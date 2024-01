Újabb befektetési lehúzás terjed: könnyű bedőlni, ez most a csalók módszere

A napokban jelent meg a Netflixen a Bitconned című közel kétórás dokumentumfilm, ami a Centra Tech történetét öleli fel, egészen pontosan bemutatja nekünk az egyik fiú, Ray Trapani életét és azt, hogy hogyan hozta össze két barátjával a XXI. század legkomolyabb kripto csalását. De vajon hogyan jutottak el idáig és mi volt az az apróság, amin elbuktak? Ki tudjuk egyáltalán védeni a mai világban a hasonló eseményeket?

Gyerekkorom óta bűnöző akartam lenni. Soha nem volt olyan, hogy orvos vagy tudós akartam lenni, mint mások. Ha be kellett volna írnunk a gimnáziumi évkönyvbe, hogy mik akarunk lenni én azt írtam volna, hogy bűnöző akarok lenni – Ray Trapani, a Centra Tech egyik alapítójának ezen szavaival indul a Netflix új dokumentumfilmje, a Bitconned. A közel 2 órás film Ray Trapani és két „barátja” történetét mutatja be, akik az elmúlt évek talán legnagyobb kripto csalása mögött álltak.

A történetet a film egészen távolról kezdi el, Ray gyerekkorától, aki már először a gimnázium után kezdett bele a finoman fogalmazva is kétes ügyleteibe. Ekkor egy gimnáziumi barátjával kezdtek el különböző vényköteles gyógyszereket árusítani, aminek hála Ray állítása szerint körülbelül napi 5000 dollárt (jelenlegi árfolyamon számolva körülbelül 1,7 millió forintot) szedtek össze. Ez azonban hamar elhatalmasodott, hiszen a fiúk, főleg Ray finoman fogalmazva is több pénzt költött el, mint amilye volt. Éppen ezért a nagypapája (aki a legendák szerint maga se szerette a legális utat választani) jelzáloghitelt vett fel a házára, hogy tudja unokája üzleti ötleteit, ami ekkor egy autókölcsönző volt, támogatni.

A baj azonban beütött: a rendőrök hamar kiszagolták, hogy valami nem stimmel az üzlet körül, így végül Ray gyerekkori barátja a börtönben kötött ki, miután Ray feldobta őt, hogy mentse a bőrét. A történet szempontjából ez pedig egy meglehetősen fontos pillanat, hiszen a régi barát már a film elején kimondja, hogy Ray milyen barát. Olyan, aki bármikor feldob téged, annak ellenére is, hogy a bordáira van varratva a hűség szó angolul. Ezután az önjelölt maffiavezér egy másik volt osztálytársával, Sam „Sorbee” Sharme-val állt össze, akinek a fejéből kipattant a Centra ötlete.

Azaz egy új kriptovalutáé, aminek a lényege az lett volna, hogy bárki bárhol tudjon vele fizetni egy bankkártya segítségével. A srácok pedig el is kezdték felépíteni a kamu cégjüket, amihez először létrehoztak LinkedIn profilokat, hogy hivatalosnak tűnjön a cég, valamint ők is sokkal profibbaknak tűnjenek. Azaz Harvardi diplomát hazudtak, és kerestek egy szimpatikus öregembert a Google-ben, aki a cég vezetője lett.

A terv szerint a Centra (ez lett a kriptovalutájuk neve is) hasonlóan működött volna, mint a Bitcoin, az Ether vagy a Dogecoin, miután ezeknek a devizáknak egy nagy előnye, hogy a tranzakciók decentralizált rendszeren keresztül történnek. Azaz sem a bankok, sem a kormány nem érintett semmilyen módon.

A cég pedig folyamatosan nőtt, olyannyira, hogy már többtízmillió dollárt forgattak a srácok, miközben egyre nagyobbá pumpálták a lufit. Előálltak a bankkártya ötletével, amit el is kezdtek olyan nevekkel reklámozni, mint például Dj Khaled, valamint egy harmadik ember is társult hozzájuk útközben. Robert Farkas, aki eredetileg sztriptíz táncosként kereste a kenyerét szintén helyet kapott a vezetőségi székek egyikében. Azonban, ahogyan az lenni szokott, minden összeomlott egy aprócska hibán, amit Nathaniel Popper, a New York Times újságírója szúrt ki.

