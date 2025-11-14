Ezúttal egy futárszolgálat nevében írnak, és arra próbálják rávenni a felhasználókat, hogy kattintsanak az általuk küldött linkre.
Már nem csak a szemed, a füled is átver: durva, de 3 AI-generált zene uralta le a friss Spotify-toplistát
Mesterséges intelligencia által generált dalok kerültek a zenei listák élére: a Breaking Rust két száma a Spotify amerikai Viral 50 listáján, míg egy holland menekültellenes dal a globális listán ért el első helyezést - írta meg a The Guardian.
A Breaking Rust nevű formáció "Walk My Walk" és "Livin' on Borrowed Time" című dalai vezették a Spotify amerikai "Viral 50" listáját, amely a streaming szolgáltató szerint a "jelenleg legvirálisabb számokat" gyűjti össze. Ezzel egy időben a globális listán egy holland menekültellenes dal, a "We Say No, No, No to an Asylum Center" került az első helyre, amelyet JW "Broken Veteran" jegyez.
A "Walk My Walk" már három hete vezeti a Billboard "Country Digital Song Sales" listáját is, amely a letöltéseket és digitális vásárlásokat méri. Ez a lista azonban kisebb jelentőségű a Billboard átfogóbb country rangsoraihoz képest.
A Deezer streaming alkalmazás szerdán közzétett tanulmánya szerint naponta mintegy 50 000 mesterséges intelligencia által generált dalt töltenek fel a platformra, ami az összes beküldött zene 34%-át teszi ki.
Ed Newton-Rex, egy zenész és nonprofit szervezet alapítója szerint az AI-generált dalok online térben való tömeges jelenléte kulcsfontosságú tényező néhány AI-dal sikerében. "Naponta 50 000 szám versenyez az emberi zenészekkel. Ez egy új, rendkívül skálázható versenytárs" – nyilatkozta.
A mesterséges intelligencia által generált zene minősége jelentősen javult a kezdeti időszakhoz képest. A Deezer felmérése szerint a megkérdezettek 97%-a nem tudott különbséget tenni az AI által generált és az emberek által írt zene között.
Az AI-generált zenék Spotify-sikerének nem csak a minőség az oka. Számos eszköz és platform segíti ezeknek a tartalmaknak a terjesztését. A zenei terjesztő szolgáltatások, mint a DistroKid, az Amuse, a Landr és a CDBaby segítenek a készítőknek elhelyezni zenéiket a nagy platformokon, mint a YouTube és a Spotify.
"Gyakorlatilag minden AI-zenét nem hagyományos kiadók terjesztenek. Ezeket emberek készítik a hálószobájukban, és feltöltik ezekre a terjesztési oldalakra" – nyilatkozta Chris Dalla Riva, az "Uncharted Territory" című könyv szerzője, amely a zenei viralitás adatait elemzi.
Ha sikerrel járnak, az európai, ázsiai és amerikai kutatók közös erőfeszítése örökre átírhatja az energiatermelésről alkotott képünket.
A PlayStation 5 konzol ötödik évfordulóján a Sony nem tervezi új generációs konzol bevezetését, mivel a jelenlegi modell még mindig erős piaci pozícióval rendelkezik.
Hollandia rendkívüli lépéssel vette állami ellenőrzés alá a kínai tulajdonú Nexperia chipgyártó vállalatot.
A védekezés érdekében fontos, hogy csak a Google Play Áruházból vagy megbízható fejlesztőktől töltsünk le alkalmazásokat.
A General Motors több ezer beszállítóját utasította a kínai alkatrészek kiiktatására, ami a geopolitikai feszültségek miatt egyre növekvő frusztrációt tükröz az autógyártók körében.
A tudományos és ipari trendek is azt mutatják, hogy a „technológia az emberért és a bolygóért” szemlélet már megkerülhetetlen az innováció területén.
Elképesztő csillagászati áttörés: új hírek érkeztek 3I/ATLAS csillagközi objektumról, nem semmi dolgot találtak
A csillagközi objektum 2026. március 16-án 53 millió kilométerre közelíti meg a Jupitert.
Gyorsabb, olcsóbb lett a Coca-Cola karácsonyi reklámja, ám sokak szerint elveszítette karácsonyi varázsát.
Vége a Messenger asztali appnak! Nézd meg, milyen alternatív platformokra válthatsz a chateléshez: Signal, Telegram, Discord és még sok más.
A mesterséges intelligencia veszi át a hatalmat a magyar irodákban – itt tart most a forradalom, ez még sokaknak okozhat fejfájást
A Joint Venture Szövetség (JVSZ) felmérése szerint a magyar üzleti szféra már nemcsak figyel, hanem aktívan cselekszik AI fronton.
A Rockstar Games bejelentette, hogy 2026. november 19-én jelenik meg a Grand Theft Auto hatodik része. Korábban májusra tették a premiert.
Óriási bejelentést tett a Microsoft: szintent lép a mesterésges intelligencia, itt is megjelennek vele
A Microsoft új csapatot hoz létre, amely az orvosi diagnosztika területén használná fel a mesterséges intelligenciát.
Az állami informatikai rendszereket üzemeltető szakemberek 2025. november 7-én, pénteken 15 órától november 10-én, hétfőn 6 óráig előre ütemezett karbantartást végeznek.
Elburjánztak a csaló reklámok a Facebookon: már folyik a vizsgálat a Meta ellen - nagyon vigyázz, mire kattintasz
A Meta belső dokumentumai szerint a vállalat 2024-es bevételének 10%-át csaló és tiltott termékeket hirdető reklámokból tervezte megszerezni.
A Tesla részvényesei csütörtökön szavaznak Elon Musk történelmi részvényjuttatásáról, ami alapvetően meghatározhatja a vállalat jövőjét.
Ez győzheti le örökre a mesterséges intelligenciát: óriási háború várható, ha ez bekövetkezik, örökre megváltozik a világ
A kvantumtechnológia és a mesterséges intelligencia együtt forradalmasíthatja a jövő technológiáját, bár a kvantumszámítógépek fejlesztése még korai szakaszban jár.
Ez a lépés Kína egyik legagresszívebb intézkedése lehet a külföldi technológiák kritikus infrastruktúrából való kiszorítására,
Ausztrália kibővítette a 16 év alatti gyermekekre vonatkozó közösségi média tilalmat.
