letelik, akkor a beutazó csak a második dózis felvételét követően tud szabadon és karantén-mentesen beutazni. A Sinopharm vakcina esetében a FŐSZABÁLY, azaz két dózis felvétele biztosít szabad belépést, míg a Janssen vakcina esetében az oltást követően 14 napnak kell eltelnie a teszt- és karanténmentes beutazáshoz!

Vonattal Isztriába

Jelenleg a MÁV nemzetközi vonatai jelentős korlátozásokkal közlekednek, Budapest és Zágráb között egy közvetlen vonat jár, ahogy Budapest és Rijeka között is, ez utóbbinak ára fejenként 60 euró, de onnan még messze van az Isztria csücske. De a RegioJet, közép-európai magánvasúti szolgáltató ezen a nyáron is elindította éjszakai vonatait Horvátországba, méghozzá új útvonalon: Prága–Brünn–Pozsony–Budapest–Zágráb–Rijeka/Split vonalon. Ez esetben a család összesen Budapest és Pula között

287 eurót fizet oda-vissza, ami kereken 100 ezer forint.

Autóval tehát lényegesen olcsóbb, nagyjából ennek az összegnek a fele – hogy kinek melyik módszer kényelmesebb, az egyéntől függ, viszont így 13 óra az út. Ha valaki egyedül utazik, akkor ennek az árnak csak a negyedét kell kifizetnie, azaz nagyjából 25 ezer forintot: tehát olcsóbban jön ki, mintha kocsival menne.

Busszal Horvátországba

Persze aki bírja, az busszal is nekivághat a tengerpartnak, a Flixbus járatain egy átszállással 10 óra alatt lehet eljutni Pulába, az ára 4 főnek 48 700 forint oda, és ugyanennyi vissza – tehát nagyjából a vonat áraival van egy szinten, időben 3 órával kevesebb. Buszos utazás esetén is érvényes, hogy ha valaki egyedül utazik, akkor 24 500 forintból megvan a jegye, olcsóbb, mintha kocsival menne.