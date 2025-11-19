Csalók most a Magyar Államkincstár nevében küldenek SMS-eket adategyeztetés ürügyén.
Őszintén vallott a Google vezérigazgatója: ez szerinte a legnagyobb fenyegetés - óriási lufik pukkanhatnak ki pillanatok alatt
A Google anyavállalat, az Alphabet vezérigazgatója szerint egy esetleges mesterséges intelligencia lufi kipukkanása minden vállalatot érintene, beleértve a tech óriást is - közölte a BBC.
Sundar Pichai a BBC-nek adott exkluzív interjújában elmondta, hogy bár a mesterséges intelligenciába történő befektetések növekedése "rendkívüli pillanat", a jelenlegi MI-boomban van némi "irracionalitás" is. Kijelentése a Szilícium-völgyben és azon túl is növekvő aggodalmak közepette hangzott el, miszerint lufi alakulhat ki, mivel a MI-technológiai vállalatok értéke az elmúlt hónapokban meredeken emelkedett.
Arra a kérdésre, hogy a Google védett lenne-e egy esetleges MI-buborék kipukkanásának hatásaitól, Pichai figyelmeztetést fogalmazott meg: "Szerintem egyetlen vállalat sem lesz védett, beleértve minket is."
Az Alphabet részvényei hét hónap alatt megduplázódták értéküket, elérve a 3,5 billió dollárt (2,7 billió fontot), miközben a piacok egyre biztosabbak a keresőóriás képességében, hogy kivédje a ChatGPT tulajdonosa, az OpenAI jelentette fenyegetést. Eközben azonban a cég várható bevétele idén a tervezett befektetés kevesebb mint ezredrészét teszi ki. Ez felvetette a félelmet, hogy a tőzsdék az 1990-es évek végén tapasztalt dotcom-lufi és -összeomlás megismétlődése felé tartanak.
Pichai szerint az ipar "túllőhet" az ilyen befektetési ciklusokban. "Visszatekinthetünk az internetre. Egyértelműen sok volt a túlzott befektetés, de egyikünk sem kérdőjelezné meg, hogy az internet mélyreható változást hozott. Szerintem az MI is ilyen lesz. Tehát úgy gondolom, hogy egy ilyen pillanatban van racionalitás és vannak az irracionalitás elemei is."
A vezérigazgató szerint a Google egyedi modellje - amely a chipektől a YouTube-adatokon át a modellekig és a határterületi tudományig mindent magában foglal - jobb helyzetbe hozza a vállalatot, hogy átvészeljen bármilyen MI-piaci turbulenciát.
Figyelmeztetett azonban az MI "hatalmas" energiaigényére is, amely a Nemzetközi Energiaügynökség szerint tavaly a világ villamosenergia-fogyasztásának 1,5%-át tette ki. Pichai szerint cselekvésre van szükség, így az új energiaforrások fejlesztése és az energetikai infrastruktúra bővítése is fontos. Elismerte, hogy a bővülő MI-vállalkozás intenzív energiaigénye miatt csúszás van a vállalat éghajlati céljainak elérésében, de hangsúlyozta, hogy az Alphabet továbbra is 2030-ra tűzte ki a nettó nulla kibocsátás elérését új energiatechnológiákba való befektetéssel.
A vezérigazgató figyelmeztetett az AI "hatalmas" energiaigényére is, és elmondta, hogy az Alphabet nettó nulla kibocsátási céljai késni fognak, ahogy a vállalat növeli számítási kapacitását.
Kedden 12 óra után világszerte problémák jelentkeztek a Cloudflare működésében.
Az új felvételek szerint a 3I/ATLAS egy különös "anti-csóvával" rendelkezik a normál csóvája mellett, és a szakértők még nem tudják, mi okozza ezt a jelenséget.
Tavaly radikálisan átalakult a globális kiberveszélyek természete, és két év alatt 180 százalékkal nőtt az adatlopó kártevők aktivitása egy jelentés szerint.
A The New York Post értesülései szerint a NASA napok alatt közzéteszi a Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE kamerája által készített felvételeket.
Memóriachip-hiány fenyegeti a fogyasztói elektronikai és autóipari szektort 2025-ben.
Óriási botrány jöhet a Samsung mobilok körül: sok tulaj kiakadt, kiirthatatlan kémszoftverre gyanakodnak
A közösségi médiában terjedő állítások szerint az alkalmazás kémszoftverként működhet, amely a felhasználók tudta nélkül gyűjt adatokat.
Súlyos visszaélés történhetett a Google-nél: sok ezer magyar adatairól van szó, vizsgálódik a versenyhivatal
A GVH gyanúja szerint a Google hirdetési platformján nem ellenőrizte megfelelően az adathalász hirdetéseket.
Az elmúlt években a digitális pénzügyek világában a banki csalások és kibertámadások egyre gyakoribbá váltak.
Véget ért a hetek óta tartó vita a Google tulajdonában lévő YouTube és a Walt Disney között.
Már nem csak a szemed, a füled is átver: durva, de 3 AI-generált zene uralta le a friss Spotify-toplistát
A Deezer streaming alkalmazás szerdán közzétett tanulmánya szerint naponta mintegy 50 000 mesterséges intelligencia által generált dalt töltenek fel a platformra.
Ezúttal egy futárszolgálat nevében írnak, és arra próbálják rávenni a felhasználókat, hogy kattintsanak az általuk küldött linkre.
Elhalasztották a Blue Origin New Glenn űrrakétájának szerdára tervezett indítását, mert erős napkitörések jelentek meg.
A Valve, a Steam PC játékplatform mögött álló vállalat új konzolt jelentett be, amely a Nintendo, Xbox és PlayStation versenytársa kíván lenni.
Ha sikerrel járnak, az európai, ázsiai és amerikai kutatók közös erőfeszítése örökre átírhatja az energiatermelésről alkotott képünket.
A PlayStation 5 konzol ötödik évfordulóján a Sony nem tervezi új generációs konzol bevezetését, mivel a jelenlegi modell még mindig erős piaci pozícióval rendelkezik.
Hollandia rendkívüli lépéssel vette állami ellenőrzés alá a kínai tulajdonú Nexperia chipgyártó vállalatot.
A védekezés érdekében fontos, hogy csak a Google Play Áruházból vagy megbízható fejlesztőktől töltsünk le alkalmazásokat.
