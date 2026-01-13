2026. január 13. kedd Veronika
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
2024. október 8., Brazília. Ezen a fotóillusztráción a Facebook, az Instagram, a WhatsApp, a TikTok és a Threads alkalmazások logója látható egy okostelefon képernyőjén.
Tech

Ha van Instagramod, ezt most azonnal ellenőrizd: milliók adatai szivároghattak ki

Pénzcentrum
2026. január 13. 09:44

Az elmúlt napokban sok Instagram-felhasználó kapott váratlan e-mailt jelszó-visszaállításról, ami egy súlyos adatszivárgás gyanúját vetette fel, bár a cég szerint nincs ok az aggodalomra, írja a HVG.

Az elmúlt napokban tömegesen kaptak értesítést az Instagram felhasználói arról, hogy állítsák be újra fiókjuk jelszavát. Az érintettek közül sokan minden előzmény nélkül találkoztak a kéréssel, ami hamar gyanút keltett az esetleges biztonsági problémák miatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Malwarebytes szerint a háttérben egy adatvédelmi incidens állhat, amely során 17,5 millió felhasználó érzékeny adatai kerültek ki az internetre. A kiszivárgott információk között felhasználónevek, lakcímek, telefonszámok, e-mail-címek és egyéb személyes adatok is szerepelnek, amelyek már a dark weben is megvásárolhatók.

Te is használod a ChatGPT-t? Tömegek adata szivárgott ki, ennek még csúnya vége lehet
EZ IS ÉRDEKELHET
Te is használod a ChatGPT-t? Tömegek adata szivárgott ki, ennek még csúnya vége lehet
Ez nem az első eset, hogy az OpenAI-t kritika éri a felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban.

A víruskereső szoftvereket fejlesztő cég egy ügyfeleinek küldött e-mailben jelezte, hogy a behatolást a szokásos dark webes ellenőrzések során fedezték fel, és az egy 2024-es potenciális incidenshez köthető. A bejelentést követően a felhasználók több alkalommal is kaptak jelszó-visszaállítási e-maileket a platformtól.

A Malwarebytes arra figyelmeztet, hogy az így kiszivárgott adatok komolyabb támadásokhoz vezethetnek: az érintetteket adathalász üzenetekkel célozhatják meg, de akár a fiókjaik felett is átvehetik az irányítást.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az Instagram ugyanakkor tagadja, hogy adatszivárgás történt volna. A vállalat az X-en közölte, hogy a felhasználók figyelmen kívül hagyhatják a legutóbbi jelszó-visszaállítási e-maileket, és azt is jelezte, hogy kijavított egy olyan hibát, amely lehetővé tette, hogy egy harmadik fél jogosulatlanul küldjön ilyen kéréseket. A cég állítása szerint a felhasználói fiókok továbbra is biztonságban vannak.
Címlapkép: Getty Images
#tech #adatvédelem #adathalász #instagram #adatok #adathalászat #adat #közösségi média #kiberbiztonság #meta

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:04
09:50
09:44
09:30
09:19
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 13.
Fű alatt változtak a fizetésletiltás szabályai 2026-tól: már ennyit vehetnek el a béredből, ha tartozásod van
2026. január 12.
Térképen a drámai számok: ennyi nő és gyermek hal bele évente családon belüli erőszakba Magyarországon
2026. január 12.
Sokan minden pénzüket erre rakták fel: csúnya meglepetés jöhet 2026-ban, közel a hidegzuhany?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 13. kedd
Veronika
3. hét
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban
2
2 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
3
2 hete
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
4
1 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
5
4 hete
Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felmondás
a biztosítási szerződést bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, de csak a biztosítási időszak végére, azt legalább 30 nappal megelőzően, és írásban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 06:31
Túrázók titkos menedékei: 4+1 erdőszéli kulcsosház, ahol fillérekből meghúzhatjuk magunkat
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 06:01
Súlyos hitelcsapdába kerülhet rengeteg magyar 2026-ban: csak így lehet kivédeni, érdemes mihamarabb lépni
Agrárszektor  |  2026. január 13. 09:01
Megjött az újabb havazás: térképen mutatjuk, hol, mennyi hó eshet