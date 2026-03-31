A Szobornaja tér a Moszkvai Kreml központi tere, amely egy történelmi erődített komplexum Moszkva szívében, a Moszkva folyóra nyíló kilátással. Az orosz fellegvárak közül a legismertebb, öt palotát, négy katedrálist és a Kreml-tornyok
Olyan cenzúra jön Oroszországban, amire a Szovjetunió óta nem volt példa: teljesen elvághatják a külföldi internetet

2026. március 31. 18:15

Oroszország tovább fokozza a VPN-szolgáltatások elleni fellépést, miközben az internetes korlátozások egyre szélesebb kört érintenek. Erről Makszut Sadajev orosz digitális ügyekért felelős miniszter számolt be - írta a Reuters.

A miniszter az állami hátterű MAX üzenetküldő platformon közölte, hogy a tárca célja a VPN-használat visszaszorítása. Mindezt úgy szeretnék elérni, hogy a felhasználókra gyakorolt hatást a lehető legkisebbre csökkentsék. Hozzátette, hogy több, egyelőre meg nem nevezett külföldi platform elérésének korlátozásáról is döntés született.

Oroszországban az Ukrajna elleni 2022-es invázió megindítása óta olyan mértékű cenzúrát vezettek be, amilyenre a Szovjetunió korszaka óta nem volt példa.

Így restaurálja Putyin a szovjet-típusú diktatúrát: már a külföldi filmekre is kvótarendszert vezetnek be az oroszok
Az orosz filmpiac szigorításával párhuzamosan egy helyi bíróság betiltotta a Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmet.

Az utóbbi hónapokban a hatóságok még tovább szigorítottak. Blokkolták a WhatsAppot, lassították a Telegramot, emellett Moszkvában és más városokban is többször zavarták a mobilinternetet. A Kreml azzal érvel, hogy a külföldi platformok nem tartják be az orosz jogszabályokat, a mobilinternet korlátozását pedig az ukrán dróntámadások elleni védekezéssel indokolják.

A Kommerszant című lap értesülései szerint január közepéig több mint 400 VPN-szolgáltatást blokkoltak Oroszországban. Ez a szám 70 százalékkal magasabb a tavalyi év végén regisztrált adatoknál. A hatóságok és a felhasználók között azonban folyamatos macska-egér harc zajlik. Amint egy virtuális magánhálózatot (VPN) letiltanak, azonnal megjelenik egy újabb alternatíva, emiatt sok fiatal orosz napi szinten váltogatja a szolgáltatókat.

Címlapkép: Getty Images
#digitális #tech #internet #oroszország #hatóság #szabályozás #korlátozás #drón #kiberbiztonság #háború #orosz-ukrán háború

