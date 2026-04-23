Aljas trükkel támadnak a kiberbűnözők: a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek, pillanatok alatt odalehet minden pénzed

Adathalász csalók próbálnak személyes és banki adatokhoz jutni az MVM Next nevében küldött, hamis felszólító SMS-ekkel. A veszélyre az Országos Rendőr-főkapitányság is felhívta a figyelmet.

A bűnözők az üzenetben arról tájékoztatják a címzettet, hogy lejárt tartozása van. Ezenfelül azzal fenyegetőznek, hogy azonnali befizetés hiányában kikapcsolják a szolgáltatást. Az SMS-ben egy hivatalosnak tűnő link is szerepel, amely valójában egy adathalász weboldalra vezet. A csalók célja, hogy ezen a felületen keresztül megszerezzék az áldozatok érzékeny pénzügyi információit - írta az ATV.

A rendőrség arra kér mindenkit, hogy semmiképp se kattintson a gyanús üzenetekben érkező hivatkozásokra. A számlákkal kapcsolatos ügyintézést és a befizetéseket kizárólag a szolgáltató megbízható csatornáin érdemes elvégezni. Ilyen például a hivatalos ügyfélszolgálat, illetve az MVM Next saját mobilalkalmazása.