Hamar kipukkadt a lufi

A Centra Tech alapvetően a hivatalos honlapján azt állította, hogy kidolgozott rendszerük van a pénzszerzésre, fel volt tüntetve a Visa is a bankkártya fotóján, amit reklámoztak, valamint a Borostyán Ligás közös egyetem is gyanúsnak bizonyult.

Semmit sem tudtunk erről a rohadt üzletről. De ez egy percig sem számított. Hazudtunk, csaltunk, dollármilliókat kerestünk

– összegezte Ray a cég hátterét a filmben.

Azaz a srácokat semmi más nem mozgatta, csak és kizárólag a pénz. Ez szúrt szemet Nathaniel Poppernek, aki egy interjú miatt kereste meg eredetileg a fiúkat, azonban hamar gyanús lett neki, hogy semmi konkrétumot nem találni az oldalon, vagy a socialmediában, valamint az összes ottdolgozó közös egyeteme is kezdett neki furcsa lenni. Éppen ezért elkezdett nyomozni.

Először a Visa-t kereste föl, hogy tudnak-e valamit a cégről, akik állították, hogy nem állnak kapcsolatban a Centrával, illetve megkeresést sem kaptak tőlük. Ahogy pedig egyre mélyebbre ásott az újságíró úgy bukkantak elő a csontvázak a padlásról.

A kapkodásban pedig a három csaló óriási hibát követett el. Az újságíró nyomozása miatt, aki rendszeresen szeretett volna beszélni a cég állítólagos vezetőjével kiadtak egy közleményt, miszerint drága vezetőjük autóbalesetben elhunyt. A baj csak az volt, hogy a férfi, akinek a képét ellopták felbukkant, mondván, hogy ő köszöni szépen életben van. A fiúk pedig betették Ray haldokló nagypapájának a képét, mint az új vezető. A gond csak az volt, hogy percek alatt lehetett eljutni a nagypapa fotója segítségével odáig, hogy tudni lehessen, hogy Ray rokona.

Ray Tarpanit végül 2018-ban kapta el az FBI, aki azonnal fel is dobta a barátait és mindenben segített a rendőröknek. Cserébe pedig egy rövid háziőrizet után boldogan sétálhatott el a világba. míg Robert Farkas és Sam Sharmát letartóztatták. Előbbi egy évet töltött a börtönben, míg Sharma 2021 novemberében 8 éves börtönbüntetést kapott, mint a cég arca.

Bárkivel megtörténhet

A történetnek igazából nem is az az érdekessége, hogy Ray hogyan verte át a barátait és jött ki mindegyik helyzetből emelt fővel, győztesen. Hanem az, hogy egy percig nem tagadja azt, amit tett – bár pármillió dollár hiányával ő sem szeretne elszámolni – egy percig sem a dokumentumfilmben. Végig büszkén mosolyog, sőt már a film elején kijelenti, hogy bármikor újrakezdené az egészet, ha tehetné.

Maga a dokumentumfilm kritikával kezeli a kriptovilágot, illetve magát Ray-t is, aki sztárként, büszkén tetszeleg a filmben végig, vlamaint megmutatja, hogy ez bármikor, bárkivel megtörténhet. Egy ilyen oldal létrehozása, a háttértörténet elkészítése ugyanis nem kíván nagy tudást, ráadásul kis figyelemmel és két jó programozóval bárki készíthet magának hihető háttértörténetet és egy céget.

Laikusként pedig szinte lehetetlen kiszúrni, hogy átverésről beszélünk, hiszen ebben az esetben is milliókat sikerült hónapokon, éveken keresztül megvezetnie három pitiáner bűnözőnek. A filmnek nincsen különösebb tanulsága, talán csak az, hogy mindennek alaposan járjunk utána, azonban megnézni mindenképpen érdemes. Ritkán látni ugyanis olyan truecrime dokumentumfilmet, ahol maguk a bűnözők mesélik el alig pár évvel az események után mosolyogva a történetüket. Aminek a végén az, aki az egészet elindította végül boldogan elautózik a naplementébe a családjával a Lamborghinijén.