Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. május 19.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2021. május 19., szerda.

Névnap

Ivó, Milán

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 351.01 Ft

CHF: 319.76 Ft

GBP: 407.07 Ft

USD: 286.85 Ft



Befektetés, tőzsde

Országos középtávú előrejelzés

BUX index:OTP:MOL:RICHTER:

2021.05.20: A déli órákig erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, nagyobb mennyiség a déli, délkeleti megyékben valószínű. Ezt követően a tartós csapadék megszűnik, felszakadozik, csökken a felhőzet, a délkeleti megyék kivételével pár órára kisüt a nap, a gomolyfelhő-képződésből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugati, északi szelet nagy területen erős, a Nyugat-Dunántúlon viharos széllökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

2021.05.21: Napos időre számíthatunk gomolyfelhőkkel, a nap második felétől nyugat felől növekszik a felhőzet. Egy-két helyen fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. A délire, délnyugatira forduló szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9, a csúcshőmérséklet 19 és 23 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A változékony idő továbbra is kedvező hatással van a levegőminőségre. (2021.05.19. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás továbbra is a hidegfrontra érzékenyeket terheli. A fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés jelentkezhet emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Emellett szervezet görcskészsége erősödik, az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok is fokozottabban jelentkezhetnek. Halmozottabban észlelhetők az allergia, valamint a felső légúti hurutos megbetegedések tünetei is. (2021.05.18)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!