Exkluzív karácsonyi meglepetésként az idei év legtöbbet emlegetett sikerfilmjei közül érkeznek újdonságok a SkyShowtime-ra.
Óriási hírt kaptak a Trónok Harca rajongói: jöhet végre a sorozat folytatása?
George R.R. Martin megerősítette, hogy a Trónok harca folytatását tervezi az HBO, ami a sorozat befejezése után játszódna. A szerző szerint több előzménytörténet mellett néhány folytatás is fejlesztés alatt áll - jelentette a Den of Geek.
A House of the Dragon negyedik évadának bejelentése után George R.R. Martin újabb meglepő információt osztott meg a Trónok harca univerzumának jövőjéről. A Los Siete Reinos által közvetített eseményen az író elárulta: "A The Knight of the Seven Kingdoms és a House of the Dragon mellett más Trónok harca spin-off projektek is fejlesztés alatt állnak. A legtöbb előzmény, öt vagy hat sorozat is készülőben van, és nem egyedül fejlesztem őket, más emberekkel dolgozom. Igen, vannak köztük folytatások is."
Az HBO már korábban is próbálkozott különböző spin-off sorozatokkal, de eddig csak a House of the Dragon és a hamarosan érkező A Knight of the Seven Kingdoms jutott el a megvalósításig. A pletykák szerint korábban felmerült egy Kit Harington főszereplésével készülő, Jon Snow történetét folytató sorozat, illetve egy Arya Stark utazásait bemutató széria ötlete is, de ezek sosem valósultak meg.
A kérdés azonban nem az, hogy az HBO képes-e ilyen folytatást készíteni, hanem hogy érdemes-e. A Trónok harca befejezése sok rajongóban hagyott rossz szájízt, és kérdéses, hogy valóban van-e igény Bran király uralkodásának, Tyrion Lannister nemzetépítő tevékenységének vagy Sam nagymesterré válásának történetére.
Nem világos, mi lenne egy ilyen sorozat célja, hiszen a Trónok harca egyik legfontosabb tanulsága éppen az, hogy a címadó "játszmát" lehetetlen megnyerni, és az egyetlen módja a győzelemnek, ha az ember abbahagyja a játékot. A romok közötti újjáépítés nehéz munkája pedig talán nem feltétlenül az a fajta történet, amit a nézők a Trónok harca világától várnak.
Már a története is kalandos volt: három testvér találta meg tavaly, amikor elhunyt édesanyjuk hagyatékát rendezték.
Az Untold fesztivál által szervezett kolozsvári karácsonyi vásár idén igazi fesztiválélménnyé alakult,
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/41. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
A döntéshozók hangsúlyozták: a gasztrokultúra fontos kitörési pont lehet a régió számára.
Kihúzták a Hatoslottó 47. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt?
November 21-én, pénteken 17 órakor nyitja meg kapuit a Csepeli Jégpark,
Terveiről vallott Gerendai Károly a megújuló Sziget Fesztivál kapcsán: erre készülhetnek a látogatók
Kritikusan beszélt a külföldi tulajdonosok stratégiájáról, akik szerinte egy kaptafára próbálták működtetni összes fesztiváljukat.
A budapesti tél ikonikus helyszíne újra várja a korcsolyázókat, az online jegyvásárlás pedig hamarosan indul.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/47. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Olyan égi tüneményt lehet majd látni az égbolton, amire évtizedenként egyszer kerül sor: érdemes lesz felnézni
A következő hetekben olyan égijelenség látványa várható, amelyre 13 évig nem lehet újra számítani.
Túl drága a Netflix? Itt a megoldás, amivel brutálisan lefaraghatod a számlákat – méghozzá legálisan
Mutatunk öt kevésbé ismert streaming-platformot 2000 forint alatt, amelyek jó alternatívái lehetnek a Netflixnek.
Eminem jogi lépéseket tett egy ausztrál strandfelszerelés-gyártó cég, a Swim Shady ellen.
A Magyar Cukrász Ipartestület az idén hatodik alkalommal hirdette meg az Év Bejglije versenyt cukrászdák, vendéglátóhelyek és kézműves pékségek számára.
A filmsztár tiszteletbeli Akadémiai Díjat kapott az éves Governors Awards gálán, amely az életművet hivatott elismerni.
Hamarosan ellepik a világsztárok a fővárost: Budapestre költözik a legendás hollywoodi filmfesztivál
A fesztivál nemcsak több ezer látogatót vonz majd, hanem komoly turisztikai és kulturális bevételt is generál.
Zacher Gábor, a nemrég nyugdíjba vonult, de továbbra is aktívan dolgozó orvos új szerepben mutatkozik be.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/46. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 235 millió forintos főnyereményt!
A Budapest Park egy TikTok-videóban számolt be arról, hogy néhány hét alatt korcsolyapálya lesz a koncerthelyszínükből.
