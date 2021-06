Szívfacsaró videó: erre kéri a közutas dolgozó özvegye a magyar sofőröket

Neked lenne erőd visszatérni arra a helyszínre, ahol egy szeretted tragikusan meghalt? Ráadásul egy forgalmas autópálya kellős közepére, mialatt körülötted nagy sebességgel száguldanak el az autók? Az M0-on munkavégzés közben halálra gázolt közutas dolgozó özvegye megtette. A férje helyett a baleseti helyszínről ő maga szól az autósokhoz, a kérése egyszerű és világos: ha útközben munkaterületre figyelmeztető jelzésekkel találkozol, lassíts! Mindössze ennyin múlik, hogy ne fordulhasson elő több ilyen értelmetlen haláleset.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kérése jelenleg különösen aktuális és fontos, hiszen idén az előjelzések alapján várhatóan kimagaslóan sok nyaralni vágyó választ belföldi úticélt, a megnövekedett forgalomhoz pedig az elmúlt 10 év legnagyobb volumenű útfelújítási programja társul. Az úton lévők tehát számos esetben találkozhatnak munkaterülettel, ahol hús-vér szakemberek sokasága végzi folyamatosan a felújítási és a napi üzemeltetési, burkolatjavítási, növényzetgondozási munkákat.

A 2000-es évtől napjainkig 18 mérnökségi szakember hunyt el munkaterületen figyelmetlen vagy szabálytalan közlekedők miatt, ezért indította el a társaság két évvel ezelőtt „Biztonságunk az Ön kezében van!” kampányát. Ezt azóta is folyamatosan napirenden tartja a társaság, ennek ellenére rendszeresen történnek balesetek a munkaterületek térségében és szinte hetente törnek össze figyelmetlen autósok a munkaterületek elejére kihelyezett ütközési energiaelnyelő szerkezeteket. Ráadásul a társaság egyik ilyen eszközére telepített sebességmérő kamera néhány nappal ezelőtti felvételei alapján az is elmondható, hogy a közlekedők egyáltalán nem tartják be a kihelyezett sebességkorlátozásokat a gyorsforgalmi utak munkaterületeinek térségében, ami szintén jelentős baleseti kockázatot hordoz:

A kampány legújabb videójában egy 2017-ben elhunyt közutas dolgozó özvegye tért vissza először férje balesetének helyszínére, ahol elcsukló hangon, de teljes elszántsággal szólítja meg az úton közlekedőket:

A vele készült korábbi interjú és más, a kampányhoz kapcsolódó, hozzátartozókkal és munkatársakkal készült videók a társaság hivatalos Youtube csatornáján itt érhetőek el:

A nyári időszakban a Magyar Közút folyamatosan tesz közzé majd újabb videókat a közösségi oldalain a kampányhoz kapcsolódóan.

Egyúttal arra kérik a közlekedőket, hogy a következő hónapokban is fokozott óvatossággal közlekedjenek, a munkaterületekre figyelmeztető és ott érvényben lévő korlátozásokat tartsák be és még utazás előtt tervezzék meg optimális útvonalukat, kalkulálják be a munkavégzésekhez esetlegesen kapcsolódó hosszabb menetidőket.