A Samsung memóriarészlege egyetlen negyedév alatt 34%-ot nőtt, miközben a cég már a telefonok árának emelését készíti elő.
Ha van Instagramod, ezt most azonnal ellenőrizd: milliók adatai szivároghattak ki
Az elmúlt napokban sok Instagram-felhasználó kapott váratlan e-mailt jelszó-visszaállításról, ami egy súlyos adatszivárgás gyanúját vetette fel, bár a cég szerint nincs ok az aggodalomra, írja a HVG.
Az elmúlt napokban tömegesen kaptak értesítést az Instagram felhasználói arról, hogy állítsák be újra fiókjuk jelszavát. Az érintettek közül sokan minden előzmény nélkül találkoztak a kéréssel, ami hamar gyanút keltett az esetleges biztonsági problémák miatt.
A Malwarebytes szerint a háttérben egy adatvédelmi incidens állhat, amely során 17,5 millió felhasználó érzékeny adatai kerültek ki az internetre. A kiszivárgott információk között felhasználónevek, lakcímek, telefonszámok, e-mail-címek és egyéb személyes adatok is szerepelnek, amelyek már a dark weben is megvásárolhatók.
A víruskereső szoftvereket fejlesztő cég egy ügyfeleinek küldött e-mailben jelezte, hogy a behatolást a szokásos dark webes ellenőrzések során fedezték fel, és az egy 2024-es potenciális incidenshez köthető. A bejelentést követően a felhasználók több alkalommal is kaptak jelszó-visszaállítási e-maileket a platformtól.
A Malwarebytes arra figyelmeztet, hogy az így kiszivárgott adatok komolyabb támadásokhoz vezethetnek: az érintetteket adathalász üzenetekkel célozhatják meg, de akár a fiókjaik felett is átvehetik az irányítást.
Az Instagram ugyanakkor tagadja, hogy adatszivárgás történt volna. A vállalat az X-en közölte, hogy a felhasználók figyelmen kívül hagyhatják a legutóbbi jelszó-visszaállítási e-maileket, és azt is jelezte, hogy kijavított egy olyan hibát, amely lehetővé tette, hogy egy harmadik fél jogosulatlanul küldjön ilyen kéréseket. A cég állítása szerint a felhasználói fiókok továbbra is biztonságban vannak.
Soha nem áramlott még ennyi tőke egyetlen, ennyire korai fázisban lévő technológiába, miközben a várakozások sokszor megelőzik a kézzelfogható eredményeket.
Idén a mesterséges intelligencia uralta a kiállítást, füstérzékelőktől kezdve a zuhanyzókon át a cipősszekrényekig mindenhol megjelent.
Gyorsabban merülnek a mobiltelefonok, a folyamatos fűtés kiszárítja a lakások levegőjét, az elektromos hálózat pedig nagyobb terhelés alatt működik.
Gigabírságot kapott a One Magyarország, amely a közlemény szerint végig együttműködött a GVH-val.
Mark Zuckerberg júliusban jelentette be a Prometheus rendszert, amely a vállalat fejlett mesterséges intelligencia törekvéseinek egyik kulcseleme.
Fájdalmas drágulás jön 2026-ban: sok magyar keresett ilyen terméket, nekik ez most drágább mulatság lesz
A Samsung 2025 decemberében mutatta be az Exynos 2600 mobilprocesszort, amely a világ első 2 nanométeres gyártási technológiával készült chipje.
A döntés hátterében feltehetően a vártnál gyengébb értékesítési adatok állnak.
A vállalat eredményei felülmúlták az elemzői várakozásokat.
2025-ben nem volt szembenállás, a legutóbbi ilyen eset 2024. december 7-én történt, a következő pedig 2027. február 10-én várható.
A hivatalos lapban megjelent jogszabály helyesbítése azóta sem történt meg, noha a törvény már hatályba lépett.
A biztonsági rések úgynevezett zero-day sebezhetőségek, ami azt jelenti, hogy korábban ismeretlenek voltak a szoftver fejlesztői előtt.
Lejáró Telekom-pontokra hivatkozva küldenek SMS-t a csalók. Egy kattintás elég lehet ahhoz, hogy megszerezzék a bankkártyaadatokat.
Bejelentette a Duolingo: ingyenessé válik egy nagyon hasznos funkció - ilyen eddig csak a fizetős csomagban volt
A Duolingo dolgozik azon, hogy a jövőben más nyelvekre és Android-eszközökre is kiterjeszthesse a funkciót.
Kína új, szigorú feltételt szab a félvezetőipari beruházásoknak.
A Meta Platforms felvásárolja a kínai gyökerű Manus mesterségesintelligencia startupot, hogy tovább erősítse fejlett AI-képességeit.
Soha nem látott ütemben terjedt Magyarországon az üzleti célú elektronikus aláírás 2025-ben.
Egy új technológia akár 20 másodperc alatt, 86 százalékos pontossággal képes megfejteni az ATM-nél beütött PIN-kódot.
Új szintre léphetnek az online támadások 2026-ban: jön az AI, deepfake és észak-koreai IT-munkások kora
A Sophos legújabb elemzése szerint 2026-ban a kibertámadások új szintre lépnek.