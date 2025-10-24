Drámai különbségek mutatkoznak meg az internetárakban világszerte, miközben napjainkra már alapvetővé váltak az online és digitális eszközök.
5 millió forintot ér a Harry Potter könyv ezen kiadása: sok magyar polcán ott lapulhat egy ilyen
Egy 2007-es, első kiadású Harry Potter és a halál ereklyéi példányért több mint 5 millió forintot kérnek az eBayen. A ritka darab igazi kincs lehet a gyűjtőknek – érdemes megnézni, neked melyik kiadás lapul otthon a polcodon.
Úgy tűnik, még mindig igazi aranybánya lehet a padláson porosodó könyvgyűjtemény. Egy első kiadású, speciális 2007-es példány a Harry Potter és a halál ereklyéi című kötetből jelenleg több mint 12 ezer fontért (közel 5,5 millió forintért) szerepel az eBay-en:
A hirdetés szerint a könyv „nagyon ritka, olvasatlan” állapotban van, és az eladó „különleges kiadásként” hivatkozik rá.
A Harry Potter utolsó kötete 2007 júliusában jelent meg, és azonnal gyűjtői darabbá vált — különösen az első kiadású példányok esetében, amelyeken a Bloomsbury logója és a „First Edition” felirat is szerepel. A sorozat lelkes rajongói és gyűjtői hajlandók vagyonokat fizetni a hibátlan állapotú kiadásokért, főként, ha a könyv eredeti borítóval, díszdobozzal vagy aláírással rendelkezik.
Ha tehát a polcodon lapul egy első kiadású Harry Potter and the Deathly Hallows a 2007-es Bloomsbury-nyomásból, érdemes lehet utánanézni, melyik verzióról van szó — akár egy kisebb vagyon is rejtőzhet a könyvborító mögött.
