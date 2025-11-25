2025. november 25. kedd Katalin
Szórakozás

Óriási hírt kaptak a Trónok Harca rajongói: jöhet végre a sorozat folytatása?

Pénzcentrum
2025. november 25. 13:44

George R.R. Martin megerősítette, hogy a Trónok harca folytatását tervezi az HBO, ami a sorozat befejezése után játszódna. A szerző szerint több előzménytörténet mellett néhány folytatás is fejlesztés alatt áll - jelentette a Den of Geek.

A House of the Dragon negyedik évadának bejelentése után George R.R. Martin újabb meglepő információt osztott meg a Trónok harca univerzumának jövőjéről. A Los Siete Reinos által közvetített eseményen az író elárulta: "A The Knight of the Seven Kingdoms és a House of the Dragon mellett más Trónok harca spin-off projektek is fejlesztés alatt állnak. A legtöbb előzmény, öt vagy hat sorozat is készülőben van, és nem egyedül fejlesztem őket, más emberekkel dolgozom. Igen, vannak köztük folytatások is."

Az HBO már korábban is próbálkozott különböző spin-off sorozatokkal, de eddig csak a House of the Dragon és a hamarosan érkező A Knight of the Seven Kingdoms jutott el a megvalósításig. A pletykák szerint korábban felmerült egy Kit Harington főszereplésével készülő, Jon Snow történetét folytató sorozat, illetve egy Arya Stark utazásait bemutató széria ötlete is, de ezek sosem valósultak meg.

A kérdés azonban nem az, hogy az HBO képes-e ilyen folytatást készíteni, hanem hogy érdemes-e. A Trónok harca befejezése sok rajongóban hagyott rossz szájízt, és kérdéses, hogy valóban van-e igény Bran király uralkodásának, Tyrion Lannister nemzetépítő tevékenységének vagy Sam nagymesterré válásának történetére.

Nem világos, mi lenne egy ilyen sorozat célja, hiszen a Trónok harca egyik legfontosabb tanulsága éppen az, hogy a címadó "játszmát" lehetetlen megnyerni, és az egyetlen módja a győzelemnek, ha az ember abbahagyja a játékot. A romok közötti újjáépítés nehéz munkája pedig talán nem feltétlenül az a fajta történet, amit a nézők a Trónok harca világától várnak.
Címlapkép: Getty Images
