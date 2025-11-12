A Vinted használói felháborodtak, miután egy frissítés következtében a ruhadarabok méretei tévesen jelennek meg a platformon.
Új hírek érkeztek a PS6-ról: a Sony mindent kitálalt, ennek nagyon sokan nem fognak örülni
A PlayStation 5 konzol ötödik évfordulóján a Sony nem tervezi új generációs konzol bevezetését, mivel a jelenlegi modell még mindig erős piaci pozícióval rendelkezik és számos nagy játék megjelenése várható a következő években - írta a BBC.
Eric Lempel, a PlayStation üzleti vezetője a BBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy a vállalat most éri el a csúcsformáját a PS5-tel, és még rengeteg kiváló tartalom várható, ezért folytatják a jelenlegi konzollal a PS6 megjelentetése helyett.
A PS5 indulását ellátási problémák nehezítették a globális chiphiány miatt, de három év után ezek megoldódtak. A konzol világszerte több mint 84 millió példányban kelt el, és Lempel szerint a legnagyobb sikerű PS5-játék még meg sem jelent.
A korábbi konzolgenerációkkal ellentétben a PS5 technológiailag nem avult el olyan gyorsan. Steve Cottam, az Antstream Arcade játékstreaming szolgáltatás vezetője szerint a 80-as és 90-es években minden új konzol hatalmas ugrást jelentett teljesítményben, míg ma a fejlesztések inkább technikai jellegűek és kevésbé látványosak az átlagos játékos számára.
A Sony számos nagy játékot készít a PS5-re a következő években. A Marvel's Wolverine 2026-ban jelenik meg, míg az Uncharted és The Last of Us fejlesztőjének, a Naughty Dognak az Intergalactic című játéka is fejlesztés alatt áll.
Christopher Dring iparági szakértő szerint a konzolok élettartamának növekedése részben annak köszönhető, hogy a játékok fejlesztése is több időt vesz igénybe. Míg a Naughty Dog a PS3 korszakában négy játékot adott ki, a PS4 generációban hármat, addig a PS5 időszakában még egyet sem.
A PS5 továbbra is vezeti az eladási listákat, megelőzve a Microsoft Xbox Series X és S konzoljait. A kézi konzolok piacán azonban a Nintendo Switch dominál, amely a harmadik legtöbbet eladott konzol a történelemben, és utódja, a Switch 2 már 10 millió példányban kelt el az első néhány hónapban.
A tudományos és ipari trendek is azt mutatják, hogy a „technológia az emberért és a bolygóért” szemlélet már megkerülhetetlen az innováció területén.
Elképesztő csillagászati áttörés: új hírek érkeztek 3I/ATLAS csillagközi objektumról, nem semmi dolgot találtak
A csillagközi objektum 2026. március 16-án 53 millió kilométerre közelíti meg a Jupitert.
Gyorsabb, olcsóbb lett a Coca-Cola karácsonyi reklámja, ám sokak szerint elveszítette karácsonyi varázsát.
Vége a Messenger asztali appnak! Nézd meg, milyen alternatív platformokra válthatsz a chateléshez: Signal, Telegram, Discord és még sok más.
A mesterséges intelligencia veszi át a hatalmat a magyar irodákban – itt tart most a forradalom, ez még sokaknak okozhat fejfájást
A Joint Venture Szövetség (JVSZ) felmérése szerint a magyar üzleti szféra már nemcsak figyel, hanem aktívan cselekszik AI fronton.
A Rockstar Games bejelentette, hogy 2026. november 19-én jelenik meg a Grand Theft Auto hatodik része. Korábban májusra tették a premiert.
Óriási bejelentést tett a Microsoft: szintent lép a mesterésges intelligencia, itt is megjelennek vele
A Microsoft új csapatot hoz létre, amely az orvosi diagnosztika területén használná fel a mesterséges intelligenciát.
Az állami informatikai rendszereket üzemeltető szakemberek 2025. november 7-én, pénteken 15 órától november 10-én, hétfőn 6 óráig előre ütemezett karbantartást végeznek.
Elburjánztak a csaló reklámok a Facebookon: már folyik a vizsgálat a Meta ellen - nagyon vigyázz, mire kattintasz
A Meta belső dokumentumai szerint a vállalat 2024-es bevételének 10%-át csaló és tiltott termékeket hirdető reklámokból tervezte megszerezni.
A Tesla részvényesei csütörtökön szavaznak Elon Musk történelmi részvényjuttatásáról, ami alapvetően meghatározhatja a vállalat jövőjét.
Ez győzheti le örökre a mesterséges intelligenciát: óriási háború várható, ha ez bekövetkezik, örökre megváltozik a világ
A kvantumtechnológia és a mesterséges intelligencia együtt forradalmasíthatja a jövő technológiáját, bár a kvantumszámítógépek fejlesztése még korai szakaszban jár.
Ez a lépés Kína egyik legagresszívebb intézkedése lehet a külföldi technológiák kritikus infrastruktúrából való kiszorítására,
Ausztrália kibővítette a 16 év alatti gyermekekre vonatkozó közösségi média tilalmat.
A zsarolóvírus-támadások nem csupán technikai fennakadásokat vagy átmeneti anyagi veszteségeket okoznak.
A Microsoft emellett azt is bejelentette, hogy egyszerűbbé és intuitívabbá teszi a Windows frissítéseket.
A jelszavak mindig sebezhetőek maradnak a kiszivárgással vagy lopással szemben.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
A jelen eseményei olyan sebességgel sodornak bennünket, hogy a jövőkutatás immár nem jóslás, hanem útmutató a túléléshez.
Te is egyre gyakrabban gyanakszol az AI-ra, mikor videókat nézel? Kiderült, ezek a legárulkodóbb jelek
A jövőben nem feltételezhetjük automatikusan, hogy egy videó igaz, csak azért, mert látjuk.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.