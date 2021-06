Egy vagyont gombolnak le a nyaraló magyarokról az ilyen szállásokért: fizethetnek, mint a katonatiszt

Még alig kezdődött a nyár, máris meglátszik az árakon a drágulás. Ahogy megyünk bele a nyaralási szezonba, úgy emelkednek majd a szállások árai is. Viszont a legfrissebb statisztikák szerint nem minden szállástípus ára emelkedett: nagyon nem mindegy, hogy négycsillagos szállodába vagy panzióba foglal-e az ember. Mutatjuk, hogy mennyivel kerül többe egy apartman, mint tavaly májusban, mennyibe kerül átlagosan egy éjszaka két főre egy hotelben, mennyivel drágultak a vendégházak.

Amint múlt hónapban a korlátozások (részleges) feloldásával lehetővé vált az utazás, tömeges foglalási hullám indult meg a hazai szálláshelyekre. Május eleje óta voltak nyitva a magyar szálláshelyek, viszont az első igazi nagy rohamra a pünkösdi hosszú hétvégén számíthattak. Bár az eltöltött vendégéjszakák számát még nem ismerjük, a foglalási adatok szerint valóban fellendülést hozott a május. Kérdéses viszont, hogy az idei érdeklődés elég lesz-e a kilábaláshoz.

A Magyar Turisztikai Ügynökség felméréséből az derült ki, tízből hét magyar 2021-ben is belföldön utazik, azonban már sokan választják a külföldet is, vagy egyáltalán nem mennek nyaralni. Ezenkívül biztosan lesznek, akiket a védettségi igazolvány hiánya zár ki az utazásból. Mindenesetre a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz beérkezett adatokból az derül ki, hogy folyamatosan emelkedik a foglalások száma a hazai szálláshelyeken, a legnagyobb arányú növekedés a magánszálláshelyeknél, míg a legnagyobb volumenű emelkedés a szállodáknál.

A nyári hónapokra a vidéki szálláshelyekre érkezett a foglalások 89 százaléka: idén is a Balaton szálláshelyei a legnépszerűbbek (33%), ezt követi a Mátra—Bükk (8%) és Debrecen és térsége (7%). Ha a növekedés ilyen dinamikus marad, a főszezonban nehéz lesz már szállást találni a népszerű hazai nyaralóhelyeken – ami az árak emelkedését is magával hozhatja.

A szálláshelyeken - azon túl, hogy a járvány miatt többen készülnek belföldre, és telítettebbek a helyek - elkerülhetetlen az áremelkedés, ez szezonok között egyébként is jellemző volt, azonban idén – akárcsak szinte minden szolgáltatónak - a szállásadók költségei is emelkedtek. Ráadásul a kereslet átalakulása is hatással lehet az árakra: a járvány következtében népszerűbbek lettek például az apartmanok, és a szállodák veszítettek vonzerejükből.

2021. április 25-től pedig a SZÉP-kártya alszámlái is átjárhatóvá váltak – vendéglátás és szabadidő zsebből is lehet már szállásra költeni, és fordítva.

Szükség is lehet a nagyobb összegekre, ugyanis májusban már elindult az egyes szállástípusok drágulása.

Volt, ahol csökkentek, máshol nőttek az árak

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss statisztikája szerint egy apartmanban 2 főre hétvégén átlagosan 16 500 forintért lehetett foglalni egy éjszakát májusban. Ugyanakkor egy háromcsillagos szállodába hétvégén 2 főre reggelivel 22 110 forint volt egy szoba. Egy négycsillagos szállás ugyanilyen feltételekkel már 31 210 forint/2fő/éj költséget jelentett. Egy panzióban pedig hétköznap 2 főre egy fürdőszobás szoba 17 950 forint/éj volt.

A megelőző hónaphoz, vagyis áprilishoz viszonyítva, amikor még nem volt szabad annyira utazgatni, két szállástípusnak jelentősen megnőtt az ára, méghozzá a három- és négycsillagos szállodáké. Még az egy hónap alatt legnagyobb mértékben drágult termékek és szolgáltatások toplistájára is felkerültek: előbbi 3,9, utóbbi 4,8 százalékos áremelkedésével.

A panziószoba áprilisról májusra 2,2 százalékkal drágult, az apartman szállás viszont még olcsóbb is lett: 1 százalékkal. Éves összevetésben nézve pedig azt láthatjuk a KSH adataiból: 2020 májusához képest a háromcsillagos szálloda – mindössze – 1,6, a négycsillagos szálloda 4,4 százalékkal lett drágább, tehát a havi áremelkedés magasabban alakul, mint az éves – végül is most kezdődött a szezon.

Nemúgy az apartman vagy a panzió esetében: az apartmannok 0,6 százalékkal drágultak egy év alatt, ez elhanyagolható, száz forintos átlagos drágulást jelent. Viszont a panziók 9,3 százalékkal kerülnek többe idén májusban, átlagosan 1530 forinttal nőttek a 2 főre jutó költség egy éjszakára. Ez óriási mértékű drágulás, hiszen ha az ember 6 éjszakára foglal szállást két főre egy panzióban, az 2020 májusában átlagosan 98 520 forintba, 2021-ben már 107 700 forintba került volna, majdnem 10 ezer forinttal többe.

Nem is csoda, hogy az apartmanok népszerűbbek voltak pünkösdkor, mint a panziók – bár ez „köszönhető” a járvány hatásainak is. A foglalások mennyiségének megoszlása szállástípusonként a pünkösdi hosszú hétvégén azt mutatta, hogy hotelbe 29,75%, apartmanba 26,01%, vendégházba 23,37%, panzióba 15,49%, egyéb helyekre 5,38% foglalt. Azt még nem lehet tudni, hogy a nyári foglalások hogyan alakulnak majd, viszont az biztos, hogy nagyban függ majd az áraktól a magyarok döntése. Az viszont nem valószínű, hogy a szezon közeledtével az árak lejjebb menjenek, inkább a további emelkedés az, amire számítani lehet.