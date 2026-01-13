Ha van Instagramod, ezt most azonnal ellenőrizd: milliók adatai szivároghattak ki

Az elmúlt napokban sok Instagram-felhasználó kapott váratlan e-mailt jelszó-visszaállításról, ami egy súlyos adatszivárgás gyanúját vetette fel, bár a cég szerint nincs ok az aggodalomra, írja a HVG.

Az elmúlt napokban tömegesen kaptak értesítést az Instagram felhasználói arról, hogy állítsák be újra fiókjuk jelszavát. Az érintettek közül sokan minden előzmény nélkül találkoztak a kéréssel, ami hamar gyanút keltett az esetleges biztonsági problémák miatt.

A Malwarebytes szerint a háttérben egy adatvédelmi incidens állhat, amely során 17,5 millió felhasználó érzékeny adatai kerültek ki az internetre. A kiszivárgott információk között felhasználónevek, lakcímek, telefonszámok, e-mail-címek és egyéb személyes adatok is szerepelnek, amelyek már a dark weben is megvásárolhatók.

A víruskereső szoftvereket fejlesztő cég egy ügyfeleinek küldött e-mailben jelezte, hogy a behatolást a szokásos dark webes ellenőrzések során fedezték fel, és az egy 2024-es potenciális incidenshez köthető. A bejelentést követően a felhasználók több alkalommal is kaptak jelszó-visszaállítási e-maileket a platformtól.

A Malwarebytes arra figyelmeztet, hogy az így kiszivárgott adatok komolyabb támadásokhoz vezethetnek: az érintetteket adathalász üzenetekkel célozhatják meg, de akár a fiókjaik felett is átvehetik az irányítást.

Az Instagram ugyanakkor tagadja, hogy adatszivárgás történt volna. A vállalat az X-en közölte, hogy a felhasználók figyelmen kívül hagyhatják a legutóbbi jelszó-visszaállítási e-maileket, és azt is jelezte, hogy kijavított egy olyan hibát, amely lehetővé tette, hogy egy harmadik fél jogosulatlanul küldjön ilyen kéréseket. A cég állítása szerint a felhasználói fiókok továbbra is biztonságban vannak.