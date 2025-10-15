2025. október 15. szerda Teréz
Felismerhetetlen férfi tanuló mobiltelefonon SMS-ezik, miközben szünetet tart az osztályteremben.
Tech

Ilyen nincs! Már az SMS-einkbe is belenézhet az állam, törvény lesz róla

Pénzcentrum
2025. október 15. 14:04

Az Európai Unióban készülő "Chat Control" jogszabály, amely a gyermekek online szexuális bántalmazás elleni védelmét célozza, komoly adatvédelmi aggályokat vet fel, mivel lehetővé tenné a magánüzenetek állami ellenőrzését.

Jelenleg tizenöt uniós tagállam támogatja a 2022 óta húzódó javaslatcsomagot, míg hat-hét ország ellenzi azt. Az arányok azonban folyamatosan változnak a támogatók és ellenzők között.

Bor Olivér, az Ernst&Young kiberbiztonsági szakértője az ATV Start című műsorában kifejtette: "A gyermekek biztonságánál nem nagyon létezik fontosabb dolog a világon, a szexuális bűncselekmények elleni fellépés pedig rendkívül fontos." A szakértő ugyanakkor aggályosnak tartja a megvalósítás módját.

Olyan állami kontroll jönne létre az állampolgárok felett, amit jelen pillanatban el sem tudunk elképzelni: ugyanis az állami szervezetek bele tudnának nézni a személyes kommunikációnkba, két fél között történő kommunikációba

 - magyarázta. A tervezet szerint a kommunikációs eszközeinkre kötelezően telepítendő szoftver ellenőrizné az SMS-eket és egyéb magánüzeneteket. A rendszer nem totális megfigyelést jelentene, hanem kulcsszavakra, előzetesen bejelentett tartalmakra, illetve mesterséges intelligencia által felismert pornográf jellegű képekre és videókra szűrne.

Bor Olivér rámutatott a technológia jelenlegi korlátaira is. "Nagyon jó a mesterséges intelligencia, nagyon sok mindenre tudjuk használni, ez a jövő, de most még nagyon sok úgynevezett 'fals pozitív' jelzést képes bejuttatni a rendszerbe", ami indokolatlan hatósági beavatkozáshoz vezethet.

A szakember további kockázatként említette, hogy a kötelezően telepítendő szoftver növelné a felhasználók kibertámadásokkal szembeni kitettségét, mivel a kiberbűnözők irányába is sokkal sérülékenyebbé tud válni egy rendszer.
Címlapkép: Getty Images
#tech #adatvédelem #európai unió #törvény #sms #eu #gyermekvédelem #magánélet #mesterséges intelligencia #ai #kiberbiztonság

