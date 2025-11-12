2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
3 °C Budapest
Bangkok, Thaiföld - 2022. október 30.: Gamer játszik a PlayStation 5 játékkonzolon DualSense vezérlővel.
Tech

Új hírek érkeztek a PS6-ról: a Sony mindent kitálalt, ennek nagyon sokan nem fognak örülni

Pénzcentrum
2025. november 12. 18:13

A PlayStation 5 konzol ötödik évfordulóján a Sony nem tervezi új generációs konzol bevezetését, mivel a jelenlegi modell még mindig erős piaci pozícióval rendelkezik és számos nagy játék megjelenése várható a következő években - írta a BBC.

Eric Lempel, a PlayStation üzleti vezetője a BBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy a vállalat most éri el a csúcsformáját a PS5-tel, és még rengeteg kiváló tartalom várható, ezért folytatják a jelenlegi konzollal a PS6 megjelentetése helyett.

A PS5 indulását ellátási problémák nehezítették a globális chiphiány miatt, de három év után ezek megoldódtak. A konzol világszerte több mint 84 millió példányban kelt el, és Lempel szerint a legnagyobb sikerű PS5-játék még meg sem jelent.

A korábbi konzolgenerációkkal ellentétben a PS5 technológiailag nem avult el olyan gyorsan. Steve Cottam, az Antstream Arcade játékstreaming szolgáltatás vezetője szerint a 80-as és 90-es években minden új konzol hatalmas ugrást jelentett teljesítményben, míg ma a fejlesztések inkább technikai jellegűek és kevésbé látványosak az átlagos játékos számára.

A Sony számos nagy játékot készít a PS5-re a következő években. A Marvel's Wolverine 2026-ban jelenik meg, míg az Uncharted és The Last of Us fejlesztőjének, a Naughty Dognak az Intergalactic című játéka is fejlesztés alatt áll.

Christopher Dring iparági szakértő szerint a konzolok élettartamának növekedése részben annak köszönhető, hogy a játékok fejlesztése is több időt vesz igénybe. Míg a Naughty Dog a PS3 korszakában négy játékot adott ki, a PS4 generációban hármat, addig a PS5 időszakában még egyet sem.

A PS5 továbbra is vezeti az eladási listákat, megelőzve a Microsoft Xbox Series X és S konzoljait. A kézi konzolok piacán azonban a Nintendo Switch dominál, amely a harmadik legtöbbet eladott konzol a történelemben, és utódja, a Switch 2 már 10 millió példányban kelt el az első néhány hónapban.
Címlapkép: Getty Images
#tech #konzol #játék #technológia #eladás #playstation #játékok #sony

