Elindult a pünkösdi roham: ennyiért találhatsz szállást a legfelkapottabb helyeken

Május eleje óta vannak nyitva a magyar szállodák, az első igazi nagy rohamra a pünkösdi hosszú hétvégén számíthatnak. Folyamatosan van érdeklődés, foglalnak is a vendégek, teltház azonban nem lesz, így még nem késő megtalálni a szezon legjobb ajánlatait.

Május elején ismét kinyithattak a szállodák, és igaz, hogy csak védettségi igazolvánnyal lehet látogatni őket, de egyből meg is indultak a foglalások. Az első nagy roham várhatóan a pünkösdi hosszú hétvégét érinti majd, ami idén május 22-24-re esik. A szektor tehát a hosszú, szűk hónapok után végre fellélegezhet, a drámai árbevételek visszaesése után, ismét dolgozhatnak.

Százmilliárdokban kell mérni a veszteséget csak a szállodaiparban, a kereskedelmi szálláshelyeken, és akkor még nem esett szó a vendéglátóiparról, mondta el korbban Fleisch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, aki szerint majdnemhogy felmérhetetlen, hogy mekkora kiesés volt a turizmusban. Míg a belföldi turizmus már nyáron élénkülhet, a budapesti szállodákban a külföldi vendégforgalom lassú visszatérésével legkorábban ősszel számolnak.

A szállodaszövetség azzal is kalkulál, hogy erős munkaerőhiány, és nem kizárt, hogy komoly drágulás is lesz, ezt a Pénzcentrumnak is megerősítették a turisztikai szakértők. Kíváncsiak voltunk, melyek a legnépszerűbb úti célok most, a szállás.hu adatai szerint 2021-ben a TOP 10 település Pünkösdkor (összesen a foglalások negyedét teszi ki ez a 10 település):

Eger

Siófok

Hévíz

Gyula

Sárvár

Pécs

Hajdúszoboszló

Balatonfüred

Zalakaros

Nyíregyháza

„Ami a pünkösdi foglalások számát illeti: eddig a tavalyi pünkösdi időszak 78 százalékánán állunk, de ez még sokat változhat a következő másfél hét last minute foglalásaival vagy esetleg lemondásaival. Kedvelt időszaknak látszik, de inkább a nyár a sláger” – nyilatkozta a Pénzcentrumnak a Szállás.hu marketingmenedzsere.

Ezek a legjobb ajánlatok idén pünkösdkor

Habár kifejezetten komoly drágulásra lehet számítani, azért nem lehetetlen jó belföldi ajánlatokat találi: a Szállásvadász oldalán például a Villa Plattensee Vonyarcvashegy wellness szállodában lehet eltölteni 2 éjszakát 40 608 Ft / 2 fő, büféreggelivel együtt.

Szintén a Szállásvadász ajánlatában érhető el a Danubius Hotel Annabella Balatonfüred csomagja, melykét fő részére tartalmaz szállást és félpanziós ellátást 57.750 Ft / 2 fő / 2 éj-től.

A négycsillagos Hotel Piroska Bükfürdő is várja a vendégeit: a szállás.hu-n keresztül foglalva 83 200 forintba kerül 2 főnek a szállás 2 éjszakára félpanziós ellátással. A szálloda épületkomplexumában saját élményfürdő, szaunavilág gyógyászati részleg várja a látogatókat.

SZÉP-kártya Az új kormányrendelet értelmében 2021. április 25-től 2021. év végéig a SZÉP kártya mindhárom zsebéről bármelyik szolgáltatást ki lehet fizetni, amely a kártya felhasználási körébe tartozik. Az adatok szerint még 160 milliárd forintnyi összeg áll az OTP SZÉP-kártyások rendelkezésére, függetlenül attól, hogy melyik zseben van.

A ceglédi négycsillagos Aquarell Hotelben a pünkösdi ajánlat keretében 2 éjszaka 83 600 forintba kerül, félpanziós ellátással együtt a Szallodak.hu ajánlatában.

Védettségi igazolvány nélkül senkit nem fogadnak

Arra a kérdésre, hogy mehet-e szállodába olyan vendég, aki tudja igazolni az oltását, de még nem érkezett meg a védettségi igazolványa, Flesch Tamás az MTI-nek elmondta, hogy nem:

sehol nem fogják beengedni azt a vendéget, akinek nincs igazolványa.

De úgy néz ki, ezzel nem lesz gond: a vidéki szállodákban 70-80 százalék közötti foglaltság várható pünkösdkor az előfoglalások adatai alapján - mondta el szerdán Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke. Folyamatosan van érdeklődés, foglalnak is a vendégek, teltház azonban nem lesz. Úgy vélte, hogy a háromnapos hétvégéig még hátralévő kicsit több mint egy hét alatt ez nem fog változni jelentősen, bár bíznak abban, hogy még többen terveznek utazást. Megegyezte: sokakat visszatart, hogy bár az oltást megkapták, még nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, ami szükséges a szállodai tartózkodáshoz. Kitért arra is, hogy a teljes májusi hónapban átlagosan 28-38 százalék közötti kihasználtsággal üzemelnek a magyarországi szállodák. A nyári hónapok közül júniusra eddig 30 százalékos az előfoglalások aránya, július-augusztusra is van érdeklődés. A külföldi turistákkal még nem számolhatnak, közben a külföldi piacok fokozatosan nyílnak meg a magyarok előtt.