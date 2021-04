Messze még a teraszok kinyitása: most nem ennek, hanem a szolidaritásnak van itt az ideje

Fél év után végre karnyújtásnyira kerültek a vendéglátóhelyek a nyitáshoz, azonban az ipartestület óva int a kapkodástól. Hogyhogy nem mennek a profit után és követelnek minél korábbi nyitást maguknak a vendéglátósok? A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke inkább arra buzdít: segítsék, amivel csak tudják az egészségügyi dolgozók munkáját.

Meglepő lehet az előzmények ismeretében, hogy amikor elérhető közelségbe került a vendéglátóhelyek újraindulása, a piaci szereplők a már fél éve húzódó, kényszerű bezárás fogságában most nem a mind korábbi bevételszerzés esélyeit firtatják. Az ipartestület óva int a kapkodástól, inkább újra meghirdette országos jótékonysági akcióját – a karácsonyi időszakhoz hasonlóan az éttermek a maguk eszközeivel segítik a kórházi védekezést - írja a Magyar Nemzet.

Látótávolságba került a fokozatos újranyitás lehetősége a vendéglátóiparban, megismertük a kormány ezzel kapcsolatos terveit. Ugyanakkor – bár eddig mindenütt azon voltak a vállalkozások, hogy mielőbb bevételhez jussanak a vendégek zavartalan fogadásával – most az az időszak van, amikor a legfontosabb szempont számunkra is az, hogy még mindig nagyon magas a megbetegedések és az elhalálozások aránya. Ezért egyelőre korai az üzletnyitásokról beszélni. Inkább kibírunk még néhány hetet annak érdekében, hogy ne legyenek az eddiginél is nagyobb veszteségeink az emberéletekben

– jelentette ki a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke, Kovács László, aki kifejtette: korábban, például az év elején sem támogatta azokat a rohamszerű akciókat, alulról szerveződő piaci megmozdulásokat, amelyek önkényes üzemelésre, szabálytalan üzletnyitásra buzdítottak februártól. A szakember most viszont már úgy látja, hogy az eddigi megfontoltsághoz képest is újfajta hozzáállást lehet érzékelni a vendéglátásban.

Miközben a fél éve zárva lévő vendéglátóhelyek érthetően elfáradt, anyagilag kivérzett üzemeltetői már a forgalmat számolnák, nem lehet nem észrevenni, hogy vannak olyan területek, ahol a kezdetektől erőn felül, az egész országért, pihenés és szabadság nélkül, megfeszített tempóban dolgoznak munkavállalók: ez az egészségügy, amelynek további terhelését nem súlyosbíthatjuk azzal, hogy most a sor elejéről követeljük az üzletek újraindulását

– jelentette ki a vendéglátósok képviselője. Az ipartestület elnöke szerint szükséges a további önuralom és a kitartás a piacon, és

érdemes hátralépni az egészségügyi dolgozók megsegítése érdekében.

"Arra buzdítjuk a kollégákat, hogy a magunk problémái helyett főzzenek, süssenek az orvosokra, ápolókra, a Covid-osztályok dolgozóira szerte az országban: segítsük őket a napi ellátásban! Ez nekünk pár ezer forint költséget jelent, nekik viszont nagy gesztus, jóleső támogatás a professzionális vendéglátóipar részéről, amely így is, úgy is elszenvedi a veszteségeket" – mondta Kovács László.