Fennakadások a Facebookon: nem megy a Messenger, nem működik az Instagram sem

Komoly gondok vannak a Meta különböző platformjainak (így a Facebook és a Messenger) működésében, kedden a délutáni órákban több olvasónk is jelezte, hogy egyszerűen kiléptette őket a rendszer, és nem engedi őket visszaejelentkezni sem.

Szerkesztőségünkben is tapasztalható a hiba, és a downdetectorra is egyre több bejelentés jön a panaszokról a világ minden részéről, és az X-en (korábban Twitter) is egyre gyűlnek a panaszok. Emellett az Instagram is lehalt, nem tölti be a hírfolyamot.