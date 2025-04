Csodálatos égi jelenséget láthat az, aki holnap felnéz az égre: ilyen csak nagyon ritkán adódik

Áprilisban igazán izgalmas látványosságokat kínál az égbolt. Jön egy meteorraj, sorba állnak a bolygók, láthatunk csillaghalmazokat, és még egy ritka mikrotelihold is lesz. Akár rutinos csillagleső vagy, akár csak kikapcsolódnál a szabad ég alatt, érdemes ezekre az eseményekre figyelni - derül ki a National Geographic cikkéből.

Egy látványos csillaghalmaz is megfigyelhető áprilisban, amely több mint ezer csillagot tartalmaz. Ezek közül néhány szabad szemmel is jól látható. A csillagok fiatalok, kevesebb mint 100 millió évesek, és kékes fényben ragyognak – ez a színük forróságuk miatt jól látható a Földről is.

Telihold – április 13.

Április teliholdját „rózsaszín holdnak” nevezik – nem a színe miatt, hanem mert ilyenkor virágzik Észak-Amerikában a pink moha (más néven kúszó lángvirág), ami az egyik első tavaszi vadvirág. A név a Farmers’ Almanac révén vált ismertté, de ősi bennszülött hagyományokra vezethető vissza.

Ez a telihold egyben mikrotelihold is lesz – vagyis akkor következik be, amikor a Hold a Földtől legtávolabb eső pontján jár (ez az apogeum). Ez április 13-án kb. 405 500 km-re lesz, így a Hold kisebbnek és halványabbnak tűnik majd.

Négy bolygó együttállása – április 17.

Április 17-én a déli féltekén élők különleges jelenséget figyelhetnek meg a hajnali égbolton: a Merkúr, a Vénusz, a Szaturnusz és a Neptunusz sorba rendeződik keleten, napkelte előtt. A Merkúr, Vénusz és Szaturnusz szabad szemmel is látható lesz, a halvány Neptunuszhoz viszont távcső kell. Az együttállás az északi féltekéről is megfigyelhető, de itt a világosodó égbolt nehezíti a látást. A Vénusz viszont így is feltűnő marad – a Nap és a Hold után a legfényesebb égitest az égen.

A Merkúr legnagyobb nyugati kitérésben – április 21.

A Merkúr megfigyelésére április 21-én lesz a legjobb lehetőség. Ekkor éri el legnagyobb nyugati kitérését, vagyis a legnagyobb szögeltérést a Naptól a pályáján. Mivel nagyon közel kering a Naphoz, általában elnyomja a fény, de ezen a reggelen jól látható lesz napkelte előtt. Fontos: távcső használatakor sose nézz a Nap irányába!

Lyrida meteorraj – április 21–22.

Az év egyik legrégebbi meteorraja, a Lyridák, április 21-22-én tetőzik. Ideális körülmények között óránként akár 18 hullócsillagot is láthatunk. A raj április 17-től 26-ig aktív, de a maximuma ez a két éjszaka. A meteorok a Lant (Lyra) csillagkép irányából érkeznek, nevüket is innen kapták. A raj anyatestje a C/1861 G1 (Thatcher) üstökös. A Lyridák megfigyelése több mint 2700 évre nyúlik vissza. A Hold kb. 40 százalékban lesz megvilágítva, így néhány halványabb meteor elhalványulhat a fényében.