Őszintén vallott a Google vezérigazgatója: ez szerinte a legnagyobb fenyegetés - óriási lufik pukkanhatnak ki pillanatok alatt

A Google anyavállalat, az Alphabet vezérigazgatója szerint egy esetleges mesterséges intelligencia lufi kipukkanása minden vállalatot érintene, beleértve a tech óriást is - közölte a BBC.

Sundar Pichai a BBC-nek adott exkluzív interjújában elmondta, hogy bár a mesterséges intelligenciába történő befektetések növekedése "rendkívüli pillanat", a jelenlegi MI-boomban van némi "irracionalitás" is. Kijelentése a Szilícium-völgyben és azon túl is növekvő aggodalmak közepette hangzott el, miszerint lufi alakulhat ki, mivel a MI-technológiai vállalatok értéke az elmúlt hónapokban meredeken emelkedett.

Arra a kérdésre, hogy a Google védett lenne-e egy esetleges MI-buborék kipukkanásának hatásaitól, Pichai figyelmeztetést fogalmazott meg: "Szerintem egyetlen vállalat sem lesz védett, beleértve minket is."

Az Alphabet részvényei hét hónap alatt megduplázódták értéküket, elérve a 3,5 billió dollárt (2,7 billió fontot), miközben a piacok egyre biztosabbak a keresőóriás képességében, hogy kivédje a ChatGPT tulajdonosa, az OpenAI jelentette fenyegetést. Eközben azonban a cég várható bevétele idén a tervezett befektetés kevesebb mint ezredrészét teszi ki. Ez felvetette a félelmet, hogy a tőzsdék az 1990-es évek végén tapasztalt dotcom-lufi és -összeomlás megismétlődése felé tartanak.

Pichai szerint az ipar "túllőhet" az ilyen befektetési ciklusokban. "Visszatekinthetünk az internetre. Egyértelműen sok volt a túlzott befektetés, de egyikünk sem kérdőjelezné meg, hogy az internet mélyreható változást hozott. Szerintem az MI is ilyen lesz. Tehát úgy gondolom, hogy egy ilyen pillanatban van racionalitás és vannak az irracionalitás elemei is."

A vezérigazgató szerint a Google egyedi modellje - amely a chipektől a YouTube-adatokon át a modellekig és a határterületi tudományig mindent magában foglal - jobb helyzetbe hozza a vállalatot, hogy átvészeljen bármilyen MI-piaci turbulenciát.

Figyelmeztetett azonban az MI "hatalmas" energiaigényére is, amely a Nemzetközi Energiaügynökség szerint tavaly a világ villamosenergia-fogyasztásának 1,5%-át tette ki. Pichai szerint cselekvésre van szükség, így az új energiaforrások fejlesztése és az energetikai infrastruktúra bővítése is fontos. Elismerte, hogy a bővülő MI-vállalkozás intenzív energiaigénye miatt csúszás van a vállalat éghajlati céljainak elérésében, de hangsúlyozta, hogy az Alphabet továbbra is 2030-ra tűzte ki a nettó nulla kibocsátás elérését új energiatechnológiákba való befektetéssel.