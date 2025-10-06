Tömegek szabadulnak meg most ettől az iPhone-tól: mégis, mi a baj ezzel a modellel?

Október és január között adják el a legtöbb okostelefont a magyar felhasználók. Idén főleg az iPhone 13-asoktól válnak meg, hiszen most érték el azt a életciklust, amikor még jó áron eladhatók. A vásárlóknak jó hír, hogy a cég négy piaca közül Magyarországról érkezik be legnagyobb arányban olyan készülékek, amelyek újszerű állapotúak.

Október és január között átlagosan 70%-kal több használt készüléket értékesítenek magánszemélyek, mint az év többi hónapjában - árulta el a Rejoy.hu. Az erős eladások fő oka, hogy a Black Friday és a karácsonyi időszakban vásárolt új telefonok után sokan továbbadják a régit.

Egy júniusi reprezentatív kutatása szerint már minden tizedik eladó értékesít a Rejoy-on keresztül, ezzel megduplázva a tavalyi számukat. A legnagyobb „versenytárs” azonban nemcsak a különböző Marketplace-k, de a háztartások fiókja is – derül ki a kutatásból. A magyarok fele még sosem adott okostelefont, és akár 20 milliárd forint érték is lapulhat ezekben a fiókokban, így gyakorlatilag ezekkel versenyzik a cég - állítja Blaumann Bence a cég ügyvezetője.

Kétféle kifizetési lehetőséget kínálnak az eladóknak: ha valaki vállalja a 20 napos várakozást, magasabb összeget kap, de ha valaki gyorsan szeretne pénzhez jutni, akkor 3-5 munkanapon belül megkap egy valamivel alacsonyabb összeget.

A magyar, román és bolgár ügyfelek közel 90%-a a magasabb, de legfeljebb 20 napon belül érkező kifizetést választja. Ezzel szemben Görögországban sokan inkább a gyorsaságot részesítik előnyben: ott az ügyfelek közel 40%-a kéri a 3 napon belüli, alacsonyabb összeget.

Egyre többen küldenek be makulátlan készülékeket: éves összehasonlításban 26%-kal nőtt azoknak a készülékeknek az aránya, amik újszerű állapotban adtak el. Ez a cég számára is kedvezőbb, hiszen ezeket a készülékeket lehet a leggyorsabban áruként feltölteni a webshopra.

Tízből négy ügyfél már nem az első mobilját adja el

A kereskedő legfrissebb statisztikái szerint tízből négy magyarországi ügyfél visszatérő eladó, vagyis nem az első feleslegessé vált készülékét adja el az oldalon. Ezért is indult el augusztusban a Bónuszszezon program (ami felfogható hűségprogramként is), ahol a visszatérőket rövidebb kifizetéssel, magasabb összegekkel ösztönzi a cég a további eladásra. Itthon a vásárlók nagyjából 60%-a iPhone-t, 30%-a Samsungot, a maradék 10% pedig Xiaomi vagy Huawei telefont keres új gazdának.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Míg tavaly és tavalyelőtt főként a 2019-ben piacra került iPhone 11-esekből érkezett a legtöbb eladás, idén az iPhone 13-as széria a legnépszerűbb. Ennek az az oka, hogy a négy éve boltokba került készülékek még jó állapotban vannak, és ma is vonzóak a funkcióik miatt, így még viszonylag magas árat lehet értük kapni. Az androidos modellek közül a Samsung Galaxy S22 és S23 számítanak hasonlóan népszerű daraboknak.

EZ IS ÉRDEKELHET Teszten a kínaiak hajlítható csúcstelefonja: tényleg megér 800 ezer forintot a Honor Magic V5? A Honor Magic V5 hajlítható mobil prémium hardverrel és AI-funkciókkal érkezik. De vajon a 800 ezres árért tényleg olyat ad, amiért megéri váltani?

A 2025-ben felújított slágerkészüléknek számító iPhone 13-asok mellett kiemelkedően magas számban érkeztek iPhone 11-es, 12-es és 14-es modellek is hazai eladóktól.

Jelenleg az eladható legrégebbi Apple-telefon a 2016-os iPhone 7, a Samsungok közül pedig a 2019-es, a Galaxy S10-nel egy időben megjelent modellek. Ezek a régebbi készülékek még jó szolgálatot tehetnek második telefonként egy új tulajdonosnál. Bár értékük már nem kiemelkedő, továbbadni őket biztosan jobban megéri, mint a fiókban hagyni porosodni.

Ugyanakkor az iPhone 17 megjelenésével az 1-2 éves modellek iránt is megnőtt az érdeklődés, ezért is bőszen keresik ezeket a készülékeket, hogy ki tudják szolgálni a megnövekedett keresletet. Aki éppen eladná az iPhone 15 vagy az iPhone 16 okostelefonját, az könnyen, gyorsan és biztosan el fogja tudni passzolni.