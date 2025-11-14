Már nem csak a szemed, a füled is átver: durva, de 3 AI-generált zene uralta le a friss Spotify-toplistát

Mesterséges intelligencia által generált dalok kerültek a zenei listák élére: a Breaking Rust két száma a Spotify amerikai Viral 50 listáján, míg egy holland menekültellenes dal a globális listán ért el első helyezést - írta meg a The Guardian.

A Breaking Rust nevű formáció "Walk My Walk" és "Livin' on Borrowed Time" című dalai vezették a Spotify amerikai "Viral 50" listáját, amely a streaming szolgáltató szerint a "jelenleg legvirálisabb számokat" gyűjti össze. Ezzel egy időben a globális listán egy holland menekültellenes dal, a "We Say No, No, No to an Asylum Center" került az első helyre, amelyet JW "Broken Veteran" jegyez.

A "Walk My Walk" már három hete vezeti a Billboard "Country Digital Song Sales" listáját is, amely a letöltéseket és digitális vásárlásokat méri. Ez a lista azonban kisebb jelentőségű a Billboard átfogóbb country rangsoraihoz képest.

A Deezer streaming alkalmazás szerdán közzétett tanulmánya szerint naponta mintegy 50 000 mesterséges intelligencia által generált dalt töltenek fel a platformra, ami az összes beküldött zene 34%-át teszi ki.

Ed Newton-Rex, egy zenész és nonprofit szervezet alapítója szerint az AI-generált dalok online térben való tömeges jelenléte kulcsfontosságú tényező néhány AI-dal sikerében. "Naponta 50 000 szám versenyez az emberi zenészekkel. Ez egy új, rendkívül skálázható versenytárs" – nyilatkozta.

A mesterséges intelligencia által generált zene minősége jelentősen javult a kezdeti időszakhoz képest. A Deezer felmérése szerint a megkérdezettek 97%-a nem tudott különbséget tenni az AI által generált és az emberek által írt zene között.

Az AI-generált zenék Spotify-sikerének nem csak a minőség az oka. Számos eszköz és platform segíti ezeknek a tartalmaknak a terjesztését. A zenei terjesztő szolgáltatások, mint a DistroKid, az Amuse, a Landr és a CDBaby segítenek a készítőknek elhelyezni zenéiket a nagy platformokon, mint a YouTube és a Spotify.

"Gyakorlatilag minden AI-zenét nem hagyományos kiadók terjesztenek. Ezeket emberek készítik a hálószobájukban, és feltöltik ezekre a terjesztési oldalakra" – nyilatkozta Chris Dalla Riva, az "Uncharted Territory" című könyv szerzője, amely a zenei viralitás adatait elemzi.