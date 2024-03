Sok magyar a zsebébe nyúlhat a Facebook-leállás miatt: nemsokára érkezik a számla

Korábban is volt már példa a Facebook leállására, 2021-ben több órán keresztül nem lehetett használni az oldalt, ami meg is látszott a felhasználók viselkedésén.

Korábban is volt példa a Facebook leállására, 2021-ben több órán keresztül nem lehetett használni az oldalt. Az akkori probléma egy konfigurációs hibából adódott, ami miatt a Facebook szerverei nem tudtak kapcsolódni az internethez.

Akkor az is kiderült, Magyarországon a Facebookról beszélünk leggyakrabban online, az Instagramot szeretjük a legjobban, a legkevésbé a LinkedInt kedveljük. Twittert pedig még mindig kevesen használnak hazánkban.

Emellett fény derült arra is, hogy 2021-ben több mint 9,6 millió online említés született közösségi média felületek kapcsán, ennek 78 százaléka a Facebookról szólt. A közösségi oldalra a legtöbb embert elérő oldalak listája és a top hashtagek szerint legtöbbször hírekért, receptekért látogatunk el, és gyakran beszélünk itt a koronavírusról.

Az akkori leállás egy meglepő eredményt is hozott, mégpedig azt, hogy a felhasználók az alternatív kommunikációs csatornákat kezdték kapcsolattartásra használni. Így rengetegen nyúltak ennek hagyományosabb formáihoz: a telefonhoz és az SMS-hez. A Pénzcentrum meg is kereste akkor a Magyar Telekom Vállalati kommunikációs igazgatóságát, ahonnan azt az információt kaptuk, hogy az akkori leállás az SMS forgalmat 100 százalékkal, a hangforgalmat 15 százalékkal dobta meg. Még a vezetékes telefont is 8-10 százalékkal többen emelték fel.