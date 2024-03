Itt a válasz a Facebook-leállás nagy kérdésére: tényleg ez lehetett az összeomlás oka?

A Meta négy platformjának felhasználói műszaki meghibásodás miatt pár óráig bejelentkezési problémákkal szembesültek kedden a Facebook, az Instagram, a Threads és a Messenger felületek felhasználói. Andy Stone, Meta sajtószóvivője az X felületen - korábbi nevén Twitteren - közzétett bejegyzésében elismerte a problémákat, elnézést kért az esetleges kellemetlenségekért és kiemelte: a cég a lehető leggyorsabban megoldotta a helyzetet az összes érintett számára.

Az amerikai Kiberbiztonsági és Infrastruktúra-biztonsági Ügynökség (CISA) egyik magas rangú tisztviselője kedden újságírókkal közölte: a leállásnak nincs köze a szuperkedd amerikai előválasztási naphoz, és rosszindulatú kibertámadásra utaló összefüggést sem fedeztek fel. A kétórás kiesés egy fontos csütörtöki határidő előtt történt: a technológiai óriáscégek eddig kaptak időt, hogy teljesítsék az Európai Unió digitális piacokról szóló jogszabályának követelményeit. A Meta a megfelelés érdekében engedélyezi felhasználói számára a Facebook és az Instagram fiókok szétválasztását, így a személyes adatokat nem kapcsolhatják össze célzott hirdetéseknél.

Az internet működésének fennakadásait figyelő Downdetector cég kedden jelezte, hogy nem működött több százezer felhasználónál a világon a Meta cég közösségi platformjai, a Facebook, a Messenger és az Instagram. A panaszok közép-európai idő szerint 16 órától érkeztek - közölték. Problémákat jeleztek a WhatsApp Business üzleti alkalmazás felhasználói is. Andy Stone, a Meta szóvivője a nap folyamán közölte, hogy tudnak a hibáról, dolgoznak a helyreállításán.

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy kizárták őket a Facebook-fiókjukból, ahova ezt követően nem tudtak visszajelentkezni. Mások nehézségeket tapasztaltak be a Threads és az Instagram oldalak és alkalmazások frissítésénél. "Több szolgáltatás is problémákat tapasztalt a rendszerük egyes részein, különösen a weboldalakba való bejelentkezéseknél" - mondta a John Hopkins Egyetem számítástechnikai professzora, az Információbiztonsági Intézet tagja.

Ez utalhat egy gyakori okra, például egy nagyobb felhőszolgáltatás meghibásodására is. Jelenleg nem tudni pontosan, hogy mi történt

- tette hozzá. Utoljára 2021-ben jelentkeztek problémák a Facebook, az Instagram és a Whatsapp működésében: az akkori több órás leállást a cég azzal magyarázta, hogy egy hálózati konfiguráció után elvesztették a kapcsolatot az adatközpontok közti hálózati forgalmat irányító routerekkel.